'অভ্যন্তরীণ ত্রুটি'র কারণে সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা ছিলেন না, সাফাই মুত্তাকির

গত 10 অক্টোবর সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিক না-থাকা নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি ৷ নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন তিনি ৷

Afghanistan Foreign Minister Press Conference
তালিবানি সরকারের বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠক (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : October 12, 2025 at 7:27 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: তালিবানি সরকারের বিদেশ মন্ত্রীর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে কোনও মহিলা সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন না ৷ এর নেপথ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নয়, বরং 'যান্ত্রিক ত্রুটি'র কারণ দর্শালেন আফগানিস্তানের মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ৷ রবিবার দুপুরে তিনি দ্বিতীয় সাংবাদিক বৈঠক করেন নয়াদিল্লিতে ৷ সেখানে এই ব্যাখ্যা দেন ৷

গত 9 অক্টোবর ছ'দিনের ভারত সফরে আসেন তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি ৷ পরদিন সকালে নয়াদিল্লিতে তাঁর সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বিস্তারিত ও দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ এরপর বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন আমির খান মুত্তাকি ৷ সেখানে পুরুষ সাংবাদিকদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা ৷ কোনও মহিলা সাংবাদিক ছিলেন না ৷

এই ঘটনায় কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের চরম ক্ষোভের মুখে পড়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি তালিবানি চাপের মুখে নতি স্বীকার করে মহিলা সাংবাদিকদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ? উষ্মা প্রকাশ করেন মহিলা সাংবাদিকরাও ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি থেকে শুরু করে তৃণমূল লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র কড়া আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় সরকারকে ৷

এদিকে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, নয়াদিল্লিতে আফগান বিদেশ মন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও যোগ নেই ৷ বৈঠকটির আয়োজক নয়াদিল্লির আফগানিস্তান দূতাবাস ৷

এরপর রবিবার দুপুরে ফের সাংবাদিক বৈঠক করেন আফিগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ৷ আগের সাংবাদিকদের মধ্যে মহিলার অনুপস্থিতি নিয়ে ব্যাখ্যা দেন, "ওই সাংবাদিক বৈঠকটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক করা হয়েছিল এবং স্বল্প সংখ্যক সাংবাদিকদেরই ডেকে পাঠানো হয় ৷ কারা কারা অংশ নেবেন সেই তালিকা একেবারে নির্দিষ্ট ছিল ৷ এটা একটা অভ্যন্তরীণ ত্রুটির বিষয় ৷ আমাদের সহকর্মীরা কয়েকজন সুনির্দিষ্ট সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই ৷"

ভারতে বসে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি মুত্তাকির

এদিকে বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফরের সময় শুক্রবার আফগানিস্তান-পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমান্তে হামলা চালায় পাক সেনা ৷ এছাড়া বৃহস্পতিবার যখন বিদেশমন্ত্রী ভারতে, সেই সময় কাবুলে বিস্ফোরণ হয় এবং তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ নিশ্চিত করেন যে ওই হামলা পাকিস্তান করেছে ৷ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে আফগানিস্তানের আকাশে ঢুকে ডুরান্ড লাইনের কাছে পাকটিকার কাছে অবস্থিত বাজার মার্গিতে বোমা হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান ৷ এই ঘটনাটিও রবিবার সকালে নিশ্চিত করেছে তালিবান সরকার ৷

দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার জবাবে শনিবার রাতে সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানের কয়েকটি সেনাঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায় আফগানিস্তানও ৷ তালিবান সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আফগান সেনা পাকিস্তানের কয়েকটি সীমান্ত ঘাঁটির দখল নিয়েছে ৷ এছাড়া দুই দেশের সেনার লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত 58 জন পাক সেনার মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

এই প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী মুত্তাকি ভারতে সাংবাদিক বৈঠকে জানান, আফগানিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা করতে চায় ৷ যদি তা সফল না হয়, তাহলে 'অন্য উপায়' আছে ৷ পাকিস্তান অভিযোগ করছে, আফগানিস্তানে তালিবান সরকার তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছে ৷ তারা পাকিস্তানে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি জানান, "পাকিস্তানের মানুষ ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সমস্যা নেই ৷ পাকিস্তানের কয়েকটি নির্দিষ্ট সংগঠন আছে, যারা পরিস্থিতির অবনতির জন্য দায়ী ৷ আফগানিস্তান তার সীমান্ত এবং আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখবে ৷"

এদিন নয়াদিল্লিতে বসে পাকিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দেন মুত্তাকি, "আফগানিস্তানের নীতি আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা ৷ আমরা কোনও অশান্তি চাই না ৷ কিন্তু ওরা যদি সেটা চায়, তাহলে আফগানিস্তানের কাছে অন্য উপায় আছে ৷" তিনি ভারতের মাটিতে বসে কার্যত পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেন ৷

INDIA AFGHANISTAN RELATIONAFGHANISTAN FEMALE JOURNALIST ISSUEতালিবানি বিদেশ মন্ত্রী মুত্তাকিTALIBAN GOVERNMENT PRESS MEET ISSUEAFGHANISTAN FM CONTROVERSY

