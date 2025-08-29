গুয়াহাটি, 29 অগস্ট: যাঁরা ঘনঘন পাকিস্তানে যাতায়াত করেন, তাঁদের হাতে অসমকে তুলে দেওয়া যাবে না ৷ এমনই জানালেন অমিত শাহ ৷ তাছাড়া গত কয়েক বছরে রাজ্যে প্রভূত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ আর সেই উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে আগামী বছর বিধানসভা ভোটের প্রচারের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে অসমের অগ্রগতির কথা বলার পাশাপাশি কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ শানালেন তিনি ৷ এই জনসভায় অসমের প্রথম অ-কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বোরবোরার জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অমিত শাহ ৷ রাজ্যের উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন ৷
পাকিস্তানে যাতায়াত নিয়ে শাহ লোকসভায় কংগ্রেসের উপ-নেতা গৌরব গগৈকে কটাক্ষ করেন ৷ এর আগে কংগ্রেস সাংসদের ব্রিটিশ স্ত্রী'র একাধিক বার পাকিস্তানে যাতায়াত নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ প্রায়শ তিনি এই ইস্যুকে গগৈকে আক্রমণ করেন ৷ এবার সেই সুরে সুর মেলালেন শাহ ৷
The NDA in Assam has been shaped by PM Shri @narendramodi Ji as a singular unit spread from the Panchayat to the Parliament level to serve the people. The Himanta Biswa Sarma government in Assam has created a new era of development and progress, winning the hearts of citizens.… pic.twitter.com/3w1mY9KCvY— Amit Shah (@AmitShah) August 29, 2025
এদিন রাজ্যে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের হিসেবনিকেশ তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি জানান, আগামী বছর অসমে তৃতীয় বার সরকার গড়বে বিজেপি-এনডিএ জোট ৷ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা ৷ সভা থেকে কার্যত নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিলেন মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ৷
বিরোধী কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে শাহ জানান, যারা অনুপ্রবেশ ও দখলদারির প্রতি সমব্যথী, তারা কখনও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছেন ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে সেই উন্নয়ন পৌঁছে দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন ৷ এই উন্নয়নের জন্য আগামী বছর রাজ্যে পরপর তৃতীয়বার সরকার গড়বে বিজেপি'র নেতৃত্বে এনডিএ জোট ৷"
লোকসভায় কংগ্রেসের উপ- দলনেতা গৌরব গগৈকে তুলোধনা করে শাহ বলেন, "যাঁরা ঘনঘন পাকিস্তানে যাতায়াত করেন, তাঁরা অসমের নেতৃত্ব দিতে পারেন না ৷ অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের হাজার হাজার একর জমি দখল করে নিয়েছে ৷ বিজেপি সরকার সেই দখলদার-মুক্ত করতে সর্বত্র অভিযান চালিয়েছে ৷ কিন্তু গৌরব গগৈ এর বিরোধিতা করেছেন ৷ অসম সরকার 1 লক্ষ 29 হাজার 548 হাজার জমি উদ্ধার করেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "কংগ্রেস আমলে অনুপ্রবেশকারীরা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবা এবং মহাপুরুষ মহাদেবার জমি দখল করে নিয়েছিল ৷ এবার গৌরব গগৈ বিরোধিতা করলেও বিজেপি দখল হওয়া প্রতি ইঞ্চি জমি অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করবে ৷ আপনার যা ইচ্ছা, করুন ৷ আমরা থামব না ৷"
Golap Borbora's tenure was marked with many important milestones including spearheading the free education drive and purification of voters lists among others. His contributions to Assam's growth despite his brief stint will always be cherished. pic.twitter.com/MYDKYMHBAd— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 29, 2025
শাহের অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যে ঢুকে অসমের নাবালিকাদের বিয়ে করে ৷ তাঁর দাবি, সেই সব অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতারিতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে বিজেপি সরকার ৷ তিনি বলেন, "হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার সামাজিক সংস্কারের কাজ করে চলেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিশাল প্রকল্পের সূচনা করেছেন ৷ বর্তমানে ন'লক্ষেরও বেশি মেয়ে স্কলারশিপ নিয়ে লেখাপড়া করছে ৷"
সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের ফলাফল একেবারেই ভালো হয়নি ৷ এনিয়ে বিরোধী দলকে কটাক্ষ করে বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা বলেন, "অসম পঞ্চায়েতে যদি কেউ কংগ্রেসকে খোঁজে, তাহলে বাইনোকুলার দিয়েও তাদের দেখতে পাবে না ৷ পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে দেখা গেল কংগ্রেস ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷"
উত্তর-পূর্বের অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়ে বিজেপি-এনডিএ জোট সরকার গড়েছে ৷ মণিপুরেও বিজেপি শাসন ছিল ৷ কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইস্তফা দেন এন বীরেন সিং ৷ তারপর থেকে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে ৷
বিজেপির এই সাফল্য প্রসঙ্গে অমিত শাহের বক্তব্য, "মোদির উন্নয়নকালে অসম ও উত্তরপূর্বের পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদ- সর্বত্র বিজেপি রয়েছে ৷ অসমে 14টি আসনের মধ্যে 11টি লোকসভায় আমাদের সাংসদ রয়েছেন ৷ রাজ্যসভায় পাঁচজন সাংসদ ৷ 2021 সালের পর থেকে যতগুলি উপ-নির্বাচন হয়েছে, প্রত্যেকটিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ এমনকী করবি আংলং, উত্তর কাছার হিল এবং রাভা-হাসং-এর স্বশাসিত কাউন্সিল ভোটেও আমরা জিতেছি ৷"
উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য মোদি সরকারের প্রশংসা করেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ৷ একসময় জঙ্গিদের উৎপাতে উত্তপ্ত অসমে শান্তি ফিরেছে মোদির শাসনকালে, জনসভায় এমনটাই দাবি করেন অমিত শাহ ৷ তিনি জানান, 10 হাজারেরও বেশি তরুণ অস্ত্র ত্যাগ করেছেন ৷ সারা রাজ্যে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে ৷
তাঁর কথায়, "এই চুক্তিগুলির ফলে শুধু অসমেই নয়, সারা উত্তর-পূর্বে শান্তি স্থাপিত হয়েছে ৷ অসমের বাণিজ্য সম্মেলনে 5 লক্ষ কোটি মূল্যের মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ এর মধ্যে 1.4 লক্ষ কোটি মূল্যের মউ চুক্তি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তার মধ্যে টাটাদের 27 হাজার কোটি টাকার সেমিকনডাক্টার ফ্যাক্টরি অসমের উন্নয়নে একটা গেম চেঞ্জার ৷"
গত চার বছরে হিমন্ত বিশ্বশর্মা 1.21 লক্ষ তরুণকে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছেন ৷ এই চাকরির মধ্যে কোনও দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নেই বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৷ শাহ বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, আগামী বছর রাজ্যে ভোটের সময় এই সংখ্যা 1.5 লক্ষে পৌঁছবে ৷ " 2021 সালে বিধানসভা ভোটের প্রচারের সময় বিজেপি প্রতি বছর এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ পরে অবশ্য জানানো হয়, এই সংখ্যাটি পাঁচ বছর শাসনকালের জন্য ৷