পটনা, 2 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনকয়েক আগে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করছেন ৷ সেই প্রকল্পের আবেদন পর্যায় প্রায় শেষের দিকে ৷ মাসে 5 হাজার টাকা-সহ আরও অন্যান্য সুবিধা পাবেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ এছাড়াও বাংলার মহিলারা ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মারফত প্রতি মাসে 1000 টাকা পাচ্ছেন ৷ আসন্ন বিধানসভা ভোটের কথা ভেবে এবার মহিলাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী রোজগার যোজনা চালু করল বিহার সরকার ৷
বাংলার মহিলাদের আর্থিক সহায়তার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প শুরু করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 2021 সালে তৃতীয়বার বাংলায় ক্ষমতায় এসেই মহিলাদের 1000 টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। 25-60 বছরের মহিলারা এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পান ৷ 60 বছর বয়সের পর মহিলারা 'বার্ধক্য ভাতা' প্রকল্পে স্থানান্তর হন ৷ এদিকে, সামনেই বিহারের বিধানসভা ভোট ৷ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার গত 29 অগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই যোজনা চালু করার অনুমোদন দেন ৷
কীভাবে মিলবে 10,000 টাকা ?
নীতীশ কুমার সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই সুবিধা নিতে গেলে আগে মহিলাদের কোনও না-কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে অর্থাৎ কোনও জীবিকা বেছে নিতে হবে ৷ গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের মহিলাদের জন্য আলাদা নিয়ম তৈরি করেছে বিহার সরকার। গ্রামীণ এলাকার মহিলারা অফলাইনে আবেদন করতে পারবেন। একইসঙ্গে শহরাঞ্চলের মহিলাদের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুবিধা থাকবে। শহরাঞ্চলের মহিলাদের জন্য একটি পোর্টালও তৈরি করা হচ্ছে ৷
প্রশাসনিক আধিকারিকের বক্তব্য
মুখ্যমন্ত্রী মহিলা কর্মসংস্থানের এই প্রকল্পের জন্য জীবিকা সম্বন্ধে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিমাংশু শর্মা বলেন, "গ্রামের ও শহরের মহিলার ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম রয়েছে ৷ শহরাঞ্চলের মহিলাদের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুবিধা থাকবে এবং এর জন্য একটি পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের অফলাইনে আবেদন করতে হবে। এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের উভয় মহিলাকেই জীবিকার সঙ্গে যোগ দিতে হবে।"
মিলবে 10 হাজার থেকে 2 লক্ষ টাকা
এই যোজনার আওতায়, সরকার মহিলাদের প্রাথমিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে ৷ যাতে তাঁরা ক্ষুদ্র পরিসরে কর্মসংস্থান শুরু করতে পারেন। এই যোজনার আওতায়, প্রথম কিস্তিতে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি 10 হাজার টাকা দেওয়া হবে ৷ এরপর, সরকার 6 মাসের মধ্যে তা খতিয়ে দেখবে অর্থাৎ ওই টাকায় কাজ কতটা হয়েছে ৷ সেই বুঝে ব্যবসা বা পেশার পরিসর বাড়ানোর জন্য 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দেবে ৷ সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
মহিলা রোজগার যোজনার অধীনে আবেদনের শর্তাবলী
- অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, যাঁদের বাবা-মা বেঁচে নেই ৷
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্য ৷ এক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক।
- আবেদনকারীর বয়স 18- 60 বছরের মধ্যে হতে হবে।
- আবেদনকারী বা তাঁর স্বামীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হলে চলবে না অর্থাৎ সুবিধাভোগী মহিলাকে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকতে হবে ৷
প্রশাসনের দেওয়া কর্মসংস্থান অর্থাৎ জীবিকার তালিকা
- ফলের রস এবং দুগ্ধজাত পণ্যের দোকান
- সবজি ও ফলের দোকান
- মুদির দোকান
- প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের দোকান
- খেলনার দোকান
- গাড়ি মেরামতের দোকান
- মোবাইল সেলস মোবাইল রিচার্জ
- স্টেশনারি এবং ফটোকপির দোকান
- খাবারের দোকান
- বিউটি পার্লার
- কসমেটিক কৃত্রিম গহনার দোকান
- পোশাক, জুতা, দর্জির দোকান
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
- বাসনপত্রের দোকান
- কৃষিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান
- ই-রিকশা অটোরিকশার দোকান
- ছাগল, হাঁস-মুরগি এবং গবাদি পশু পালন
গ্রামীণ মহিলাদের কোথায় আবেদন করতে হবে ?
প্রশাসন জানিয়েছে, গ্রামীণ এলাকার মহিলারা আবেদনের জন্য তাঁদের নিকটতম গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ, পঞ্চায়েত অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন । সেখান থেকে আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হবে, যা সাবধানে পূরণ করতে হবে। ফর্মে নাম, ঠিকানা, আধার বিবরণ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করা প্রয়োজন। এরপরে, সমস্ত প্রয়োজনীয় নথির কপি ফর্মের সঙ্গে দিতে হবে।
আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেওয়া হলে, তা যাচাই করা হবে। সফল যাচাইয়ের পর, মহিলা আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি 10000 স্থানান্তরিত হবে। টাকা পাওয়ার পর, মহিলা তাঁর নিজস্ব ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারবেন এবং যদি তিনি ছয় মাস ধরে নিয়মিতভাবে এটি চালিয়ে যান, তাহলে সরকার কর্তৃক আরও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে ৷ তখন 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হবে ৷