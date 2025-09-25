বাংলার ভোটের দায়িত্বে ভূপেন্দ্র, বিপ্লবকে ডেপুটি করল বিজেপি

বাংলার ভোটের দায়িত্বে ভূপেন্দ্র, বিপ্লবকে ডেপুটি করল বিজেপি
বিধানসভা নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে বাংলার ভোটের দায়িত্বে মোদি মন্ত্রিসভার এক প্রবীণ সদস্যকে নিয়ে এল বিজেপি ৷ বিহার আর তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রেও রদবদল হল ৷
By PTI
Published : September 25, 2025 at 3:56 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 4:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দায়িত্বে আনা হল বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে ৷ বিহারে নির্বাচনে আয়োজনের দায়িত্ব পেলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ কয়েক মাস পরেই বিহারে ভোট ৷ বাংলার বিধানসভা নির্বাচন আগামী বছর ৷ তার আগে এমনই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি ৷ এই দুটির পাশাপাশি তামিলনাড়ুর নির্বাচনের দায়িত্ব পেয়েছেন দলের প্রবীণ সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডা ৷
নভেম্বর মাসে নির্বাচন হতে পারে বিহারে ৷ তার আগে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সাহায্য করতে বেছে নেওয়া হয়েছে দলের আরও দুই প্রবীণ নেতা ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি আরআর পাটিল এবং উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য সেই দায়িত্ব সামলাবেন ৷ বাংলার ক্ষেত্রে এই কাজটি করবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব ৷ তামিলনাড়ুতে বৈজয়ন্ত পান্ডাকে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সাহায্য করবেন আরও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলীধর মহল ৷
বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে বিজেপি যে এবার বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তা এই ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের ৷ তাদের দাবি, নির্বাচন আয়োজনের নিরিখে বিজেপির অন্য নেতাদের তুলনায় ভূপেন্দ্র যাদব এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি ৷ সেদিক থেকে এই দু'জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷
অপারেশন সিঁদুরের পর বিজেপির প্রথম বড় পরীক্ষা বিহার ৷ সেখানে ভালো ফল না হলে গেরুয়া শিবিরের উপর চাপ বাড়বে ৷ তাছাড়া কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের দিক থেকেও এই নির্বাচনের আলাদা গুরুত্ব আছে ৷ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডিইউর অন্যতম সহযোগী ৷ সেই কারণে বিহার নির্বাচনের দায়িত্ব দলের প্রবীণ নেতার হাতেই রাখতে চায় বিজেপি ৷
অন্যদিকে, বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে সরকার গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি ৷ দলের সভাপতি থাকার সময় 2017 সালে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং ওড়িশায় তাঁরা সরকার গঠন করতে চান ৷ তারপর থেকেই বাংলার সংগঠনকে মজবুত করতে উদ্যোগী হয়েছে পদ্ম শিবির ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছিল বিজেপি ৷ তাতেও কাঙ্খিত সাফল্য থেকে অনেক দূরে থামতে হয়েছিল তাদের ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির ফল 2019 সালের থেকে খারাপ হয়েছিল ৷ এই প্রেক্ষাপটে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে আরও একবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে বিজেপি ৷
ইতিমধ্যেই দলের রাজ্য সভাপতি বদলেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আগের থেকে অনেক বেশি করে রাজ্যে আসছেন ৷ পুজো উদ্বোধন করতে বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় যাচ্ছেন অমিত ৷ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তিনি ৷ ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূলও ৷ দলের সর্বভারতাীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দফায় দফায় বিভিন্ন জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ৷ নির্বাচনের রণকৌশল তৈরির কাজও অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে বাংলার শাসক শিবির ৷ এমনই আবহে নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ভূপেন্দ্র যাদবকেই বাংলার নির্বাচনের ভার দিল বিজেপি ৷