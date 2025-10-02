গর্বিত স্বয়ংসেবক ! সমাজ নির্মাণে সঙ্ঘের অগ্রণী ভূমিকা মনে করালেন শাহ

গর্বিত স্বয়ংসেবক ! সমাজ নির্মাণে সঙ্ঘের অগ্রণী ভূমিকা মনে করালেন শাহ
1925 সালে বিজয়া দশমীতে নাগপুরে কয়েকজন লোক নিয়ে শুরু হওয়া সঙ্ঘ এখন বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলে দাবি শাহের।
Published : October 2, 2025 at 4:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অক্টোবর: শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আরও একবার আরএসএসের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ একই সঙ্গে স্বয়ংসেবক হিসেবে তিনি যে গর্বিত সে কথাও জানান মোদি মন্ত্রিসভার এই নম্বর টু ৷
তাঁর দাবি, সঙ্ঘের কর্মীরা সবসময় দেশের সেবা ও সুরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ ৷ জীবনের বিলাসিতা ত্যাগ করে শুধু সমাজের কল্যাণে ব্রতী হন তাঁরা। এভাবেই 100 বছরে অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে বড় ভূমিকা নিয়েছে সঙ্ঘ পরিবার ৷
একটি বার্তায় শাহ বলেন, "বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন। শতবর্ষের এই মহান যাত্রায়, আমি আরএসএসের সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের প্রতি প্রণাম জানাই ৷ তাঁরা মা ভারতীর সেবা এবং সুরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন ৷"
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, স্বয়ংসেবক এবং প্রচারক হওয়া সহজ নয় ৷ সমাজ নির্মাণের জন্য জীবনের সকল ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করেছেন তাঁরা। তিনি আরও বলেন, "100 বছরেরও বেশি সময় ধরে, সঙ্ঘের অগণিত স্বয়ংসেবক এবং প্রচারকরা ত্যাগ এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে নিজদের অবদানের উজ্জ্বল প্রমাণ রেখেছেন ৷ আমি নিজে একজন স্বয়ংসেবক হতে পেরে গর্বিত।"
কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে, 1925 সালের বিজয়া দশমীতে নাগপুরে মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে শুরু হওয়া সঙ্ঘ এখন বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। হায়দরাবাদকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হোক অথবা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ- সব ব্যাপারেই অতিসক্রিয় ভূমিকা ছিল আরএসসের ৷ গোয়াকে পর্তুগিজদের কবল থেকে মুক্তি দিতেও আন্দোলন করেছেন সঙ্ঘ পরিবারের সদস্যরা ৷
শাহের দাবি, সামরিক অভিযানে যাওয়া সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সেবা করেছে আরএসএস ৷ অতীতে সংবিধানের 370 ধারার বিরোধিতাও করেছে তারা ৷ শুধু তাই নয়, এই আরএসএসকে সামনে রেখেই উত্তর-পূর্ব ভারতে অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলন হয়েছে ৷ আদর্শ সমাজের নির্মাণে আরএসএসের অবদান নানা কারণে বিশেষ ৷
মরুভূমি হোক বা জঙ্গল, হিমালয়ের দুর্গম শৃঙ্গ হোক বা প্রত্যন্ত গ্রাম- সঙ্ঘ সর্বত্র মহান ও পবিত্র মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি এবং সেবার সেরা বিজ্ঞাপন হয়ে থেকে গিয়েছে ৷ শাহের কথায়, "বনবাসী, অনগ্রসর শ্রেণী, দলিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর পাশাপাশি দেশের অন্য সমস্ত স্তরকে এক করে আরএসএস একশো বছর ধরে পথ চলেছে ৷ তাদের এই অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ৷"
অন্যদিকে, সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার একটি একশো টাকার কয়েনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মুদ্রায় অশোকচক্রের পাশাপাশি রয়েছে ভারত মাতার ছবিও ৷ নিজের বক্তব্যে একাধিকবার গত একশো বছরে আরএসএস কীভাবে পথ চলেছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷