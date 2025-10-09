প্রথমবার ভারত সফরে দিল্লি এলেন আফগান বিদেশমন্ত্রী: বৈঠক হবে জয়শঙ্করের সঙ্গে
আফগান বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফর বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক বর্তমানে বেশ উত্তপ্ত ৷
Published : October 9, 2025 at 2:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বৃহস্পতিবার এক সপ্তাহব্যাপী সফরে দিল্লি পৌঁছেছেন। 2021 সালের অগস্টে আফগানিস্তানে তালিবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি কাবুল থেকে মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সরকারি দিল্লি সফর। তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফরকে দুই দেশের নয়া কূটনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
এই প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স-এ পোস্ট করেছেন, "আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মৌলবি আমির খান মুত্তাকির নয়াদিল্লি আগমনে উষ্ণ অভ্যর্থনা। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"
Warm welcome to Afghan Foreign Minister, Mawlawi Amir Khan Muttaqi on his arrival in New Delhi.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2025
We look forward to engaging discussions with him on bilateral relations and regional issues. pic.twitter.com/Z4eo6dTctJ
সম্প্রতি রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত মস্কো ফরম্যাট বৈঠকে তালিবানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আমির খান মুত্তাকি ৷ বৃহস্পতিবার 5 সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন তিনি। আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা প্রতিনিধি দলে রয়েছেন উপ-শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী আহমদুল্লাহ জাহিদ, দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়ক বিদেশ মন্ত্রকের প্রথম রাজনৈতিক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নূর আহমদ নূর এবং মন্ত্রকের মুখপাত্র জিয়া আহমদ তাকাল।
আগামী 15 অক্টোবর কাবুল ফেরার কথা রয়েছে আফগান বিদেশমন্ত্রীর ৷ তাঁর ভারত সফর বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক বর্তমানে বেশ উত্তপ্ত ৷ ইসলামাবাদের অভিযোগ, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানকে সমর্থন জোগাচ্ছে তালিবান সরকার। মুত্তাকির আগের পরিকল্পিত সফর স্থগিত হয়েছিল৷ কারণ, রাষ্ট্র সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার জন্য তিনি ভারতে আসতে পারেননি। তবে ভারত সরকারের উদ্যোগে 30 সেপ্টেম্বর এই ছাড় মঞ্জুর হয়।
মুত্তাকির এই সফর শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না ৷ আফগান বিদেশমন্ত্রী ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থানগুলিও পরিদর্শন করবেন। আগামিকাল, 10 অক্টোবর হায়দরাবাদ হাউসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে মুত্তাকির। মানবিক সহায়তা, ভিসা, ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধা এবং আফগানিস্তানে আফগান নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উভয়ের মধ্যে উত্থাপিত হতে পারে।
আগামী 11 অক্টোবর মুত্তাকি সাহারানপুরের বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ সেমিনারি পরিদর্শন করবেন, যা বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ। এরপর 12 অক্টোবর মুত্তাকি আগ্রার তাজমহল পরিদর্শন করবেন। তারপর তিনি নয়াদিল্লিতে একটি চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক আয়োজিত শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি সভায় যোগ দেবেন।