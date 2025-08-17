নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য ফের এক রাজ্যপালকেই বেছে নিল শাসক এনডিএ ৷ রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপির জাতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ঘোষণা করেন, এনডিএ-র উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ বর্তমানে তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ৷ এছাড়া তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দু'বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ৷ তাই দক্ষিণে তিনি পরিচিত মুখ ৷
এদিকে সিপি রাধাকৃষ্ণনকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে বাছাইয়ের নেপথ্যে দক্ষিণি রাজ্যটিতে পদ্মফুল ফোটানোই উদ্দেশ্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷ সম্প্রতি এআইডিএমকে ও বিজেপির জোট ভেঙেছে ৷ রাজ্যের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে এআইএডিএমকে, শাসকদল ডিএমকে'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে বলেই জানা গিয়েছে ৷
#WATCH | Delhi: Maharashtra Governor CP Radhakrishnan will be the NDA's candidate for the Vice Presidential election, says BJP national president and Union Minister JP Nadda pic.twitter.com/VzSJVjoF6p— ANI (@ANI) August 17, 2025
এদিনই বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় ৷ সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ও অন্যরা ৷ এই বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডা সিপি রাধাকৃষ্ণনের নাম ঘোষণা করেন ৷
নাম ঘোষণার পরই সিপি রাধাকৃষ্ণণকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি পোস্ট করেন, "থিরু সিপি রাধাকৃষ্ণণজির একজন সাংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ৷ সংসদে তাঁর অংশগ্রহণ সবসময় বৌদ্ধিক ছিল ৷ রাজ্যপাল থাকাকালীনও তিনি সাধারণ নাগরিকদের চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানে মনোনিবেশ করেছেন ৷ তাঁর এই অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর আইন ও সাংবিধানিক নানা বিষয়ে জ্ঞান নিশ্চিত করেছে ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী, উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি অনুপ্রেরণা জোগাবেন ৷"
Thiru CP Radhakrishnan Ji has rich experience as MP and Governor of various states. His Parliamentary interventions were always incisive. During his gubernatorial tenures, he focused on addressing challenges faced by common citizens. These experiences ensured that he has vast…— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2025
তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে বৈঠকে সর্বসম্মিলিত ভাবে এনডিএ-র উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদপ্রার্থী হিসাবে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণের মনোনীত করা হয়েছে ৷ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতার আশা, বিরোধীরা মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালকে সমর্থন করবে ৷ আগামী 9 সেপ্টেম্বর এই নির্বাচন হবে ৷
সিপি রাধাকৃষ্ণণ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে
- দেশে ওবিসি অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি
- দক্ষিণ ভারতের প্রথম ওবিসি উপ-রাষ্ট্রপতি
- তামিলনাড়ু থেকে তৃতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি
গত 21 জুলাই সংসদে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন রাতে হঠাৎ শারীরিক কারণ দর্শিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ তারপর থেকে এই আসনটি ফাঁকা ৷ 2022 সালের অগস্টে তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন ৷ 2027 সালের অগস্টে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি পদত্যাগ করেন ৷ যদিও এই পদত্যাগের নেপথ্যে 'ডাল মে কুছ কালা' বলে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছিল কংগ্রেস ৷
2019 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বাংলার রাজ্যপাল পদে ছিলেন জগদীপ ধনখড় ৷ সেই সময় প্রায়শই তাঁর সঙ্গে রাজ্য সরকার বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাতের কথা সংবাদ শিরোনামে উঠে আসত ৷ এরপর তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ শিবির ৷ তিনি বিরোধীদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মার্গারেট আলভাকে পরাজিত করে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব নেন ৷
আগামী 9 সেপ্টেম্বর সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের সাংসদরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করবেন ৷ নির্বাচিত ও রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত-দু'ধরনের সাংসদরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ৷