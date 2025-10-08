ফের নিশানায় বিচারক, চপ্পল ছুড়ল অভিযুক্ত চোর

ফের নিশানায় বিচারক, চপ্পল ছুড়ল অভিযুক্ত চোর
দেশের প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার চেষ্টার পরদিন ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটল নিম্ন আদালতে ৷ এবার পায়ের চটি খুলে ছুড়ল এক অভিযুক্ত ৷
Published : October 8, 2025 at 6:52 PM IST
তিরুনেলভেলি, 8 অক্টোবর: দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করেছিলেন প্রবীণ আইনজীবী ৷ গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে ঘটা এই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি ৷ এর মধ্যে আরও এক বিচারককে নিশানা করে চটি ছোড়ার ঘটনা ঘটল তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির জেলা দায়রা আদালতে ৷
সুপ্রিম কোর্টের ঘটনার পরদিন মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে ৷ জানা গিয়েছে, তিরুনেলভেলির চেরানমহাদেবীতে জেলা দায়রা আদালতে চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয় ৷ 29 বছর বয়সি তিরেন্দ্র সিং আদতে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ৷ একটি মন্দিরের টাকা চুরির ঘটনায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে ৷ বিচারক অরুণ শঙ্কর সেদিন তার মামলা না শুনে অন্য একটি তারিখে চুরির মামলাটি শুনবেন বলে জানিয়ে দেন ৷
এরপর আদালতে কক্ষের বাইরে বসিয়ে রাখা হয় অভিযুক্ত তিরেন্দ্রকে ৷ তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশও সেখানে ছিল ৷ বিচারকের দিন বদলের সিদ্ধান্তে সে হতাশ হয়ে যায় ৷ সে তার পায়ের চটি খুলে বিচারপতির কক্ষের দিকে ছুড়ে দেয় ৷ শুধু একটা নয়, দু'টি পায়ের চটি খুলে একের পর আরেকটি ছুড়তে থাকে অভিযুক্ত ৷ এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যান উপস্থিত আইনজীবী থেকে শুরু করে পুলিশ ৷ তিরেন্দ্র সিংকে গ্রেফতার করেছিল চেরানমহাদেবী থানার পুলিশ ৷ তারাই চুরির ঘটনার তদন্ত করছিল ৷ পুলিশ তিরেন্দ্রকে সঙ্গে সঙ্গে থামাতে উদ্যত হয় ৷
এর আগে গত সোমবার, 6 অক্টোবর সুপ্রিম সকাল 11.30 মিনিট নাগাদ শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের এজলাসে একটি মামলার শুনানি চলছিল ৷ তখন 71 বছর বয়সি আইনজীবী রাকেশ কিশোর ধীরে ধীরে ডায়াসের দিকে এগিয়ে আসেন ৷ আচমকা তিনি তাঁর পা থেকে জুতো খুলে প্রধান বিচারপতির দিকে ছুড়তে যান ৷
মুহূর্তে কক্ষে উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা এগিয়ে এসে তাঁকে আটকে দেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবীকে আদালত কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সময় অভিযুক্ত আইনজীবী বলতে থাকেন, "সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করবে না হিন্দুস্তান ৷" এই সময় প্রধান বিচারপতি উপস্থিত আইনজীবীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানান ৷ তাঁদের সওয়াল-জবাব চালিয়ে যেতে বলেন ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনায় চঞ্চল হবেন না ৷ এই ধরনের কাজকর্ম আমার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷"
তীব্র নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিরোধী কংগ্রেস ৷ প্রধান বিচারপতিকে ফোন করে কথা বলেন মোদি ৷ অন্যদিকে প্রবীণ আইনজীবীর এই আচরণকে নাথুরাম মানসিকতার প্রতফিলন বলে ব্যাখ্যা করেছে আইনজীবীদের একটি সংগঠন ৷