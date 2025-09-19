দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভোটে ভালো ফল এবিভিপির, সভাপতি-সহ তিনটি পদে জয়ী

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভোটে ভালো ফল এবিভিপির, সভাপতি-সহ তিনটি পদে জয়ী
দেশের অন্য়তম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি-সহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে জয়ী আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি ৷
Published : September 19, 2025 at 4:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দারুণ ফল করল আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) ৷ একবছর পর ছাত্র সংসদের সভাপতি-সহ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদে জয়ী হয়েছে তারা ৷ সভাপতির দৌড়ে থাকা এবিভিপির আরিয়ান মান কংগ্রেসের এনএসইউআই-এর প্রার্থী জোসলিন নন্দিতা চৌধরীকে 1 হাজার 500 ভোটে পরাজিত করেছেন ৷
কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন একটি পদে জয়ী হয়েছে ৷ সহ-সভাপতির পদটিতে এবিভিপি-র প্রার্থী গোবিন্দ তানওয়ারকে 8 হাজার 792 ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের রাহুল ঝাঁসলা ৷ রাহুল পেয়েছেন 29 হাজার 339 টি ভোট এবং গোবিন্দের ঝুলিতে পড়েছে 20 হাজার 547 সংখ্যক ভোট ৷
VIDEO | Delhi: ABVP’s Kunal Chaudhary secures the Secretary post in the DUSU elections.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
He says, “I have been elected as the Secretary of the Delhi University Students’ Union, and I express my heartfelt gratitude to the entire student community of Delhi University. I bow with… pic.twitter.com/iDyVfFCeG6
আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কুণাল চৌধরী এনএসইউআই-এর কবীরকে পরাজিত করে সম্পাদকের পদটি ছিনিয়ে নিয়েছেন ৷ সেন্ট্রাল প্যানেলের যুগ্ম সম্পাদকের পদটিও পেয়েছেন এবিভিপি'র দীপিকা ঝা ৷ তিনি এনএসইউআই-এর লবকুশ ভাডানাকে পরাজিত করেছেন ৷
এবিভিপি-র কুণাল চৌধরী বলেন, "আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি ৷ বিশ্ববিদ্য়ালয়ের পড়ুয়াদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ৷ করজোরে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পড়ুয়াকে আশ্বস্ত করছি, কখনও কারও কিছু প্রয়োজন হলে, আমি সবসময় পাশে আছি ৷"
ছাত্র সংসদের নির্বাচনে জোট বেঁধে লড়েছিল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট'স অ্যাসোসিয়েশন (এআইএসএ) ৷ কিন্তু তারা কোনও আসনই জিততে পারেনি ৷ অতীতেও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার দাপট দেখিয়েছে ৷ এবার আবারও সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের দখল নিল তারা ৷