ETV Bharat / bharat

মধুচক্র চালানোর অভিযোগ, মারাঠাভূমে গ্রেফতার বাঙালি অভিনেত্রী

পুলিশ যে গ্রাহক সেজে ফাঁদ পাতবে তা কল্পনাও করেননি অনুষ্কা । শপিং মলেই অভিযুক্ত অভিনেত্রীকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ । উদ্ধার আরও দুই বাঙালি যুবতি ।

prostitution racket
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read

থানে (মহারাষ্ট্র), 5 সেপ্টেম্বর: মধুচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার বাঙালি অভিনেত্রী । শুক্রবার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় পতিতাবৃত্তির চক্র এবং অন্যান্য মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার নামে অবৈধ ব্যবসায় নামতে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে 41 বছর বয়সি ওই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ।

সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জানিয়েছে যে, গ্রাহক সেজে দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত অভিনেত্রী অনুষ্কা মণি মোহন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে । সেই সময়, অভিযুক্ত দাস কাশিমিরা এলাকার একটি মলের কাছে দেখা করার জন্য ওই গ্রাহকদের ডেকে পাঠান । অভিনেত্রী ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে তাঁকে ধরতেই পুলিশের এই ফাঁদ । এরপর কথা বলার সময়ই পুলিশ সেখানে অভিযান চালায় এবং অভিনেত্রীকে গ্রেফতার করে । এই ঘটনায় কাশিমিরা থানায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

পুলিশি ফাঁদে গ্রেফতার অভিনেত্রী

আগে থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত অনুষ্কার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করে পুলিশ । তদন্তে নামার আগে ঠিক হয়, দুজনকে ভুয়ো গ্রাহক সাজিয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা করানো হবে । সেই মতো পুলিশের তদন্তকারী দল দুজনকে ভুয়ো গ্রাহক সাজিয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে । বিষয়টি বুঝতে না পেরে সেই ফাঁদে পা দেন অভিনেত্রী ।

বুধবার রাতে কাশিমিরার মুম্বই-আমেদাবাদ হাইওয়ের কাছে একটি মলের কাছে ভুয়ো ওই গ্রাহক দুজনকে দেখা করতে বলেন । সেখানে কথাবার্তা হওয়ার পর যেই তাদের থেকে টাকা নিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ।

ভাসাই-ভিরারের সহকারী পুলিশ কমিশনার মদন বল্লাল বলেন, "মলের কাছে অভিযান চালিয়ে আমরা টিভি সিরিয়াল এবং বাংলা ছবিতে অভিনয় করা দুই মহিলাকেও উদ্ধার করি ।"

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

মদন বল্লাল আরও বলেন, "পুলিশ অভিনেত্রী অনুষ্কা মণি মোহন দাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 143(3) ধারায় মামলা দায়ের করেছে । অভিযানের সময় উদ্ধার হওয়া দুই মহিলাকে একটি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । এই অপরাধের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে এবং এই কাজে অভিযুক্তের অন্য কোনও সহযোগী জড়িত আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য আরও তদন্ত চলছে ।"

এই র‍্যাকেটের বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই প্রকাশ পাবে বলে আশা

এই র‍্যাকেটটি উচ্চবিত্ত শ্রেণির ক্লায়েন্টদের জন্য পরিচালিত হচ্ছিল । অভিযুক্ত অভিনেত্রী একজন মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করছিলেন । কাশিমিরা থানায় পিআইটিএ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে যে, সমস্ত অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে । কাশিমিরা পুলিশ এই যৌন র‍্যাকেটের বিষয়ে আরও তদন্ত চালাচ্ছে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ANUSHKA MONI MOHAN DASBENGALI ACTRESS ANUSHKA DASমধুচক্রে গ্রেফতার বাঙালি অভিনেত্রীBENGALI ACTRESS ARREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.