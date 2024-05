ইঞ্জিনে ধোঁয়া! বেঙ্গালুরুতে জরুরি অবতরণ এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমানের - Flight Emergency Landing

ETV Bharat / bharat

ইঞ্জিনে ধোঁয়া! বেঙ্গালুরুতে জরুরি অবতরণ এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমানের - Flight Emergency Landing

By PTI Published : May 19, 2024, 8:20 AM IST | Updated : May 19, 2024, 9:04 AM IST

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমানের জরুরি অবতরণ ( ফাইল ছবি )

বেঙ্গালুরু, 19 মে: টেক-অফের অনতিপরেই চোখে পড়ল আগুন ৷ তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরেই জরুরি অবতরণ করানো হল বেঙ্গালুরু-কোচি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি বিমান ৷ বিমানটির একটি ইঞ্জিনে আগুন লক্ষ্য করতেই জরুরি ভিত্তিতে বিমানটি অবতরণ করানো হয় বলে জানানো হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ বিমানের সকল যাত্রী এবং ক্রু সদস্যদের নিরাপদে বিমান থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে এক বিবৃতি মারফৎ জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ৷ সূত্রের খবর, শনিবার কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটির ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় ৷ ক্রু সদস্যরা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারে খবর দিলে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয় ৷ বিমানবন্দর অধীনস্ত সংস্থার মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, একটি ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 18 মে, 2024, বেঙ্গালুরু থেকে কোচিগামী আইএক্স 1132 বিমানটি রাত 11টা 12 মিনিটে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ৷ ঘটনায় পর পুরোদমে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয় ৷ অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের আগুন নেভানো সম্ভব হয় ৷ বিমানের 6 জন ক্রু মেম্বার ও 179 জন যাত্রীকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয় ৷ এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের মুখপাত্র জানান, টেক-অফের পরেই বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনে সন্দেহজনকভাবে আগুন পরিলক্ষিত হওয়ায় বেঙ্গালুরু-কোচি বিমানটিকে বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনা হয় ৷ সেইসঙ্গে যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় ৷ গ্রাউন্ড সার্ভিসের তরফেও আগুনের বিষয়ে রিপোর্ট করা হয় ৷ ফলস্বরূপ অবতরণের পর বিমানটি খালি করে দেওয়া হয় ৷ কী কারণে বিমানের ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা জানতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তেরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের তরফে ৷ আরও পড়ুন: শৌচাগারে 'সুখটান'! ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক, অল্পের জন্য রক্ষা কলকাতাগামী বিমানের মাঝ আকাশে অসুস্থ যাত্রী, পথ পরিবর্তন করে জরুরি অবতরণ ইন্ডিগো বিমানের

বেঙ্গালুরু, 19 মে: টেক-অফের অনতিপরেই চোখে পড়ল আগুন ৷ তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরেই জরুরি অবতরণ করানো হল বেঙ্গালুরু-কোচি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি বিমান ৷ বিমানটির একটি ইঞ্জিনে আগুন লক্ষ্য করতেই জরুরি ভিত্তিতে বিমানটি অবতরণ করানো হয় বলে জানানো হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ বিমানের সকল যাত্রী এবং ক্রু সদস্যদের নিরাপদে বিমান থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে এক বিবৃতি মারফৎ জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ৷ সূত্রের খবর, শনিবার কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটির ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় ৷ ক্রু সদস্যরা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারে খবর দিলে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয় ৷ বিমানবন্দর অধীনস্ত সংস্থার মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, একটি ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 18 মে, 2024, বেঙ্গালুরু থেকে কোচিগামী আইএক্স 1132 বিমানটি রাত 11টা 12 মিনিটে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ৷ ঘটনায় পর পুরোদমে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয় ৷ অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের আগুন নেভানো সম্ভব হয় ৷ বিমানের 6 জন ক্রু মেম্বার ও 179 জন যাত্রীকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয় ৷ এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের মুখপাত্র জানান, টেক-অফের পরেই বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনে সন্দেহজনকভাবে আগুন পরিলক্ষিত হওয়ায় বেঙ্গালুরু-কোচি বিমানটিকে বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনা হয় ৷ সেইসঙ্গে যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় ৷ গ্রাউন্ড সার্ভিসের তরফেও আগুনের বিষয়ে রিপোর্ট করা হয় ৷ ফলস্বরূপ অবতরণের পর বিমানটি খালি করে দেওয়া হয় ৷ কী কারণে বিমানের ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা জানতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তেরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের তরফে ৷ আরও পড়ুন: শৌচাগারে 'সুখটান'! ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক, অল্পের জন্য রক্ষা কলকাতাগামী বিমানের মাঝ আকাশে অসুস্থ যাত্রী, পথ পরিবর্তন করে জরুরি অবতরণ ইন্ডিগো বিমানের

Last Updated : May 19, 2024, 9:04 AM IST