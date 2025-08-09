বেঙ্গালুরু, 9 অগস্ট: অপারেশন সিঁদুরে কমপক্ষে পাঁচটি পাক-যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা ৷ শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুতে এলএম কাটরে স্মারক বক্তৃতায় অংশ নিয়ে এমনই দাবি করলেন, বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল এপি সিং ৷ 6-10 মে পর্যন্ত চলা অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ভারতের তরফে স্পষ্ট তথ্য় তুলে ধরা হল ৷ এই সংঘর্ষে রাশিয়া থেকে কেনা এস-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে (এডিএস) 'গেম-চেঞ্জার' হিসাবে উল্লেখ করেন বায়ুসেনা কর্তা ৷
সেনার শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "আমার কমপক্ষে পাঁচটি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছি ৷ তাছাড়া একটি বড় যুদ্ধবিমানও আমরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করেছি ৷" মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের দিক থেকে আসা হামলা রুখে দেয় ভারতের অত্যাধুনিক ভূমি থেকে আকাশ মধ্য পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ৷ বায়ুসেনা প্রধানের মতে, "মাটি থেকে আকাশে এত বড় হামলার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি ৷" তিনি এই ক্ষয়ক্ষতির উপগ্রহ চিত্রও তুলে ধরেন ৷ বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)-এর জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের আগের ও পরের ছবি দেখান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং ৷
পাকিস্তানে অন্য কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বায়ুসেনা প্রধান ৷ তিনি বলেন, "মুরিদকে ও চাকলালার মতো অন্তত দু'টি জঙ্গিদের কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টারে হামলা চালিয়েছি ৷ ছোট-বড় মিলিয়ে ছ'টি রেডারে হামলা চালানো হয়েছে ৷ এর মধ্যে দু'টি লাহোর ও ওকারায় ৷ এছাড়া তিনটি হ্যাঙারে আক্রমণ করেছি ৷ একটা সুক্কুর ইউএভি হ্যাঙার, ভোলারি হ্যাঙার এবং জেকোবাবাদ এফ-16 হ্যাঙার ৷ আমরা খবর পেয়েছিলাম, হ্যাঙারে অন্তত একটা এইডব্লিউঅ্য়ান্ডসি এয়ারক্রাফ্ট রয়েছে ৷ পাশাপাশি আমাদের হামলায় বেশ কয়েকটি এফ-16 যুদ্ধবিমানেরও ক্ষতি হয়েছে ৷"
9-10 মে রাতে পাকিস্তান দু'দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখা (লাইন অফ কন্ট্রোল, এলওসি)-র কাছাকাছি এলাকাগুলিতে ভয়াবহ হামলা চালায় ৷ সশস্ত্র ড্রোন, মিসাইল কিছুই বাদ ছিল না ৷ কিন্তু পাক হামলা রুখে দিয়েছিল ভারতীয় সেনারা ৷ এই প্রসঙ্গে এয়ার চিফ মার্শাল বলেন, " আমাদের মধ্য পাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রর কাছে পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান দাঁড়াতে পারেনি ৷ "
এস-400 প্রশংসা
এই উচ্চ-প্রযুক্তির যুদ্ধে ভারতের নিজস্ব এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের (এডিএস) ভূমিকার প্রশংসা করেন সেনার অন্যতম শীর্ষ কর্তা ৷ একই সঙ্গে রাশিয়ার এডিএস এস-400 সিস্টেমকে গেম-চেঞ্জার বলে উল্লেখ করেন এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং ৷ তিনি বলেন, "আমরা সম্প্রতি এস-400 সিস্টেম কিনেছি ৷ এটা সমস্ত দিক থেকেই গেম-চেঞ্জার ৷ পাক হামলা এই সিস্টেমটাকে ভেদ করে ঢুকতে পারেনি ৷"
গত 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় 25 জন ভারতীয় ও একজন নেপালি নাগরিকের মৃত্যু হয় ৷ তাঁদের অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন ৷ এই হামলার দায় স্বীকার করেছিল লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) এই হামলার দায় স্বীকার করে ৷
এর জবাবে 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) ন'টি জঙ্গি পরিকাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ এই সামরিক অভিযানের পোশাকি নাম 'অপারেশন সিঁদুর' ৷ এরপর পাকিস্তান পাল্টা হামলা শুরু করে ৷ 10 মে সকালেও হামলা চালায় পাক সেনা ৷ পরে দুপুরে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির কথা জানা যায় ৷