নয়াদিল্লি, 29 অগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন বিহারে বহু ভোটারের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ৷ সেই সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ ৷ শুক্রবার নির্বাচন কমিশন সূত্র জানিয়েছে সন্দেহভাজন ভোটারদের কাছ থেকে নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷
ওই ভোটাররা বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার ও আফগানিস্তানের বাসিন্দা বলে সন্দেহ করছে কমিশন ৷ ভারতের সঙ্গে নেপালের যে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, তার মধ্যে প্রায় 700 কিমি বিহারে ৷ তাই সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে ৷ তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণের জন্য আবেদন করেছেন বলে সন্দেহ কমিশনের ৷
এসআইআর চলার সময় 1 অগস্ট বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রথম দফার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ এই সন্দেহভাজন ভোটারদের নাম খসড়া তালিকায় ছিল ৷ তাঁদের নথিগুলি যাচাই করার সময় বেশকিছু বেনিয়ম চোখে পড়ে আধিকারিকদের ৷ তাই ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন আধিকারিকরা (ইআরও) তাঁদের কাছ থেকে নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজনরা ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হলে তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে ৷ 30 সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৷ এরকম সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ৷
শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, "যাদের নাগরিকত্ব সন্দেহজনক তাদের কাছে প্রায় তিন লক্ষ নোটিশ পাঠানো হয়েছে । তাদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । বিহারের ভোটার তালিকায় প্রকাশিত 7.24 শতাংশ ভোটারের মধ্যে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এই ভোটারদের অনেকেই বাংলাদেশ ও নেপালের বলে সন্দেহ করা হচ্ছে । কিছু ভোটার মায়ানমার ও আফগানিস্তানেরও বলে জানা গিয়েছে ।"
নির্বাচন কমিশন সূত্র দাবি করেছে যে, বিভিন্ন জেলায় বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাজ করার সময় জানা গিয়েছে যে এই ধরনের ভোটারদের নাগরিকত্ব সন্দেহজনক । এই ভিত্তিতে, ইআরও তাদের নোটিশ জারি করেছে । নথি যাচাইয়ের সময় ইআরও কর্তৃক অসঙ্গতিগুলি পাওয়া গিয়েছে । এরপরে তদন্ত করে দেখা হয় এবং ইআরও কর্তৃক নোটিশ জারি করা হয় । এই মামলাগুলি দেখা গিয়েছে মূলত পূর্ব চম্পারণ, পশ্চিম চম্পারণ, মধুবনী, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া, কাটিহার, আরারিয়া এবং সুপৌল জেলায় ।
নির্বাচন কমিশন সূত্র আরও বলেছে যে, "ইআরও-রা এই জাতীয় ভোটারদের ডেকেছেন । তাদের প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বলা হয়েছে । যদি দেখা যায় এই নথিগুলিই ইআরও-কে দেওয়া হয়েছে তাহলে তাদের নাম বাদ দেওয়া হবে না । তবে যারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে পারবেন না তাদের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে । তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এরপরে, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট করবেন যে এই ভোটাররা নাগরিক নন ।"
বিহারে SIR-এর একেবারে শুরুতেই নির্বাচন কমিশন বলেছিল তারা নিশ্চিত করবে যে, কোনও অবৈধ অভিবাসী চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তার নাম তুলতে পারবে না । এসআইআর-এর আদেশ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট ইআরও/এইআরও থেকে ভোটারের বক্তব্য না শুনে এবং তারপরে লিখিত আদেশ না দিয়ে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে কোনও নাম বাদ দেওয়া যাবে না । যার বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রধান নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আবেদন করা যেতে পারে ।
বিহারে বিজেপি - কংগ্রেস সংঘর্ষ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহারে শুক্রবার, পাটনার কংগ্রেস রাজ্য সদর দফতর সাদাকত আশ্রমের বাইরে শত শত ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান । সেখানে সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয় । প্রতিবাদী বিজেপি কর্মীরা কুরজি মোড় থেকে কংগ্রেস অফিসের দিকে মিছিল করেন । এরপর তাঁরা কংগ্রেস অফিসের গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে এবং 'রাহুল গান্ধি মুর্দাবাদ' স্লোগান দিতে থাকে বলে অভিযোগ । এতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিত । এরপরে কংগ্রেস কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উভয় দলের কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাঁধে ।
একে অপরের দিকে পাথর ছোড়ার পাশাপাশি অনেক গাড়ি ভাঙচুর করা হয় । কংগ্রেস অফিস চত্বরে থাকা অনেক যানবাহন ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় । সংঘর্ষে কিছু কর্মী আহতও হন । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি । তাঁর কথায়, "পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে এবং কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । বর্তমানে সাদাকাত আশ্রমের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়েছে । বিজেপির দাঙ্গাবাজরা পরিকল্পিতভাবে কংগ্রেস অফিসে আক্রমণ করেছে । কর্মীদের মাথা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গালিগালাজ করা হয়েছে এবং ভাঙচুর করা হয়েছে । পুলিশের উপস্থিতিতে এই সব ঘটেছে, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক ।"
সাদাত আশ্রমে (কংগ্রেস অফিস) বিজেপির ঢোকার বিষয়ে কংগ্রেস নেতা অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেন, " গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনও স্থান নেই ।" তবে বর্তমানে সাদাকাত আশ্রমের আশেপাশে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে, তবে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়নি ।