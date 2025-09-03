ETV Bharat / bharat

জোট রাজনীতির সাপ-লুডো, নির্দল বিধায়কও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বিহারে - BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

বিহারের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জোট সরকার, যার সূচনা হয়েছিল প্রায় ছ'দশক আগে ৷ সেবার কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সরকার গড়তে পারেনি ৷ রইল সেই কাহিনি ৷

Bihar Politics
বিহারের রাজনীতিতে জোট সরকারের ভূমিকা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 4:14 PM IST

5 Min Read

পটনা, 3 সেপ্টেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর জাতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ বিশেষ করে আগামিদিনে জোট রাজনীতি কোন দিকে যাবে সে ব্যাপারে দিগনির্দেশ করতে পারে বিহার ৷

তবে লালু-নীতীশের রাজ্য জোট রাজনীতি বরাবরই ঘটনাবহুল ৷ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার একাধিক বার পুরনো জোট ভেঙে নতুন জোট গড়ে সরকার গড়েছেন ৷ পালা বদল হয়েছে সরকারের মেয়াদ শেষের আগে ৷ রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসও বেশ আকর্ষণীয় ৷

বিহারে প্রথম জোট সরকার হয়েছিল 1967 সালে ৷ নেতৃত্বে ছিলেন এক নির্দল বিধায়ক ! প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির নির্দল বিধায়ক মহামায়া প্রসাদ সিনহা ৷ শুধু কী তাই ? সেবার বিদায়ী কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী কেবি সহায়কে পরাজিত করে মসনদে এসেছিলেন তিনি ৷ কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতে পায়নি ৷ তাই মহামায়াকে নির্দল বিধায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল ৷ তাঁর সরকার এক বছরও টেকেনি ৷ কিন্তু তাঁর স্বল্প মেয়াদ আজও বিহারের রাজনীতির চর্চার বিষয় ৷

1952, 1957 ও 1962- পরপর তিন বার বিহারে সরকার গড়েছিল কংগ্রেস ৷ 1967 সালের বিধানসভা ভোটের ফল খারাপ হলেও সরকার গড়ার জায়গায় ছিল হাত শিবির ৷ কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সব পণ্ড হয়ে যায় ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই গোলমাল সামলে উঠতে পারেননি ৷ শেষে সরকার গড়া থেকে সরে আসে দেশের প্রাচীনতম দলটি ৷ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন মহামায়া ৷

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোলমাল

বিহারের 318টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 128টি আসনে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস ৷ বিধায়ক মহেশ প্রসাদকে বিধায়কদের নেতা হিসাবে বেছে নেয় দলের একাংশ ৷ কিন্তু তাঁর বিপক্ষেও ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার অনেকেই ৷ মহেশ মুখ্যমন্ত্রী হলে কমপক্ষে 32 জন বিধায়ক দল ছাড়বেন বলে হুঁশিয়ারি দেন ৷ এই অবস্থায় কংগ্রেস সরকার গড়ার দাবি থেকে পিছু হঠে ৷ তৎকালীন রাজ্যপাল অনন্ত শায়ানম আয়াঙ্গারও মহেশ প্রসাদকে সরকারিভাবে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাননি ৷

এই সুযোগে বাম, সোশালিস্ট, জন সঙ্ঘ এবং অন্যান্য় দলগুলি মিলে 'সমবিদ' নামে একটি জোট গড়ে ৷ সেটাই বিহারে প্রথম জোট ৷ বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অ-কংগ্রেসি দলগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টির ৷ এই দলের প্রধান ছিলেন কর্পুরী ঠাকুর ৷ তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এমনটাই ঠিক ছিল ৷ কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি ৷ বদলে মুখ্যমন্ত্রী হন নির্দল বিধায়ক মহামায়া সিনহা ৷ তিনিই সেবার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেবি সহায়কে পটনা পশ্চিম আসনে পরাজিত করেছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে কর্পুরী ঠাকুরও মুখ্যমন্ত্রী হন ৷ সম্প্রতি তাঁকে ভারতরত্ন দিয়েছে মোদি সরকার ৷

মহামায়ার সরকার চালানোর জন্য সব দলগুলি 33টি সাধারণ প্রকল্পে সম্মতি দেয় ৷ পরে অবশ্য জোটের মধ্যে মতানৈক্য় তৈরি হয় ৷ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কারণে বিবাদ বাধে ৷ এই পরিস্থিতিতে একবছরও টেকেনি মহামায়া সিনহার সরকার ৷ 1968 সালের জানুয়ারি মাসে ভেঙে যায় বিহারের প্রথম জোট সরকার ৷

কোন দলের ক'টি আসন

1967 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল 128 টি আসন ৷ সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টি 68টি, জন সঙ্ঘ 26, প্রজা সোশালিস্ট পার্টি 18, সিপিআই 24, জন ক্রান্তি দল 13, স্বতন্ত্র পার্টি 3টি, সিপিআই(এম) চারটি, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া একটি এবং 33টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন নির্দল প্রার্থীরা ৷ সেই সময় মহামায়া সিনহার দল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি স্বীকৃত দল ছিল না ৷ তাই তাঁকে একজন নির্দল বিধায়ক হিসাবেই বিবেচনা করা হয়েছিল ৷

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রিয়া রঞ্জন ভারতী বলেন, "1967 সালে নির্দল বিধায়ক পটনা পশ্চিম (অধুনা বাঁকিপুর) আসনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেবি সহায়কে পরাজিত করেন 7 হাজার ভোটে ৷ সেই সময় এই জয় নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ৷"

বিশেষজ্ঞদের মতামত

প্রবীণ সাংবাদিক কৈলাস কাশ্যপ জানান, মহামায়া সিনহা শুধু দক্ষ রাজনীতিক নয়, সুবক্তাও ছিলেন ৷ একটি ঘটনার কথা তুলে ধরে সাংবাদিক বলেন, "একবার ছাত্রদের মারধরের ঘটনা ঘটে ৷ গাড়িচালকদের সঙ্গে ছাত্রদের ঝামেলা বেধেছিল ৷ তার ফলে গাড়িচালকরা ছাত্রদের মারধর করে ৷ এর প্রতিবাদে পড়ুয়ারা রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ৷ তখন মহামায়া সিনহাও ছাত্রদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন ৷ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভে মহামায়া সিনহা তাঁর কুর্তা ছিঁড়ে প্রতিবাদে সরব হন ৷ তিনি সবসময় তরুণদের সমর্থন করতেন ৷ তাঁর সরকার এক বছরেরও কম সময় টিকেছিল ৷ কিন্তু তাঁর কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় ৷ তাঁর সময়কে স্বর্ণযুগ বলা হয় ৷ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন ৷"

রাজনৈতিক মহলের মতে, একজন নির্দল বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এমন ঘটনা বিরল ৷ বহু বছর পর একই ঘটনা ঘটে ঝাড়খণ্ডে ৷ নির্দল বিধায়ক মধু কোডা 2006-2008 সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ আরেক প্রবীণ সাংবাদিক ভোলানাথ বলেন, "মহামায়া প্রসাদ সিনহার মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা ৷ তাঁর পর বিহারের আর কোনও বিধায়ক বা নির্দল প্রার্থী কখনও মুখ্যমন্ত্রী হননি ৷"

2020 সালে সুমিত কুমার সিং জামুইয়ের চকাই আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন ৷ পরে তিনি নীতিশ কুমার সরকারের মন্ত্রী হন ৷ এর আগে জনার্দন সিং সিগরিওয়াল নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়েছিলেন ৷ কিন্তু পরে বিজেপিতে যোগ দেন ৷ সাংবাদিক আরও জানান, মহামায়া সিংয়ের ঘটনাটা সবার থেকে আলাদা ৷ তিনি বলেন, "প্রার্থীরা সাধারণত বড় দলগুলির থেকে টিকিট পেয়ে ভোটযুদ্ধে লড়তে চান ৷ না-পেলে নির্দল প্রার্থী হন ৷ তাঁদের মধ্যে খুব কমই সফল হয়েছেন ৷ এখন নির্দল প্রার্থী খুব একটা দেখা যায় না ৷ বিহারের রাজনীতিতে একজন নির্দল বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন মহামায়া সিনহা ৷" 1987 সালের 12 ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন মহমায়া সিনহা ৷

পটনা, 3 সেপ্টেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর জাতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ বিশেষ করে আগামিদিনে জোট রাজনীতি কোন দিকে যাবে সে ব্যাপারে দিগনির্দেশ করতে পারে বিহার ৷

তবে লালু-নীতীশের রাজ্য জোট রাজনীতি বরাবরই ঘটনাবহুল ৷ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার একাধিক বার পুরনো জোট ভেঙে নতুন জোট গড়ে সরকার গড়েছেন ৷ পালা বদল হয়েছে সরকারের মেয়াদ শেষের আগে ৷ রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসও বেশ আকর্ষণীয় ৷

বিহারে প্রথম জোট সরকার হয়েছিল 1967 সালে ৷ নেতৃত্বে ছিলেন এক নির্দল বিধায়ক ! প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির নির্দল বিধায়ক মহামায়া প্রসাদ সিনহা ৷ শুধু কী তাই ? সেবার বিদায়ী কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী কেবি সহায়কে পরাজিত করে মসনদে এসেছিলেন তিনি ৷ কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতে পায়নি ৷ তাই মহামায়াকে নির্দল বিধায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল ৷ তাঁর সরকার এক বছরও টেকেনি ৷ কিন্তু তাঁর স্বল্প মেয়াদ আজও বিহারের রাজনীতির চর্চার বিষয় ৷

1952, 1957 ও 1962- পরপর তিন বার বিহারে সরকার গড়েছিল কংগ্রেস ৷ 1967 সালের বিধানসভা ভোটের ফল খারাপ হলেও সরকার গড়ার জায়গায় ছিল হাত শিবির ৷ কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সব পণ্ড হয়ে যায় ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই গোলমাল সামলে উঠতে পারেননি ৷ শেষে সরকার গড়া থেকে সরে আসে দেশের প্রাচীনতম দলটি ৷ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন মহামায়া ৷

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোলমাল

বিহারের 318টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 128টি আসনে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস ৷ বিধায়ক মহেশ প্রসাদকে বিধায়কদের নেতা হিসাবে বেছে নেয় দলের একাংশ ৷ কিন্তু তাঁর বিপক্ষেও ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার অনেকেই ৷ মহেশ মুখ্যমন্ত্রী হলে কমপক্ষে 32 জন বিধায়ক দল ছাড়বেন বলে হুঁশিয়ারি দেন ৷ এই অবস্থায় কংগ্রেস সরকার গড়ার দাবি থেকে পিছু হঠে ৷ তৎকালীন রাজ্যপাল অনন্ত শায়ানম আয়াঙ্গারও মহেশ প্রসাদকে সরকারিভাবে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাননি ৷

এই সুযোগে বাম, সোশালিস্ট, জন সঙ্ঘ এবং অন্যান্য় দলগুলি মিলে 'সমবিদ' নামে একটি জোট গড়ে ৷ সেটাই বিহারে প্রথম জোট ৷ বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অ-কংগ্রেসি দলগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টির ৷ এই দলের প্রধান ছিলেন কর্পুরী ঠাকুর ৷ তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এমনটাই ঠিক ছিল ৷ কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি ৷ বদলে মুখ্যমন্ত্রী হন নির্দল বিধায়ক মহামায়া সিনহা ৷ তিনিই সেবার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেবি সহায়কে পটনা পশ্চিম আসনে পরাজিত করেছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে কর্পুরী ঠাকুরও মুখ্যমন্ত্রী হন ৷ সম্প্রতি তাঁকে ভারতরত্ন দিয়েছে মোদি সরকার ৷

মহামায়ার সরকার চালানোর জন্য সব দলগুলি 33টি সাধারণ প্রকল্পে সম্মতি দেয় ৷ পরে অবশ্য জোটের মধ্যে মতানৈক্য় তৈরি হয় ৷ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কারণে বিবাদ বাধে ৷ এই পরিস্থিতিতে একবছরও টেকেনি মহামায়া সিনহার সরকার ৷ 1968 সালের জানুয়ারি মাসে ভেঙে যায় বিহারের প্রথম জোট সরকার ৷

কোন দলের ক'টি আসন

1967 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল 128 টি আসন ৷ সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টি 68টি, জন সঙ্ঘ 26, প্রজা সোশালিস্ট পার্টি 18, সিপিআই 24, জন ক্রান্তি দল 13, স্বতন্ত্র পার্টি 3টি, সিপিআই(এম) চারটি, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া একটি এবং 33টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন নির্দল প্রার্থীরা ৷ সেই সময় মহামায়া সিনহার দল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি স্বীকৃত দল ছিল না ৷ তাই তাঁকে একজন নির্দল বিধায়ক হিসাবেই বিবেচনা করা হয়েছিল ৷

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রিয়া রঞ্জন ভারতী বলেন, "1967 সালে নির্দল বিধায়ক পটনা পশ্চিম (অধুনা বাঁকিপুর) আসনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেবি সহায়কে পরাজিত করেন 7 হাজার ভোটে ৷ সেই সময় এই জয় নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ৷"

বিশেষজ্ঞদের মতামত

প্রবীণ সাংবাদিক কৈলাস কাশ্যপ জানান, মহামায়া সিনহা শুধু দক্ষ রাজনীতিক নয়, সুবক্তাও ছিলেন ৷ একটি ঘটনার কথা তুলে ধরে সাংবাদিক বলেন, "একবার ছাত্রদের মারধরের ঘটনা ঘটে ৷ গাড়িচালকদের সঙ্গে ছাত্রদের ঝামেলা বেধেছিল ৷ তার ফলে গাড়িচালকরা ছাত্রদের মারধর করে ৷ এর প্রতিবাদে পড়ুয়ারা রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ৷ তখন মহামায়া সিনহাও ছাত্রদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন ৷ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভে মহামায়া সিনহা তাঁর কুর্তা ছিঁড়ে প্রতিবাদে সরব হন ৷ তিনি সবসময় তরুণদের সমর্থন করতেন ৷ তাঁর সরকার এক বছরেরও কম সময় টিকেছিল ৷ কিন্তু তাঁর কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় ৷ তাঁর সময়কে স্বর্ণযুগ বলা হয় ৷ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন ৷"

রাজনৈতিক মহলের মতে, একজন নির্দল বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এমন ঘটনা বিরল ৷ বহু বছর পর একই ঘটনা ঘটে ঝাড়খণ্ডে ৷ নির্দল বিধায়ক মধু কোডা 2006-2008 সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ আরেক প্রবীণ সাংবাদিক ভোলানাথ বলেন, "মহামায়া প্রসাদ সিনহার মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা ৷ তাঁর পর বিহারের আর কোনও বিধায়ক বা নির্দল প্রার্থী কখনও মুখ্যমন্ত্রী হননি ৷"

2020 সালে সুমিত কুমার সিং জামুইয়ের চকাই আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন ৷ পরে তিনি নীতিশ কুমার সরকারের মন্ত্রী হন ৷ এর আগে জনার্দন সিং সিগরিওয়াল নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়েছিলেন ৷ কিন্তু পরে বিজেপিতে যোগ দেন ৷ সাংবাদিক আরও জানান, মহামায়া সিংয়ের ঘটনাটা সবার থেকে আলাদা ৷ তিনি বলেন, "প্রার্থীরা সাধারণত বড় দলগুলির থেকে টিকিট পেয়ে ভোটযুদ্ধে লড়তে চান ৷ না-পেলে নির্দল প্রার্থী হন ৷ তাঁদের মধ্যে খুব কমই সফল হয়েছেন ৷ এখন নির্দল প্রার্থী খুব একটা দেখা যায় না ৷ বিহারের রাজনীতিতে একজন নির্দল বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন মহামায়া সিনহা ৷" 1987 সালের 12 ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন মহমায়া সিনহা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHARS POLITICAL TWIST OF 1967BIHAR POLITICSBIHAR INDEPENDENT CMবিহারের রাজনীতিBIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.