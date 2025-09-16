শিক্ষিকার মারে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর খুলিতে চিড়, পুলিশে অভিযোগ মায়ের

শিক্ষিকার মারে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর খুলিতে চিড়, পুলিশে অভিযোগ মায়ের
ছাত্রীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ছিল ৷ শাস্তি দিতে তার মাথায় আঘাত করেন শিক্ষিকা ৷ কিন্তু সেই আঘাতের জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রী ৷
Published : September 16, 2025 at 7:17 PM IST
পুঙ্গানুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), 16 সেপ্টেম্বর: স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা কতটা নিরাপদ ? ফের সেই প্রশ্নের মুখে ফেলল অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পুঙ্গানুরের একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগার ঘটনা ৷ অভিযোগ, গত 10 সেপ্টেম্বর বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ক্লাসরুমের ভিতরে ওই পড়ুয়াকে স্কুলব্যাগ দিয়ে আঘাত করেন ৷ তাতেই গভীর চোট পেয়েছে ওই ছাত্রী ৷ তার মাথার মেডিক্যাল পরীক্ষায় সেই চোট ধরা পড়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ছাত্রীর নাম সাত্তিকা নাগাশ্রী ৷ 11 বছর বয়সি ওই ছাত্রীর বাবা হরি ও মা বিজেতা ৷ তাঁরা পুঙ্গানুরেই বাস করেন ৷ নাগাশ্রী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ৷ গত 10 সেপ্টেম্বর এক হিন্দি ভাষার শিক্ষিকা একটি স্কুলব্যাগ দিয়ে ওই ছাত্রীর মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ ৷ ওই ছাত্রী ক্লাসে দুর্ব্যবহার করছিল বলে অভিযোগ করেন শিক্ষিকা ৷ তাকে শাস্তি দিতেই এই পদক্ষেপ করেন তিনি ৷
প্রথমে এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দেননি নাগাশ্রীর বাবা-মা ৷ ছাত্রীর মা-ও ওই স্কুলে চাকরি করেন ৷ তিনি ভেবেছিলেন, শিক্ষিকা ছাত্রীকে বকেছেন ৷ হয়তো সামান্য আঘাত লেগেছে ৷ কিন্তু, কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে ৷
নাগাশ্রী মাথায় একনাগাড়ে ব্যথা অনুভব করতে থাকে ৷ ব্যথার চোটে পরপর তিনদিন সে স্কুলে যেতে পারেনি ৷ তখন তার বাবা-মা তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা নাগাশ্রীর আরও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন ৷
এরপর ছাত্রীর পরিবার নাগাশ্রীকে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা নাগাশ্রীর বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ৷ সেই রিপোর্টে জানা যায়, তার খুলিতে চিড় ধরেছে ৷ আঘাতের আঘাত যথেষ্ট গুরুতর ৷ এর সঙ্গে সঙ্গেই নাগাশ্রীর চিকিৎসা শুরু হয় ৷
সোমবার রাতে নাগাশ্রীর মা ও অন্য আত্মীয়-স্বজনরা পুলিশের কাছে স্কুল ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ পুলিশ মামলা দায়েরের পর এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷ এই ঘটনায় স্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ এই অবস্থায় কীভাবে তাঁরা সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অভিভাবক মহল ৷