বড় সাফল্য, একদিনে আত্মসমর্পণ 103 মাওবাদীর
ছত্তিশগড়ের বাস্তারের বিজাপুরে একদিনে 103 জন আত্মসমর্পণ করেছে ৷ তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মাথার দাম ছিল মোট কোটি টাকারও বেশি ৷
Published : October 3, 2025 at 8:20 AM IST
বিজাপুর, 3 অক্টোবর: মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে বড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ 2 অক্টোবর অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন বৃহস্পতিবার অস্ত্র নামিয়ে একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করল 103 জন মাওবাদী ৷ তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মাথার দাম ছিল মোট 1 কোটি 6 লক্ষেরও বেশি ৷
সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রের তরফে 'পুনা মার্গম' নামক এক অভিযানের সূচনা করা হয় ৷ এদিন সেই অভিযানের আওতায় আত্মসমর্পণ করে মাওবাদীরা ৷ জানা গিয়েছে, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রথমসারির সক্রিয় মাও নেতাও রয়েছে ৷ মূলত সংগঠনের প্রতি আস্থা হারিয়ে এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তারা অস্ত্র নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি রাজ্যের পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর ৷
মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে এই প্রথম একসঙ্গে এত জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে বলে জানান বিজাপুরের এসপি জিতেন্দ্র যাদব ৷ তিনি জানান, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের অধিকাংশই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল ৷ এসপি বলেন, "মোট 103 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷ তাদের মধ্যে 49 জন সংগঠনের প্রথমসারির সদস্য ছিল এবং তাদের জন্য সরকারের তরফে 1 কোটি 6 লক্ষ পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল ৷"
ক্যাডারভিত্তিক আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের তালিকা
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করেছে-
- 1 জন DVCM
- 4 জন PPCM
- 4 জন ACM
- 1 জন প্ল্যাটুন পার্টি সদস্য
- 3 জন DAKMS সভাপতি
- 4 জন CNM সভাপতি
- 2 জন KAMS সভাপতি
- 5 জন এরিয়া কমিটির পার্টি সদস্য
- 5 জন মিলিটিয়া কমান্ডার/ডেপুটি কমান্ডার
- 4 জন জনতানা সরকার সভাপতি
- 1 জন PLGA সদস্য
- 12 জন CNM সদস্য
- 4 জন জনতানা সরকার সহ-সভাপতি
- 1 জন DAKMS সহ-সভাপতি
- 22 জন জনতানা সরকার সদস্য
- 23 জন মিলিটিয়া প্লাটুন সদস্য
- 2 জন GPC
- 4 জন DAKMS সদস্য
- 1 জন ভুমকল মিলিটিয়া সদস্য
এসপি আরও জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকজন শীর্ষ মাওবাদী নেতার মৃত্যু এবং আত্মসমর্পণের কারণে সংগঠন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অভিযান এবং স্থানীয় এলাকায় উন্নয়ন দেখে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে ৷ আর সেকারণেই সংঘর্ষ ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ৷
বাস্তারে মাওবাদী আত্মসমর্পণের সংখ্যা
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালের 1 জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত সেই রাজ্যে 410 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷ পাশপাশি, 421 জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে সংঘর্ষে 137 জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ৷ 2024 সালের পরিসংখ্যান নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট 599 জন আত্মসমর্পণ করেছে, গ্রেফতার হয়েছে 924 জন এবং এনকাউন্টারে প্রাণ হারিয়েছে 195 জন ৷
সরকারি উন্নয়নমূলক উদ্যোগের প্রভাব
ডিআইজি কমল লোচন কাশ্যপের দাবি, মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের অন্যতম মূল কারণ হল এলাকায় একাধিক সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৷ তিনি বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সার্বিক উন্নয়নে সফল হয়েছে সরকার ৷ অভ্যন্তরীণ এলাকায় নতুন নিরাপত্তা শিবির গড়ে তোলার পাশাপাশি রাস্তা সম্প্রসারণ, পরিবহনে সুবিধা, জল, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে সরকার । আর তা দেখে প্রভাবিত হয়েই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাওবাদীরা ৷"