যাঁরা ঘনঘন পাকিস্তানে যাতায়াত করেন...., গৌরবকে তোপ দেগে ভোটের দামামা বাজলেন শাহ - AMIT SHAH SLAMS CONGRESS IN ASSAM

অসমের বিধানসভা নির্বাচন আগামী বছর ৷ শুক্রবার গুয়াহাটিতে জনসভায় কংগ্রেসকে তুলোধনা করে সেই প্রচারের সূচনা করলেন শাহ ৷

Amit Shah in Assam
অসমের গুয়াহাটিতে জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও অন্যরা (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : August 29, 2025 at 9:03 PM IST

5 Min Read

গুয়াহাটি, 29 অগস্ট: যাঁরা ঘনঘন পাকিস্তানে যাতায়াত করেন, তাঁদের হাতে অসমকে তুলে দেওয়া যাবে না ৷ এমনই জানালেন অমিত শাহ ৷ তাছাড়া গত কয়েক বছরে রাজ্যে প্রভূত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ আর সেই উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে আগামী বছর বিধানসভা ভোটের প্রচারের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে অসমের অগ্রগতির কথা বলার পাশাপাশি কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ শানালেন তিনি ৷ এই জনসভায় অসমের প্রথম অ-কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বোরবোরার জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অমিত শাহ ৷ রাজ্যের উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন ৷

পাকিস্তানে যাতায়াত নিয়ে শাহ লোকসভায় কংগ্রেসের উপ-নেতা গৌরব গগৈকে কটাক্ষ করেন ৷ এর আগে কংগ্রেস সাংসদের ব্রিটিশ স্ত্রী'র একাধিক বার পাকিস্তানে যাতায়াত নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ প্রায়শ তিনি এই ইস্যুকে গগৈকে আক্রমণ করেন ৷ এবার সেই সুরে সুর মেলালেন শাহ ৷

এদিন রাজ্যে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের হিসেবনিকেশ তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি জানান, আগামী বছর অসমে তৃতীয় বার সরকার গড়বে বিজেপি-এনডিএ জোট ৷ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা ৷ সভা থেকে কার্যত নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিলেন মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ৷

বিরোধী কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে শাহ জানান, যারা অনুপ্রবেশ ও দখলদারির প্রতি সমব্যথী, তারা কখনও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছেন ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে সেই উন্নয়ন পৌঁছে দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন ৷ এই উন্নয়নের জন্য আগামী বছর রাজ্যে পরপর তৃতীয়বার সরকার গড়বে বিজেপি'র নেতৃত্বে এনডিএ জোট ৷"

লোকসভায় কংগ্রেসের উপ- দলনেতা গৌরব গগৈকে তুলোধনা করে শাহ বলেন, "যাঁরা ঘনঘন পাকিস্তানে যাতায়াত করেন, তাঁরা অসমের নেতৃত্ব দিতে পারেন না ৷ অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের হাজার হাজার একর জমি দখল করে নিয়েছে ৷ বিজেপি সরকার সেই দখলদার-মুক্ত করতে সর্বত্র অভিযান চালিয়েছে ৷ কিন্তু গৌরব গগৈ এর বিরোধিতা করেছেন ৷ অসম সরকার 1 লক্ষ 29 হাজার 548 হাজার জমি উদ্ধার করেছে ৷"

তিনি আরও বলেন, "কংগ্রেস আমলে অনুপ্রবেশকারীরা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবা এবং মহাপুরুষ মহাদেবার জমি দখল করে নিয়েছিল ৷ এবার গৌরব গগৈ বিরোধিতা করলেও বিজেপি দখল হওয়া প্রতি ইঞ্চি জমি অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করবে ৷ আপনার যা ইচ্ছা, করুন ৷ আমরা থামব না ৷"

শাহের অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যে ঢুকে অসমের নাবালিকাদের বিয়ে করে ৷ তাঁর দাবি, সেই সব অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতারিতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে বিজেপি সরকার ৷ তিনি বলেন, "হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার সামাজিক সংস্কারের কাজ করে চলেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিশাল প্রকল্পের সূচনা করেছেন ৷ বর্তমানে ন'লক্ষেরও বেশি মেয়ে স্কলারশিপ নিয়ে লেখাপড়া করছে ৷"

সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের ফলাফল একেবারেই ভালো হয়নি ৷ এনিয়ে বিরোধী দলকে কটাক্ষ করে বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা বলেন, "অসম পঞ্চায়েতে যদি কেউ কংগ্রেসকে খোঁজে, তাহলে বাইনোকুলার দিয়েও তাদের দেখতে পাবে না ৷ পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে দেখা গেল কংগ্রেস ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷"

উত্তর-পূর্বের অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়ে বিজেপি-এনডিএ জোট সরকার গড়েছে ৷ মণিপুরেও বিজেপি শাসন ছিল ৷ কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইস্তফা দেন এন বীরেন সিং ৷ তারপর থেকে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে ৷

বিজেপির এই সাফল্য প্রসঙ্গে অমিত শাহের বক্তব্য, "মোদির উন্নয়নকালে অসম ও উত্তরপূর্বের পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদ- সর্বত্র বিজেপি রয়েছে ৷ অসমে 14টি আসনের মধ্যে 11টি লোকসভায় আমাদের সাংসদ রয়েছেন ৷ রাজ্যসভায় পাঁচজন সাংসদ ৷ 2021 সালের পর থেকে যতগুলি উপ-নির্বাচন হয়েছে, প্রত্যেকটিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ এমনকী করবি আংলং, উত্তর কাছার হিল এবং রাভা-হাসং-এর স্বশাসিত কাউন্সিল ভোটেও আমরা জিতেছি ৷"

উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য মোদি সরকারের প্রশংসা করেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ৷ একসময় জঙ্গিদের উৎপাতে উত্তপ্ত অসমে শান্তি ফিরেছে মোদির শাসনকালে, জনসভায় এমনটাই দাবি করেন অমিত শাহ ৷ তিনি জানান, 10 হাজারেরও বেশি তরুণ অস্ত্র ত্যাগ করেছেন ৷ সারা রাজ্যে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে ৷

তাঁর কথায়, "এই চুক্তিগুলির ফলে শুধু অসমেই নয়, সারা উত্তর-পূর্বে শান্তি স্থাপিত হয়েছে ৷ অসমের বাণিজ্য সম্মেলনে 5 লক্ষ কোটি মূল্যের মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ এর মধ্যে 1.4 লক্ষ কোটি মূল্যের মউ চুক্তি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তার মধ্যে টাটাদের 27 হাজার কোটি টাকার সেমিকনডাক্টার ফ্যাক্টরি অসমের উন্নয়নে একটা গেম চেঞ্জার ৷"

গত চার বছরে হিমন্ত বিশ্বশর্মা 1.21 লক্ষ তরুণকে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছেন ৷ এই চাকরির মধ্যে কোনও দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নেই বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৷ শাহ বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, আগামী বছর রাজ্যে ভোটের সময় এই সংখ্যা 1.5 লক্ষে পৌঁছবে ৷ " 2021 সালে বিধানসভা ভোটের প্রচারের সময় বিজেপি প্রতি বছর এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ পরে অবশ্য জানানো হয়, এই সংখ্যাটি পাঁচ বছর শাসনকালের জন্য ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026ASSAM CONGRESS BJP CLASHGAURAV GOGOI BRITISH WIFEঅসমে অমিত শাহAMIT SHAH SLAMS CONGRESS IN ASSAM

