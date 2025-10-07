প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো, নাথুরামের মানসিকতার প্রতিফলন; বলল আইনজীবীদের সংগঠন
আগেই এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা-সহ অনেকে ৷ এবার পথে নামল আইনজীবীদের সংগঠন ৷
Published : October 7, 2025 at 2:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: ভরা এজলাসে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গভাইয়ের দিকে জুতো ছুড়তে গিয়েছিলেন আইনজীবী রাকেশ কিশোর ৷ নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে আটক হয়ে আদালত কক্ষের বাইরে যাওয়ার সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, "সনাতন ধর্মের অপমান হিন্দুস্তান সহ্য করবে না" ৷ এই আচরণকে নাথুরাম গডসের মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করল আইনজীবীদের সংগঠন ৷
ইতিমধ্যেই রাকেশকে সাসপেন্ড করার দাবি উঠেছে ৷ এবার এই ঘটনার প্রতিবাদ করে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভে সামিল আইনজীবীরা ৷ অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনেরে সভাপতি পিভি সুরেন্দ্র নাথ একটি বিবৃতি জারি করে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ৷ তিনি লেখেন, প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়া আদতে নাথুরাম মানসিকতার প্রতিফলন ৷ ভারতের মতো দেশে এ সব সহ্য করার কোনও জায়গা নেই ৷ আইনজীবীদের এই সংগঠনের দাবি রাকেশের বিরুদ্ধে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া দরকার ৷ আর তার জন্য দরকার ঘটনার যথাযথ তদন্ত ৷
আগেই শীর্ষ আদালতর আইনজীবীদের আরেকটি সংগঠনের সম্পাদক নিখিল জৈন চিঠি লিখে ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷ প্রবীণ আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই ঘটনাটিকে তিনি শুধুই প্রধান বিচারপতির অপমান হিসেবে দেখতে নারাজ ৷ তিনি মনে করেন, এই আচরণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবেই সুপ্রিম কোর্ট অপমানিত হয়েছে ৷
ঠিক একদিন আগে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়েন ওই আইনজীবী ৷ সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটে ৷ যদিও প্রধান বিচারপতি বলেন, "এতে আমার কিছুই যায় আসে না ৷" এর আগে সুপ্রিম কোর্টে দেশের প্রধান বিচারপতিকে এভাবে অসম্মান করার কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ এই ঘটনার পরপরই বার কাউন্সিলের তরফে অভিযুক্ত আইনজীবী রাকেশ কিশোরকে সাসপেন্ড করার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
সন্ধ্যার কিছু পরে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের উপর হামলার ঘটনার কড়া সমালোচনা করে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লেখেন, "দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ সুপ্রিম কোর্টে তাঁর উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রত্যেক ভারতীয় ক্ষুব্ধ ৷ এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনার আমাদের সমাজে কোনও স্থান নেই ৷ এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ ওই পরিস্থিতিতে বিচারপতি গাভাই যে শান্ত ভাব দেখিয়েছেন, তার প্রশংসা করছি ৷"
