হিমাচলে বাস দুর্ঘটনা: ধসের নীচ থেকে নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার, মৃতের সংখ্যা বেড়ে 18
হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় বাস দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ তাতে নিখোঁজ এক শিশুর দেহ পাওয়া গিয়েছে । যার ফলে মৃতের সংখ্যা 18 জনে পৌঁছেছে ।
Published : October 8, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 2:13 PM IST
বিলাসপুর (হিমাচল প্রদেশ), 8 অক্টোবর: হিমাচল প্রদেশে বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 18 হয়েছে ৷ ধসের নীচ থেকে উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ শিশুর দেহ ৷ বিলাসপুরের বার্থিনের সিএইচসিতে নিহতদের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলার বার্থির ভাল্লুতে যাত্রী ভর্তি একটি বেসরকারি বাস ভূমিধসের কবলে পড়ে । বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে গতকাল রাতে উদ্ধার অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল । বুধবার সকালে উদ্ধার অভিযান পুনরায় শুরু হয় এবং ধ্বংসস্তুপের নীচ থেকে নিখোঁজ শিশুটির দেহ উদ্ধার করা হয় ।
উদ্ধার কাজ চলাকালীন বিলাসপুরের এডিসি, এসপি বিলাসপুর এবং এসডিএম ঝান্ডুতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ৷ এনডিআরএফ, কিউআরটি এবং হোমগার্ডের দলগুলির সঙ্গে ত্রাণ, অনুসন্ধান এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম তদারকি করেছিলেন । প্রশাসন মৃতদের পরিবার পিছু তাৎক্ষণিকভাবে 25 হাজার টাকা ত্রাণ দিয়েছে । এছাড়াও, রাজ্য দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলের (SDRF) অধীনে অন্যান্য সহায়তা করা হচ্ছে ।
VIDEO | On the Bilaspur accident, Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) said: " a very unfortunate incident happened in bilaspur last night. a private bus carrying around 18 passengers was travelling when it was hit by a landslide. as soon as i received the… pic.twitter.com/cUqeTjuCaL— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু বলেছেন: "গত রাতে বিলাসপুরে একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রায় 18 জন যাত্রী বহনকারী একটি বেসরকারি বাস ভূমিধসের কবলে পড়ে। আমি তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সরকার ব্যবস্থা নেয়। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমাদের সরকার নিহতদের পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"
বাস দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হিমাচলের উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী তাৎক্ষণিকভাবে আন্তর্জাতিক কুল্লু দশেরা উৎসব থেকে বিলাসপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন । মুকেশ অগ্নিহোত্রী সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লেখেন, "বিলাসপুর জেলার বার্থিতে ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক । এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় 15 জন প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে 9 জন পুরুষ, 4 জন মহিলা এবং 2 শিশু রয়েছে ৷ 2 শিশু আহত হয়েছে এবং একজনের সন্ধান চলছে । প্রশাসন, পুলিশ এবং এনডিআরএফ দলগুলি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সক্রিয়ভাবে করছে । ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর আমি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করেছি এবং প্রিয়জনদের হারিয়ে শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি এবং আমার সমবেদনা জানিয়েছি ।"
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Bilaspur, Himachal Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 7, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next…
এদিকে, বিলাসপুর বাস দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় লিখেছে, "হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষতিতে আমি শোকাহত । এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার সমবেদনা রইল । আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি । প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রতিটি নিহতের নিকটাত্মীয়কে 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে । আহতদের 50 হাজার টাকা দেওয়া হবে ।"
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एक यात्री बस के भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों की मृत्यु एवं कई के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 7, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ…
স্থানীয়রা প্রশাসনের সঙ্গে মিলে উদ্ধার অভিযান চালায় । এই দুর্ঘটনায় স্থানীয়রাও ক্ষুব্ধ । একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "এই ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক । আমার বাড়ি এখান থেকে মাত্র 300 মিটার দূরে । দুর্ঘটনার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যে অবস্থাতেই ছিলাম না কেন, এখানে এসেছি । এখানে পৌঁছনোর পর দেখলাম বাসটি সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে । প্রথমে একটি শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় । এরপর, আমরা বেলচা দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সরাতে শুরু করি । আমরা পুলিশ এবং একটি জেসিবি ডাকি । অনেক চেষ্টার পর, আমরা দুটি দেহ উদ্ধার করি । সরকারের ব্যর্থতার কারণে আজ জনগণ এবং সমাজ কষ্ট পাচ্ছে । যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তখন খুব দুঃখ হয় ।"
বিলাসপুর বাস দুর্ঘটনায় আহচ শিশুদের চিকিৎসার জন্য বিলাসপুর এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছে । উদ্ধার হওয়া দুই শিশুর বাবা রাজকুমার বলেন, "আমার সন্তানরা একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিল যখন দুর্ঘটনাটি ঘটে । আমার স্ত্রী, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার দুই সন্তান এবং আমার ভাইয়ের দুই সন্তান বাসে ছিল । আমার বাচ্চারা ভালো আছে, কিন্তু বাকি চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।"
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, হিমাচলের ডেপুটি সিএম মুকেশ অগ্নিহোত্রী, হিমাচলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গ, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর-সহ অনেক নেতা ও মন্ত্রী হিমাচল প্রদেশের দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ।