বারাণসী, 31 অগস্ট: মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির ফলে বছরে 300 কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন বেনারসি শাড়ির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা ৷ সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা ৷ সবমিলিয়ে সুদের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 50 শতাংশ ৷ এমতাবস্থায় ব্য়বসা বাঁচাতে জিএসটি ছাড়ের আবেদন করেছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অন্যরা ৷
শুল্ক একলাফে এতটা বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন মুলুক থেকে আসা শাড়ির প্রায় সমস্ত অর্ডার বাতিল হয়ে যাচ্ছে ৷ এর আগে যাঁরা ধারে শাড়ি কিনেছেন তাঁরাও সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ আর তার জেরে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের ৷ বারাণসীর ব্যবসায়ীরা রফতানির উপর অনেকাংশে নির্ভর করেন ৷ সেদিক থেকে বড় ধাক্কার মুখোমুখি ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ ৷
আমেরিকায় ব্যবসা আগের মতো লাভজনক হবে না বুঝতে পেরে দুনিয়ার অন্যত্র বেনারসি শাড়ি রফতানির চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা ৷ তবে তাতেও যে বলার মতো সাফল্য মিলেছে তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে সরকারের কাছে জিএসটি ছাড়ের আবেদনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্য়ে বৈঠকও করছেন তাঁরা ৷ কীভাবে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি ঠেকিয়ে ব্যবসাটাকে রক্ষা করা যায় তারা সেই চেষ্টাই চালাচ্ছেন ৷
লোকসানের পরিমাণ এভাবে বাড়তে থাকায় শাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত অনেকে কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন ৷ ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠনের সহ-সভাপতি রঞ্জন বাহল সংবাদসংস্থা আইএএনএসকে বলেন, "এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি যা তাতে বছরে কমপক্ষে 15 থেকে 20 শতাংশ করে রফতানি কমে যাবে ৷ মার্কিন শুল্কের পরিমাণ বাড়ায় অন্য শিল্পগুলির থেকে আমরা অনেক বেশি করে প্রভাবিত হব ৷ বছরে 200 থেকে 300 কোটি টাকা ক্ষতি হবে বলে আমাদের আশঙ্কা ৷ বেনারসি শাড়ির উপর এটা কোনও ছোটখাটো ধাক্কা নয় ৷ সকলেই বুঝতে পারছি শুল্ক বেড়ে যাওয়ায় বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হবে ৷" তাঁর আশঙ্কা, সরকার যদি পরিস্থিতি এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে অনেকে ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হবেন ৷ বহু মানুষ কাজ হারাবেন ৷
শাড়ি বিক্রেতা সর্বেস কুমার বলেন, "অতিরিক্ত শুল্ক আমাদের মহাবিপদের সামনে দাঁড় করিয়েছে ৷ একের পর এক অর্ডার বাতিল হচ্ছে ৷ তাঁতি থেকে শুরু করে বাকিদের ধরলে কমপক্ষে 20 লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে তা তাঁরা কেউই বুঝতে পারছেন না ৷" তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে অনেকে কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ যাঁরা এখনও কাজ করছেন তাঁরাও জানেন না কতদিন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ৷ এমতাবস্থায় জিএসটি-তে ছাড় না দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে ৷ তাঁর কথায়, "মার্কিন শুল্ক বেড়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে ৷ এমতাবস্থায় সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে ৷ জিএসটিতে ছাড় না দিলে শিল্পটাকেই বাঁচানো যাবে না ৷ "