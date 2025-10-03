সন্ত্রাসে মদত দিলে ইতিহাস-ভূগোল কোথাও টিকবে না পাকিস্তান, হুঁশিয়ারি সেনা প্রধানের

সন্ত্রাসে মদত দিলে ইতিহাস-ভূগোল কোথাও টিকবে না পাকিস্তান, হুঁশিয়ারি সেনা প্রধানের
সেনাপ্রধান জানান, সেদেশের মাটিকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গিরা যদি আবারও নাশকতা করে তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস বদলে দেবে ভারতীয় সেনা ৷
Published : October 3, 2025 at 8:46 PM IST
অনুপগড় (রাজস্থান), 3 অক্টোবর: জঙ্গিদর মদত করা নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৷ তিনি জানান, নিজেদের দেশের ভূগোল একই রাখতে হলে পাকিস্তানকে জঙ্গিদের মদত করা বন্ধ করতে হবে ৷ সেদেশের মাটিকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গিরা যদি আবারও নাশকতা করে তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস বদলে যাবে ৷
রাজস্থানের ঘাদসানা গ্রামে সেনা ছাউনির শিল্যানাস করে শুক্রবার তিনি দাবি করেন, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান অপারেশন সিঁদুরের শুধু প্রথম পর্ব দেখেছে ৷ কিন্তু ভারতের সামরিক বাহিনী এইটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকবে না ৷ তাঁর কথায়, "পাকিস্তানকে ঠিক করতে হবে তারা ইতিহাসে টিকে থাকতে চায় কি না ৷ নিজেদের ভূগোল একই রাখতে চায় কি না ৷ আর তা হলে তাদের জঙ্গিদের সাহায্য করা বন্ধ করতে হবে ৷"
এর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে অপারেশন সিঁদুরেরও প্রশংসা করেন সেনাপ্রধান ৷ তিনি জানান, এই সামরিক অভিযানে একশোরও বেশি জঙ্গির প্রাণ গিয়েছে ৷ অপারেশন সিঁদুর নামটি প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ৷ আর তাই যখনই কোনও ভারতীয় নারী সিঁদুর পরবেন তিনি দেশের সামরিক বাহিনীর পরাক্রমের কথা মনে করবেন ৷
ভাষণের অন্য একটি অংশ সেনাপ্রধান দাবি করেন, অপারেশন সিঁদুরে জঙ্গিদের 9টি ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছিল ৷ এর মধ্যে সাতটি ঘাঁটিতে হামলা চালায় সেনা ৷ বাকি দুটি ঘাঁটিতে বায়ুসেনা হামলা করে ৷ কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পাল্টা ভারত যে হামলা করেছে তাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সমর্থন করেছে ৷ তাছাড়া ভারতের হামলায় পাকিস্তানে থাকা জঙ্গিঘাঁটি গুলির কী কী ক্ষতি হয়েছে তাও আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরে হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ পাকিস্তান যাতে কোনওভাবে সত্য ঘটানা অস্বীকার করতে না পারে তার জন্য এবার আগাম সমস্ত ব্য়বস্থা করে রেখেছিল ভারত ৷
সেনাপ্রধান যেদিন পাাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন সেদিনই অপারেশন সিঁদুরে ভারতের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেছেন বায়ুসেনা প্রধানও ৷ একটি সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি জানান, পাকিস্তানের 300 কিমি ভিতরে ঢুকে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা ৷ এই আক্রমণের প্রমাণ আছে ৷ অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই জানান বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং ৷ পাশাপাশি নিজেদের কর্মক্ষমতা আরও বাড়ানো নিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে যে রোডম্যাপ তৈরি করা আছে তাও জানান বায়ুসেনা প্রধান ৷