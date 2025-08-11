নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: পথকুকুরদের নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের জন্য দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ আগামী 8 সপ্তাহের মধ্যেই এই কাজ করতে হবে ৷ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হবে বলে সোমবার জানিয়েছেন মন্ত্রী কপিল মিশ্র।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চে সোমবার এই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি পারদিওয়ালা বলেন, "এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার সময় ৷" একই সঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ, জলাতঙ্কের কারণে প্রাণ গিয়েছে এমন শিশুদের কি ফিরিয়ে আনা সম্ভব? আর তাই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করতেই হত ৷
এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ এমতাবস্থায় দিল্লি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের (এনসিআর) সমস্ত পথকুকুরকে আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে আটক করে বিশেষ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত এলাকা থেকে রাস্তর কুকুর তোলার কাজ শুরু করতে হবে ৷ তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে ৷ সেখান থেকে তারা যেতে অন্যত্র না চলে যেতে পারে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ৷
এরপরই রাজ্যের মন্ত্রী কপিল মিশ্র জানিয়েছেন, এই রায়ের ফলে দিল্লি জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। দিল্লি সরকার এবং নাগরিক সংস্থাগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করবে বলেও জানান মন্ত্রী। আদালত সতর্ক করে দিয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা পথকুকুরদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে নিয়ে যেতে বাধা দেয় তবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার ৷ তার জন্য এখন থেকেই ব্য়বস্থা করে রাখতে হবে ৷
এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে কপিল মিশ্র লিখেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তের নেতৃত্বে, দিল্লি সরকারের পশু বিভাগ এই আদেশটি পালন করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করবে ৷ এই নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়নের দিকেও সরকার এগিয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য়েই আমরা নির্দেশ পালন করতে পারব ৷"