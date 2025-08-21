নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার রাজেশ খিমজির পরিবার দাবি করেছে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ৷ যদিও পুলিশের পাল্টা দাবি, এই ব্যক্তি আদতে একজন অপরাধী ৷ এর নামে গুজরাতের রাজকোটে বেশ কয়েকটি মামলাও রয়েছে। অন্যদিকে, এই ব্যক্তির সঙ্গে আম আদমি পার্টির (আপ) যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷
বুধবার 'জন শুনানি' অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এরপরই সিভিল লাইনস পুলিশ রাজেশ খিমজিকে গ্রেফতার করেছে ৷ তার বিরুদ্ধে বিএনএস-এর 109 (1) খুনের চেষ্টা, 132 (একজন সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা দেওয়া) এবং 221 (সরকারি কাজে বাধা দেওয়া) ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনায়, সিভিল লাইনস থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আমরা সম্ভাব্য সকল দিক থেকে এই ঘটনার তদন্ত করছি ৷"
পুলিশ আরও জানিয়েছেন, 41 বছর বয়সি এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এর আগে অস্ত্র ব্যবহার করে গুরুতর আহত করা, শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা এবং অপরাধে প্ররোচনা দেওয়ার মতো কাজ করার অভিযোগে বিভিন্ন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। খিমজির অপরাধমূলক রেকর্ড শেয়ার করে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, রাজকোটের ভক্তিনগর থানায় তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে পাঁচটি মামলা দায়ের রয়েছে। এর মধ্যে চারটি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে ৷ একটি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, যার পরবর্তী শুনানি 9 সেপ্টেম্বর। পুলিশ জানিয়েছে, মদ, মাদকদ্রব্য এবং অবৈধভাবে পণ্য পরিবহণের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।
অন্যদিকে, বিজেপি অভিযোগ করেছে, মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমণ আসলে বিরোধীদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। বিজেপি বিধায়ক হরিশ খুরানা এবং মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা দাবি করেছেন, হামলাকারী গুজরাত আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল ইতালিয়ার ঘনিষ্ঠ। সিরসা বলেন, "এটি বিরোধীদের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা সহ্য করতে পারে না যে একজন মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটান ৷ কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই তাঁর বাসভবনে খোলাখুলিভাবে মানুষের সঙ্গে দেখা করেন। এটি স্পষ্টতই এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। দিল্লি পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে এবং শীঘ্রই সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাবে।"
জবাবে, ইতালিয়া অবশ্য বিজেপির সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ৷ তিনি বিজেপির অভিযোগকে 'সস্তা ট্রোল' বলে দাবি করেছেন ৷ একই সঙ্গে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। সরকারি সূত্রে খবর, রাজেশ খিমজি মঙ্গলবার (19 অগস্ট) সকালে ট্রেনে রাজকোট থেকে দিল্লিতে আসে ৷ সিভিল লাইনস এলাকার গুজরাতি ভবনে ছিলেন ৷ তিনি গুজরাতে তার এক বন্ধুর সঙ্গে ফোনে ক্রমাগত যোগাযোগ করছিলেন এবং এমনকি শালিমার বাগে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে পৌঁছনোর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। পুলিশ নিশ্চিত করেছে, এটিই তার প্রথম দিল্লি সফর।
যদিও প্রাথমিকভাবে দাবি করা হয়েছিল, খিমজি রাজধানীর রাস্তা থেকে কুকুর সরানোর সম্পর্কিত অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গুপ্তার কাছে এসেছিলেন ৷ কিন্তু পুলিশ স্পষ্ট করে জানিয়েছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর জনসেবা সদনে (জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি অফিস) এই জাতীয় কোনও অভিযোগপত্র আনেননি ৷