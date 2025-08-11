ETV Bharat / bharat

ফের এয়ার ইন্ডিয়া ! জরুরি অবতরণের আগে দু'ঘণ্টা আকাশে চক্কর, 'ভয়াবহ' অভিজ্ঞতা সাংসদের - AIR INDIA FLIGHT DIVERT

এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানে যাত্রা করছিলেন কংগ্রেসের কে সি ভেনুগোপাল-সহ আরও বেশ কয়েকজন সাংসদ ৷ চেন্নাইয়ে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি ৷

Air India Flight
জরুরি অবতরণ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের (ফাইল চিত্র)
Published : August 11, 2025 at 11:53 AM IST

নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: ফের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দেখা দিল যান্ত্রিক ত্রুটি ৷ যার কারণে তিরুঅনন্তপুরম থেকে দিল্লিগামী উড়ানটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ৷ চেন্নাইয়ে সেটি জরুরি অবতরণ করে ৷ ওই বিমানে ছিলেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা এবং সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান কে সি ভেনুগোপাল-সহ আরও বেশ কয়েকজন সাংসদ ৷ ভেনুগোপাল বলেছেন, "ভয়াবহভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলাম ৷"

বিমান সংস্থাটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, "রবিবার সন্ধ্যায় তিরুঅনন্তপুরম থেকে দিল্লি যাচ্ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান AI2455 ৷ মাঝ আকাশে বিমানে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় ৷ যার কারণে বিমানটিকে চেন্নাইতে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ।"

যদিও সোশাল মিডিয়া সাইট এক্স হ্যান্ডেলে ভেনুগোপাল লেখেন, "তিরুবনন্তপুরম থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার AI2455 বিমানে আমি-সহ বেশ কয়েকজন সাংসদ এবং শত শত যাত্রী ছিল ৷ বিমানটি আমাদের নিয়ে ভয়াবহভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে চলেছিল । প্রথমত বিমানটি দেরি করে যাত্রা শুরু করে ৷ তারপর বিমানে যা শুরু হয়েছিল তা এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা । বিমান ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই আমরা অভূতপূর্ব অস্থিরতার শিকার হয়েছিলাম । প্রায় এক ঘণ্টা পরে ক্যাপ্টেন বিমানে সিগন্যালের ত্রুটির কথা ঘোষণা করে চেন্নাইতে ঘুরিয়ে দেন ৷"

তিনি আরও বলেন, "প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আমরা বিমানবন্দরে অবতরণের জন্য ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আকাশে ঘুরছিলাম ৷ এরপর যখন প্রথম চেষ্টায় আমাদের বিমান অবতরণ করবে সেই সময় হৃদয় বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হই ৷ একই রানওয়েতে আরেকটি বিমান ছিল । কিন্তু সেই মুহূর্তের মধ্যেই ক্যাপ্টেনের দ্রুত অবতরণের সিদ্ধান্ত যাত্রীদের সকলের জীবনরক্ষা করেছে । দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে ৷"

কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, "আমরা ক্যাপ্টেনের দক্ষতা এবং ভাগ্যের জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম । কিন্তু যাত্রীদের নিরাপত্তা ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে পারে না । আমি এই ঘটনার ডিজিসিএ এবং বিমান পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের কাছে দ্রুত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনও না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করছি ৷"

যদিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্টের মাধ্যমে ভেনুগোপালের করা দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া ৷ বিমান সংস্থাটি বলেছে, "আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে যান্ত্রিক ত্রুটি এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে সতর্কতামূলকভাবে চেন্নাইতে বিমানটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।" এয়ার ইন্ডিয়ার দাবি, "চেন্নাই বিমানবন্দরে প্রথম অবতরণের সময় চেন্নাই এটিসি (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল) একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ রানওয়েতে অন্য কোনও বিমানের উপস্থিতির কারণে নয় ৷ আমাদের পাইলটরা এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সুপ্রশিক্ষিত এবং এই ক্ষেত্রে তাঁরা পুরো ফ্লাইট জুড়ে স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন ৷"

বিমান সংস্থাটির সংযোজন, "আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের অভিজ্ঞতা যাত্রীদের অস্থির করে তুলতে পারে এবং বিমান ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে আপনার যে অসুবিধা হয়েছে তার জন্য আমরা দুঃখিত । তবে নিরাপত্তা সর্বদা আমাদের অগ্রাধিকার ৷"

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট Flightradar24.com-এ উপলব্ধ তথ্য অনুসারে, Airbus A320 বিমান দিয়ে পরিচালিত AI2455 ফ্লাইটটি দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আকাশে ছিল । বিমানটি রাত 8টার কিছু বেশি সময় পরে তিরুঅনন্তপুরম থেকে ওড়ে এবং রাত 10 টা 35 মিনিটে চেন্নাইতে অবতরণ করে ।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বিমানটি চেন্নাইতে নিরাপদে অবতরণ করেছে ৷ যেখানে বিমানটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে । যাত্রীদের যত দ্রুত সম্ভব তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় ৷ যাত্রীদের এই অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বিমান সংস্থা । তবে যাত্রীদের সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি ।

