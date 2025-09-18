বেকার যুবকদের জন্য এবার মাসে 1000 টাকা, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, 20 থেকে 25 বছর বয়সি স্নাতক পাশ করা যুবকদের এই সহায়তা ভাতা দেওয়া হবে ৷
By PTI
Published : September 18, 2025 at 1:43 PM IST
পটনা, 18 সেপ্টেম্বর: ভোটের মুখে ফের বড় ঘোষণা বিহার সরকারের ৷ এবার শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য মাসে 1000 টাকা ভাতা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ৷
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ঘোষণা করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় স্বয়ং সহায়তা ভাতা যোজনা'র আওতায় স্নাতক ডিগ্রি আছে এমন বেকার যুবকদের প্রতি মাসে 1000 টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে সরকার ৷ তবে এই আর্থিক সহায়তা বা ভাতা দুই বছরের জন্য বলেও জানানো হয়েছে সরকারের তরফে ৷ তবে এই বেকার ভাতা আগেও প্রচলন ছিল রাজ্যে ৷ এর আগে, এই প্রকল্প কেবলমাত্র ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এবার তা স্নাতক ডিগ্রি প্রাপকদের জন্য লাগু হল ৷
এদিন এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে নীতিশ কুমার বলেন, "আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, রাজ্য সরকারের সাতটি সংকল্প কর্মসূচির অধীনে, পূর্বে পরিচালিত 'মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় স্বয়ং সহায়তা ভাতা যোজনা' এখন সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর অধীনে, সহায়তা ভাতা প্রকল্পের সুবিধা, যা পূর্বে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা যুবকদের জন্য প্রদান করা হত, এখন কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে পাশ করা বেকার স্নাতক যুবকদের জন্যও লাগু করা হয়েছে।"
বিহারে বিধানসভা ভোট এই বছরের শেষের দিকে হওয়ার কথা। তার আগেই বেকার যুবকদের জন্য এই ভাতা ঘোষণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকবহল মহল ৷ রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, 20 থেকে 25 বছর বয়সি স্নাতক পাশ করা যুবকরা যারা কোথাও পড়াশোনা করছেন না, চাকরি বা কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করছেন, যাদের হাতে কোনও কাজ বা চাকরি নেই, অথবা সরকারি, বেসরকারি চাকরি পাননি, তাদেরও সর্বোচ্চ দুই বছরের জন্য প্রতি মাসে 1000 টাকা হারে মুখ্যমন্ত্রীর সংকল্প আত্ম-সহায়তা ভাতা দেওয়া হবে ৷
2005 সালের নভেম্বরে সরকার গঠনের পর থেকে, যত বেশি সম্ভব যুবকদের সরকারি চাকরি এবং কর্মসংস্থান দেওয়া অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছিলেন নীতিশ কুমার। এরপর সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি যুবককে সরকারি চাকরি এবং কর্মসংস্থান প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী সময়ে, সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রচুর সংখ্যক নতুন চাকরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি আশা করব, যুবকরা এই সহায়তা ভাতা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে ৷ এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে।"
প্রসঙ্গত, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তরুণ ও যুব ভোটারদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৷ তারা ভোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আর সে কারণেই সব দলেরই এখন নজর তরুণ ভোটারদের দিকে ৷ এর মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ঘোষণা তাদের অনেকটাই প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷