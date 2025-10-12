বিহারে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবে রবিবার, বৈঠকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি
Published : October 12, 2025 at 5:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: ভোটের নির্ঘণ্ট ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ বিহারের বিধানসভা ভোটে এবার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে চলেছে বিজেপি এবং জনতা দল (ইউনাইটেড) ৷ রবিবার এই নিয়ে নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি ৷
সূত্রের খবর, নির্বাচনী কৌশল এবং প্রার্থীদের তালিকা তৈরির বিষয়ে আলোচনা করতে এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন ৷ প্রতিটি আসনে শক্তিশালী প্রার্থী বাছাই করা এদিনের বৈঠকের মূল লক্ষ্য ৷ বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ করা হবে দলের তরফে ৷ প্রার্থী বাছাইয়ের পর নির্বাচনের পরবর্তী প্রস্তুতি শুরু হবে ৷
সূত্রের খবর, এবারের নির্বাচনে অন্তত 200 থেকে 230টি আসনে যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি এবং জনতা দল (ইউনাইটেড) ৷ বাকি 40 থেকে 42টি আসন জোটের ছোট 3 দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে ৷ সম্ভাব্য আয়োজন অনুযায়ী, চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস) 26টি আসন, জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা (এইচএএম) 8টি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) 6টি আসন পেতে পারে ৷
উল্লেখ্য, একদিন আগেই শনিবার বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাসভবনে বৈঠকে বসেন এনডিএ-এর শীর্ষ নেতারা ৷ বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এইচএএম(এস) প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি, বিহারে বিজেপির ইন-চার্জ বিনোদ তাওরে, বিহারে বিজেপি প্রধান দিলীপ জয়সওয়াল, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন ৷ তবে বিহারে ভোটের দামামা বেজে উঠতেই দীর্ঘদিন ধরে আসন বন্টন নিয়ে আলোচনা করছেন এনডিএ-এর শীর্ষ নেতারা ৷
অবশ্য়, বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন বন্টন নিয়ে শরিকদের মধ্য়ে অসন্তোষের খবর শনিবার উড়িয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াহা ৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই বিষয়ে আলোচনা এখনও চলছে ৷ সুতরাং, আসন বন্টন প্রসঙ্গে জোটসঙ্গীদের অসন্তোষের খবর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ৷ এদিকে, মহাজোটের অভ্যন্তরে আসন বন্টন নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা না-হওয়ার কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন কংগ্রেস নেতারা ৷ তবে এবার বিহারের নির্বাচনে এককভাবে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা ৷
গত 6 অক্টোবর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনার ৷ 28 অক্টোবর ছট পুজো ৷ তারপরই হবে ভোট ৷ রাজ্যে ভোট হবে দুই দফায়- 6 ও 11 নভেম্বর ৷ প্রথম দফায় 121টি আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় 122টি আসনে ভোট হবে ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷
বিহারের 243টি আসনের মধ্যে 203টি সাধারণ ৷ 2 তফশিলি উপজাতি এবং 38 তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ৷ মোট ভোটারের সংখ্যা 7.43 কোটি ৷ তার মধ্যে পুরুষ 3.92 কোটি, মহিলা 3.50 কোটি ৷ একশো বছর বয়সি ভোটারের সংখ্যা প্রায় 14 হাজার এবং নয়া ভোটার 14 লক্ষ ৷