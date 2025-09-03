ETV Bharat / bharat

বাসব রাজু নিকেশে জওয়ানদের সংবর্ধনা, সুকমায় আত্মসমর্পণ 20 মাওবাদীর - SHAH ON ANTI NAXAL OPERATIONS

দেশ থেকে মাওবাদী শেষ করতে বদ্ধপরিকর মোদি সরকার ৷ হয় তারা আত্মসমর্পণ করবে, নয়তো ধরা পড়বে, নাহলে নির্মূল হবে, প্রতিজ্ঞা অমিত শাহের ৷

Amit Shah Felicitating Jawan
জওয়ানকে সম্মানিত করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ছবি সৌজন্য: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 8:49 PM IST

নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: মাওবাদী নির্মূল না-করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না মোদি সরকার । বুধবার ফের বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ চলতি বছরের 21 মে ছত্তিশগড়ের কারেগুট্টা পাহাড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযান 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' সফল হয়েছে ৷

এদিকে বুধবার ছত্তিশগড়ে বস্তারের সুকমায় এসপি কার্যালয়ে 20 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ তাঁদের মাথার দাম 33 লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দু'জন মাওবাদীর মাথার দিম ছিল 8 লক্ষ টাকা করে ৷ একজনের জন্য 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ এছাড়া 4 জন মাওবাদীর প্রত্যেকের জন্য 2 লক্ষ টাকা এবং অন্য 4 জনের মাথা পিছু এক লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল ৷ আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের 9 জন মহিলা ও 11 জন পুরুষ ৷

ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়া সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় 27 জন মাওবাদীর ৷ এই অভিযানে সিপিআই (মাওবাদী) সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসব রাজুর মৃত্যু হয় ৷ এই শীর্ষ মাও নেতার নিকেশ বিরাট সাফল্য ৷ এই অভিযানের সাফল্যে সিআরপিএফ, ছত্তিশগড় পুলিশ, ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং কোবরা জওয়ানদের সংবর্ধনা দেন শাহ ৷

এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "সমস্ত নকশাল আত্মসমর্পণ না-করা, ধরা না-পড়া, অথবা নির্মূল না-হওয়া পর্যন্ত মোদি সরকার বিশ্রাম নেবে না ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার নকশালমুক্ত ভারত গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"

অমিত শাহ জওয়ানদের ভূয়সি প্রশংসা করে বলেন, "অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট-এ জওয়ানরা যে বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখিয়েছে, তা মাওবাদী-বিরোধী অভিযানের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় থাকবে ৷ যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে উষ্ণতা, উচ্চতা এবং আইইডি বিস্ফোরণের হুমকি রয়েছে, সেই সব চ্যালেঞ্জকে তুড়ি মেরে নিরাপত্তা বাহিনী মনোবলের সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করেছে ৷ একটি বড় মাওবাদী ঘাঁটি সফলভাবে ধ্বংস করেছে ৷"

তিনি জানান, কারেগুট্টা পাহাড়ে মাওবাদীদের মজুত করা উপকরণ এবং সরবরাহ-শৃঙ্খল ধ্বংস করে দিয়েছে ছত্তিশগড় পুলিশ, সিআরপিএফ, ডিআরজি এবং কোবরা-র সাহসী জওয়ানরা ৷ মাওবাদীদের প্রসঙ্গে শাহের বক্তব্য, "দেশের কিছু সামান্য উন্নত অঞ্চলে মারাত্মক ক্ষতি করেছে মাওবাদীরা ৷ স্কুল, হাসপাতালের কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে ৷ সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে বাধা সৃষ্টি করেছে তারা ৷"

লাগাতার মাওবাদী-বিরোধী অভিযান চালিয়ে গিয়েছে ভারত সরকার ৷ এর ফলে, পশুপতিনাথ থেকে শুরু করে তিরুপতি পর্যন্ত অঞ্চলের 6.5 কোটি মানুষের জীবনে 'নতুন সূর্যোদয়' হয়েছে বলে দাবি করেন শাহ ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, "এই নকশাল-বিরোধী অভিযানের কোনও নিরাপত্তা কর্মী গুরুতর আহত হলে, তাঁর জীবন সহজ করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করছে জন্য মোদি সরকার ৷" তিনি আরও বলেন, সরকার 31 মার্চ, 2026 সালের মধ্যে দেশ থেকে নকশালবাদ নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু সাই এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷

