মিষ্টিতে বাজিমাত ! বিহারের নির্বাচনে বাজার কাঁপাচ্ছে গয়ার গালফার রসগোল্লা

মিষ্টিতে বাজিমাত ! বিহারের নির্বাচনে বাজার কাঁপাচ্ছে গয়ার গালফার রসগোল্লা
গয়ার বিখ্যাত গালফার রসগোল্লাকে শুভ বলে গণ্য করা হয় ৷ নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে তাই এই রসগোল্লায় মজেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷
Published : October 8, 2025 at 8:31 PM IST
গয়া, 8 অক্টোবর: পরীক্ষার আগে রসগোল্লা খেলে এমনকী দেখলেও নাকি ফলাফলে মেলে গোল্লা ৷ মা ঠাকুমাদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে বাংলার ছেলে মেয়েরা পরিচিত ৷ শৈশবের বিশ্বাস মনে থেকে যায় বড় বয়সেও ৷ আর তাই নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের সমর্থনে কিংবা কোনও বড় ম্যাচের আগে সমর্থকদের জন্য বিভিন্ন স্বাদের সন্দেশ তৈরির রেওয়াজ আজও রয়েছে বাংলার নামকরা সমস্ত মিষ্টির দোকানে ৷ কিন্তু বিহারে রসগোল্লা মুখে দিয়েই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে লোকমুখে জায়গা করে নিয়েছে গালফার রসগোল্লা ৷
নির্বাচন মানেই শুধু রাজনৈতিক তরজা নয় ৷ একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়িও নয় ৷ ভারতে নির্বাচন মানে আদতে রঙের খেলা ৷ বিভিন্ন রঙের পতাকা, আবির সবকিছুই নির্বাচনের অঙ্গ ৷ জেতার পর উদযাপনও খুবই দরকারি ৷ মিষ্টি মুখ করিয়ে, আবির মেখে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে উদযাপিত হয় ভোট জয়ের উৎসব ৷ এই সবকিছুর মধ্যে নজর কাড়ছে বিহারের গয়ার পণ্ডিতজী সুইট সপে তৈরি গালফার রসগোল্লা ৷ বাংলার চিনির সাদা রসগোল্লা, গুড়ের বাদামি রসগোল্লা, আম স্বাদের সবুজ রসগোল্লা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত সকলে ৷ শুধু বাঙালি নয়, বিভিন্ন স্বাদের এই সমস্ত রসগোল্লা মন কাড়ে দেশ-বিদেশের খাদ্যরসিকদের ৷ কিন্তু গালফার রসগোল্লার বৈশিষ্ট্য় কী ?
ভোট আর গালফার রসগোল্লা
গয়ার পঞ্চনপুর বাজারে অবস্থিত পণ্ডিতজী মিষ্টির দোকানে এই রসগোল্লা তৈরি করা হয় ৷ বিহারের বিভিন্ন নেতাদের বিশ্বাস এই রসগোল্লায় লুকিয়ে রয়েছে জয়ের চাবিকাঠি ৷ রসগোল্লা মুখে দিলেই নাকি ভাগ্য খুলে যায় ৷ দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কার্পুরী ঠাকুর, লালু প্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী সকলেই এই রসগোল্লা খেয়েছেন ৷ আর সেকারণেই তাঁরা ভোটবাক্সে জয় ছিনিয়ে এনেছেন বলে বিশ্বাস সকলের ৷
তবে বিখ্যাত এই মিষ্টির দোকানের মালিক কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন ৷ দোকানটি টিকারি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৷ 1969 সালে 4 ভাই মিলে এই দোকানটি তৈরি করেন ৷ দোকানের অন্যতম মালিক সুনীল মিশ্র জানান, ছোট একটি ঘর থেকে এই ব্যবসার শুরু ৷ বিগত 56 বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বড় হয়ে উঠেছে এই ব্যবসা ৷ 50 গ্রাম থেকে শুরু করে অর্ডার পেলে আড়াই কেজি এমনকী 5 কেজি ওজনের রসগোল্লাও তৈরি হয় দোকানের রান্নাঘরে ৷
5 কেজির রসগোল্লা
বড় ওজনের মিষ্টি তৈরিরও একটি ইতিহাস আছে বলে ইটিভি ভারতকে তিনি জানান ৷ পুষ্পঙ্কর পাণ্ডে নামের এক পুলিশ আধিকারিক রোজ রসগোল্লা খেতে আসতেন ৷ কিন্তু একটি মিষ্টিতে তাঁর মন মানত না ৷ অন্তত 10-12টি খেতেন ৷ সেই সময় 4 ভাই ঠিক করেন এত বড় একটি রসগোল্লা তৈরি করা হবে যা আগে কখনও কেউ বানায়নি ৷ আর সেই থেকে অর্ডার আসলেই কয়েক কেজি ওজনের রসগোল্লা তৈরি করা হয় ৷ নির্বাচন থেকে শুরু করে বিয়ে-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ এই রসগোল্লা বানানো হয় এই দোকানে ৷
প্রতিদিন 1 থেকে 2 কেজি ওজনের রসগোল্লা বানানো হয় ৷ তবে অর্ডার পেলে 2 কেজি ওজনের রসগোল্লা তৈরি করা হয় ৷ আর নির্বাচনের সময় তৈরি করা হয় 1 কেজি থেকে 5 কেজি ওজনের রসগোল্লাও ৷ এমনকী, নির্বাচনী প্রচার শুরুর সময় এই রসগোল্লা খেয়েই প্রচার শুরু করেন প্রার্থীরা ৷ শুধু তাই নয়, ভোটে জেতার পর উপহার হিসাবেও এই রসগোল্লা প্রার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
রসগোল্লার দাম
দোকানের আরেক মালিক অনিল মিশ্র জানান, মিষ্টি ছাড়া কোনও উৎসব পালন করা হয় না ৷ গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব হল ভোট ৷ বিগত 6 দশক ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উথ্থান পতনের সাক্ষী হল এই রসগোল্লা ৷ এক একটি গালফার রসগোল্লার দাম 300 থেকে 600 টাকা ৷ ওজন হিসাবে নির্ধারণ করা হয় দাম ৷ কম ওজনের হলে 15 থেকে 50 টাকাতেও বিক্রি হয় ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েছে ৷ প্রতিবার ভোটের সময় এই রসগোল্লায় কামড় দিয়ে প্রচার শুরু করেন প্রার্থীরা ৷ এই রেওয়াজও দীর্ঘদিনের ৷ সবার আগে রসগোল্লার জন্য দোকানে হাজির হন টিকারি বিধানসভার প্রার্থী ৷
গয়া জেলার একটি মহকুমা হল টিকারি ৷ একসময় টিকারি রাজার আসন হিসাবে পরিচিত এই বিধানসভা কেন্দ্রটি একটি অসংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকা ৷ এখানে 23.88 শতাংশ তফসিলি জাতি (এসসি) মানুষ বাস করেন ৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের সংখ্যা প্রায় 6 শতাংশ । সম্প্রতি ভোটার তালিকায় সংশোধনের পর এখানে মোট ভোটারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 3 লক্ষ 21 হাজার 569 জন ৷