অক্ষয় তৃতীয়ায় ভাগ্য ফিরবে মকরের, বাকিদের কপালে কী রয়েছে ? - Daily Horoscope in Bengali

অক্ষয় তৃতীয়ায় ভাগ্য ফিরবে মকরের, বাকিদের কপালে কী রয়েছে ?

মেষ : আপনি আজ নিজের জিনিস সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেটিকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করার বিষয়ে কম উৎসাহী হবেন । আপনার এই আগলে রাখার কারণ কোনও বিশেষ মানুষও হতে পারে । ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনার সময় ভালো কাটবে, আপনার বিবাহিত জীবনও বিকশিত হবে । ভালোবাসার মানুষটির যত্ন নিন । আজকের দিনটি আপনাকে বাস্তব ও কল্পনাতীত পুরস্কারে পুরস্কৃত করতে পারে । আজ আপনার মনে অস্থিরতা কম থাকবে এবং প্রচুর আনন্দ আর পরিপূর্ণতায় ভরা থাকবে । বৃষ : মধু যেমন মৌমাছিদের আকর্ষণ করে, তেমনি টাকাপয়সা আপনাকে নিজের দিকে টানবে আজ ৷ ফলে আপনার দৃষ্টি আজ অনেকটাই অর্থের দিকে থাকবে । আজ আপনার ভাগ্য সু-প্রসন্ন, কাজেই অর্থের শক্তি উপভোগ করুন । আপনি আজ একটি দুল বা একটি নেকলেস কিনতে পারেন এবং আপনার দরদাম করার দক্ষতা আপনাকে প্রতারিত হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারে । আপনি আজ কল্পনাপ্রবণ হবেন আর প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে খুশি করার চেষ্টা করবেন । আজ আপনি ভালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন আর সেই মতো কাজ করার চেষ্টা করবেন । মিথুন : আজকের দিনটি আপনার জন্যে খুব একটা অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, যদিও আপনি দিনের শেষে নিজের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন, সেটি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নাও হতে পারে । বিকেলের দিকে আপনার নিজেকে অতিরিক্ত সংবেদনশীল মনে হতে পারে । আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য টাকা খরচ করতে পারেন । কাজের জায়গায় আজ আপনার দিনটি কঠিন হতে পারে । ঠাণ্ডা মাথায় সেই কঠিন পরিস্থিতি সামলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে । কর্কট : আজ আপনি আপনার উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর থাকবেন । আজ আপনি সাফল্যের স্বাদ পাবেন এবং সেটি আপনার সহকর্মী আর পরিবারের লোকজনের কাছে আনন্দের কারণ হবে । অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক এবং আপনি যদি কোনও কাজ নতুন শুরু করেন, তাহলে সেখানে আপনাকে বাধার সামনে পড়তে হতে পারে । আজ আপনি আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষকে খুশি করার জন্যে দামি উপহার কিনতে পারেন, যার কারণে আপনার টাকাপয়সার টানাটানি হতে পারে । আপনার অনুসন্ধিৎসা আপনাকে কিছু প্রযুক্তিগত প্রশ্নের সমাধান খোঁজার দিকে ঠেলে দিতে পারে । সিংহ : কোনও সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে আপনি সকলের জন্য উদাহরণস্বরূপ । যেন কোনও অন্তরের আলো আপনাকে আনন্দময় সহাবস্থানের রাস্তা দেখাচ্ছে, কিন্তু এর অর্থ হল কখনও কখনও কিছু বলিদান দেওয়া । আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে । আপনি ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন । আপনি আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন । আপনি দক্ষতার সঙ্গে নানা কাজ সম্পন্ন করবেন । কিন্তু আপনাকে সঠিক পরিকল্পনা সহ কাজ করতে হবে ও 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতি এড়িয়ে চলতে হবে । কন্যা : আপনার ব্যবসায়িক বিচারবুদ্ধির পরীক্ষা করবে সেরকম কাজ হাতে তুলে নিন, বিশেষত যারা মূলধন ও আর্থিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত । সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি প্রচলিত কোনও উপায় খুঁজে বার করবেন ৷ নিশ্চিন্ত থাকুন, তা খুবই ভালো কাজ করবে । আপনি হয়ত জটিলতা, চিন্তা ও উদ্বেগের দুনিয়ায় মগ্ন থাকবেন । প্রিয়তমের প্রশংসায় আপনি আত্মহারা হয়ে যেতে চান না । বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো । তুলা : কাজের ক্ষেত্রে আজ আপনি নানা মিটিং বা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকবেন, যা কিনা আপনার জন্য ভালোই হবে । এর ফলে আপনার চিন্তা কমবে ও মানসিকভাবে নিজেকে মুক্ত মনে হবে । আজকে আপনি বেশি সক্রিয় ও প্রাণবন্তও থাকবেন ৷ ফলে অনেক বেশি কাজ করতে পারবেন । আজকে আপনার মেজাজ খুবই ভালো । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে না । খুব আক্রমণাত্মক হয়ে আপনার অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করবেন না । বৃশ্চিক : আপনার ব্যবসা ও যৌথ উদ্যোগের ব্যাপারে আপনাকে হয়ত একটু বেশি অপেক্ষা করতে হবে । যদিও নিরাশ হয়ে পড়বেন না, কেননা সবুরে মেওয়া ফলে । কোনওরকম বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না । সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন, তার উপদেশ শুনুন ৷ যে কোনও সমস্যা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলুন । ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসুন । কর্মক্ষেত্রে জরুরি কোনও মিটিং ভালোই যাবে আজ । সময়সূচির পরিকল্পনা করুন ও তা ভালোভাবে পরিমার্জনা করুন । ধনু : আপনার সহনশীলতা বাড়ান, কেননা হয়ত কাছের মানুষদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে । যদিও আশেপাশের সবাইকে খুশি করা সম্ভব না । আপনার প্রিয় মানুষদের সহজ সাহায্য করেই আপনি খুশি থাকতে পারেন । আজ আপনি অলস হয়ে বসে থাকবেন না । এছাড়াও আপনি আজকের দিনটি ও কাজগুলি পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে নেবেন । আপনি যদি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আবেগহীনভাবে আপনার জমা খরচের হিসাব করুন, এর ফলে আপনি নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন । মকর : ভাগ্য সহায় থাকলে খুব ভীতিজনক উদ্যোগও সফল হতে পারে । আজ আপনি ভাগ্যবান । স্টক ও শেয়ারের লেনদেন করা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক, কিন্তু জীবনসঙ্গীকে কৃতিত্ব দিতে ভুলবেন না; কেননা তাদের ভাগ্যের কারণেই আপনার সময় এত ভালো যাবে । আপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনার বিশ্বাস বাড়বে । আপনার সীমাবদ্ধতা আপনি ভালোই বোঝেন, ফলে সবকিছু নিয়ে আপনি বাস্তববাদী এবং নিজের সাধ্যের বাইরে যাবেন না । কুম্ভ : আপনাকে রুটিনে সহজ একটি পরিবর্তন আনতে বলা হচ্ছে এবং তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে । অতীতের কৃতিত্বের জন্য আপনি পরিচিতি ও পুরস্কার পাবেন । যদিও সেই কারণে আত্মতুষ্ট হয়ে পড়বেন না । চলতে থাকুন, কেননা পরিশ্রমই মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ ! মহাজাগতিক স্রোত বলছে যে, সাংসারিক জীবনে সমস্যায় জড়িয়ে থাকবেন । প্রিয়তমের সঙ্গে হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান করলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য হবে । আজকের দিনে জীবনে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে । মীন : প্রশান্তি আপনার সহজাত এবং আপনার থেকে যেন জ্ঞানের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয় । আপনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে খুবই আবেগপ্রবণ এবং আপনি দায়িত্ব নিয়ে তা রক্ষা করেন । আপনি হয়ত আপনার প্রিয়তমকে যথেষ্ট সময়ে দেবেন না । অনমনীয় হবেন না, কাছের প্রিয় লোকজনরা দুঃখ পেতে পারেন । আপনার প্রিয়তমের কথা শুনুন, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে পারে । আজকে আপনি শুধু হৃদয়ের কথাই শুনবেন না, মাথা ও যুক্তিও ব্যবহার করবেন ।

