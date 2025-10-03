রাবণ দহনে আফজল গুরু-উমর খালিদ ! সংঘর্ষে রণক্ষেত্র জেএনইউ
আবারও শিরোনামে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ৷ দশেরার শোভাযাত্রা ঘিরে বামপন্থীদের সঙ্গে এবিভিপির সংঘর্ষে আহত হলেন কয়েকজন ৷
নয়াদিল্লি, 3 অক্টোবর: দশমীর শোভাযাত্রা ঘিরে রণক্ষেত্র জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ৷ জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদের একাংশ আফজল গুরু, উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, জি সাই বাবা এবং চারু মজুমদারদের রাবণ রূপে উপস্থাপন করে তাদের 'দহন' করে ৷ এরপরই শোভাযাত্রায় হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ এবিভিপির ৷ তাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির দাবি অতিবামপন্থীরাই তাদের উপর হামলা করেছে ৷ যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইসা ৷ ঘটনা সম্পর্কে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
ছাত্র সংসদের যুগ্ম সম্পাদক তথা এবিভিপি নেতা বৈভব মীনার অভিযোগ, শোভাযাত্রা চলাকালীন সাবরমতির টি পয়েন্টে বামপন্থী সংগঠনের সদস্যরা তাঁদের উপর হামলা করেন ৷ তাঁর কথায়, "বিজয়া দশমীতে জেএনইউএসইউ সিদ্ধান্ত নেয় নকশাল বা অতিবামপন্থিদের রাবণ হিসেবে বর্ণনা করে 'দহন' করা হবে ৷ আমাদের এখানে নবরাত্রির পাশাপাশি দুর্গাপুজোও হয়। সেই মতো বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। শোভাযাত্রাও বের করা হয়। মিছিল সাবরমতির টি পয়েন্টের কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই কয়েকটি বামপন্থী সংগঠনের সদস্যরা জুতো ও চটি ছুঁড়ে মিছিলটি ব্যাহত করার চেষ্টা করে। এই হামলা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রাতৃত্ব এবং সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির উপর আঘাত ৷"
ঘটনার বিষয়ে, জেএনইউএসইউ সভাপতি তথা আইসা নেতা নীতীশ কুমারের অভিযোগ, কয়েকটি সংগঠনে তরফ প্রচারিত একটি উস্কানিমূলক পোস্টার থেকে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে ৷ ওই পোস্টারে জেএনইউর প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামকে রাবণ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, "সকালে বিভিন্ন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে একটি পোস্টার ঘুরতে শুরু করে ৷ সেখান থেকে জানা যায় এবিভিপি 'রাবণ দহন' করতে চলেছে। উমর খালিদ থেকে শুরু করে শারজিল ইমামরা এই ক্যাম্পাসের ছাত্র ছিলেন ৷ নাগরিকত্ব রক্ষার জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন ৷ তাদের রাবণ হিসেবে দেখানো ঠিক নয় ৷ এমতাবস্থায় জেএনইউএসইউ থেকে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। ওরা নাথুরাম গডসের কুশপুতুল পোড়াচ্ছে না। কিন্তু সংবিধান এবং মানবাধিকার রক্ষাকারীদের কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বিরোধিতা করে সাবরমতি টি পয়েন্টে আমাদের প্রতিবাদ চলছিল ৷ সব ধরনের হিংসা বন্ধ করার জন্য আমরা একটি মানববন্ধন তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তারা আধঘন্টা ধরে সেখানে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরে, তারা চলে যায়।"