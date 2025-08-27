ETV Bharat / bharat

চশমায় লুকিয়ে ক্যামেরা ! পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আটক বাঙালি যুবক - PURI JAGANNATH TEMPLE

একমাসে তিনবার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা পুরীর মন্দিরে ৷ এবার গোপন ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করে পুলিশের জালে বাংলার পর্যটক ৷

Puri Jagannath Temple
পুরীর জগন্নাথ মন্দির (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2025 at 6:19 PM IST

পুরী, 27 অগস্ট: ফের পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ৷ একমাসের মধ্যে তৃতীয়বার ৷ এবার তাতে নাম জড়ালো পশ্চিমবঙ্গের ৷ চশমায় লুকানো ক্যামেরা ব্যবহার করে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরের ছবি তোলার অভিযোগে বাংলার এক পর্যটককে আটক করেছে জগন্নাথ মন্দির পুলিশ (জেটিপি) স্কোয়াড ৷ জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম অরূপ রায় ।

Puri Jagannath temple
থানায় বাঙালি পর্যটক অরূপ রায় (ইটিভি ভারত)

পুলিশের বক্তব্য

এই ঘটনার বিষয়ে পুরীর পুলিশ সুপার প্রতীক সিং বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের অরূপ রায় নামে 31 বছর বয়সি এক ব্যক্তি চশমায় লুকানো ক্যামেরা নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন । বিষয়টি নজরে আসতেই তাকে আটক করা হয় ৷ বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কেন তিনি এটা করলেন ৷ কী উদ্দেশ্যে ওই বাঙালি পর্যটক মন্দিরের ভিতরে গোপন ক্যামেরাটি নিয়ে গিয়েছিলেন তা জানার জন্য তদন্ত চলছে । পুলিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মোবাইল ফোন এবং গোপন ক্যামেরা দেওয়া চশমাটি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ জগন্নাথ মন্দিরের আইন অনুসারে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

Puri Jagannath temple
এই চশমাতেই ক্যামেরা লাগানো আছে বলে জানা গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, বুধবার গণেশ চতুর্থীর সকালে উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দা অরূপ রায় তাঁর পরিবার নিয়ে পুরী জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভুর দর্শন করতে এসেছিলেন । দর্শনের জন্য যাওয়ার সময়, তিনি চশমায় একটি গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন । গোপন ক্যামেরা দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলার সময় জগন্নাথ মন্দির পুলিশের সন্দেহ হয় । জেটিপি স্কোয়াড তাঁকে ঘাঁটি দ্বারের কাছে ধরে ফেলে । তল্লাশির পর দেখা যায় যে তিনি তার চশমায় গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে সেখান থেকে ফুটেজ ধারণ করছেন । এরপর তাঁকে সিংহদ্বার পুলিশ হেফাজতে হস্তান্তর করা হয় । সেখানেই তাঁর এই কাজের বিষয়ে জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷

Puri Jagannath Temple
পুরীর মন্দিরে প্রভু জগন্নাথ (ফাইল ছবি)

অগস্টেই তিনবার পুরীর মন্দিরে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা

তবে এবারই প্রথম নয় ৷ অগস্ট মাসে এই নিয়ে তিনবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা প্রকাশ্যে এল ৷ এর আগে 13 অগস্ট জগন্নাথ মন্দিরের পরিক্রমা পথে বুধি মা মন্দিরের দেওয়ালে হুমকিমূলক বার্তা লেখা মিলেছিল । তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামও উল্লেখ করা ছিল ৷ তার কয়েকদিন পর একজন ব্যক্তি মন্দিরের দেওয়াল টপকাতে গিয়ে ধরা পড়েন পুলিশের হাতে ৷ যদিও পরে জানা যায়, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন ৷ তবে এই দুই ঘটনার তদন্ত শেষ হতে না হতেই ফের পুরীর মন্দিরে নিরাপত্তা লঙ্ঘন ৷

