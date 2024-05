শান্ত থাকার পরামর্শ বৃশ্চিকের, ব্যবসায় সাবধান থাকতে হবে মীনকে; বাকিদের ভাগ্যে কী আছে ? - Daily Horoscope in Bangla

ETV Bharat / bharat

শান্ত থাকার পরামর্শ বৃশ্চিকের, ব্যবসায় সাবধান থাকতে হবে মীনকে; বাকিদের ভাগ্যে কী আছে ? - Daily Horoscope in Bangla

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 8, 2024, 6:02 AM IST | Updated : May 8, 2024, 6:55 AM IST

বুধবারের রাশিফল ( ইটিভি ভারত )

মেষ: আপনি যদি শীঘ্রই বিবাহের জন্যে ইচ্ছুক থাকেন, তবে আজ থেকেই তার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন। তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সবদিক বিবেচনা করে নেওয়া ভালো। কারোর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি আজ প্রাধান্য পাবে এবং দিনের শেষে আপনি খুব আনন্দিত বোধ করতে পারেন। আজ আপনার সময় এবং শক্তি আপনার জীবনের গুরুতর বিষয়গুলির জন্য বিনিয়োগ করুন। আজ সবকিছুই আপনার পরিকল্পনা মাফিক হবে। আপনার ভাগ্যের উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন। বৃষ: আপনি অবশ্য অবসন্ন, অলস এবং বিভ্রান্ত বোধ করবেন এবং আজকের দিনে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করার কথা, তা উপেক্ষা করবেন। আপনাকে এই প্রবণতা থেকে বেঁচে চলতে বলা হচ্ছে, নইলে আপনি এমন সব সুযোগ হারাবেন, যা থেকে অন্যরা লাভ করে নেবে। আজকে আপনার মেজাজ উঠা-নামা করতে পারে। আপনি নানা টানাপোড়েনে ভুগতে পারেন, যার ফলে কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারবেন না। আপনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন এবং আপনাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মিথুন: আজ, আপনি আপনার বাড়ির নবীকরণ করতে পারেন, একটি নতুন কম্বল, সদৃশ কুশন কভার, বা একটি নতুন ভাবে সাজানো রান্নাঘর। এতে আপনার দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হবে। আপনার খামখেয়ালী চিন্তাভাবনা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, বিশেষত যখন সেটি আপনার ভালোবাসার বিষয়ে হয়। আপনার সামাজিক বৃত্তটি প্রশস্ত করুন, তবে আপনার প্রতিদিনের প্রথাগত কাজগুলিকে অবহেলা করবেন না। আপনি আজ কোন প্রকার অভাবনীয় লাভের সম্মুখীন হতে পারেন। আজকের দিনটি আপনার প্রকল্পগুলির জন্য তথ্য এবং সংস্থান সংগ্রহ করার জন্য আদর্শ দিন। কর্কট: আজ আপনার জন্য ঘরোয়া দায়িত্বের একটি দীর্ঘ তালিকা অপেক্ষা করছে, আজ, আপনি বুঝতে পারবেন যে এই তালিকাটি শুধু দীর্ঘ নয়, দীর্ঘতম। এর ফলে, আপনার কাজের চাপের এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধিরও সমস্যা হতে পারে। এর ফলে, কোনও কিছুতে অন্য লোকের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা অনুমান করা আপনি বন্ধ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, একাধিক কাজ পরিচালনা করার ফলে আপনার কর্মশক্তি হ্রাস পেতে পারে। তবে সাফল্যের স্বাদ আপনার ক্লান্ত পেশীগুলিকে আরাম দিতে পারে। নিজের মন এবং দেহকে সতেজ রাখার জন্য নিজেকে বাইরের কাজগুলিতে নিযুক্ত করতে পারেন। সিংহ: নতুন কিছু শেখার আকাঙ্খা এবং ইচ্ছা, একটি জীবনব্যাপী অনুসন্ধান। হতে পারে যে, আপনি নতুন জিনিস শিখতে পছন্দ করেন, তবে আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজ আপনি, কোনকিছু শেখানোর মাধ্যমে শিখবেন যে, শিশুরা কতটা মনোমুগ্ধকর এবং বিরক্তিকর হতে পারে। আপনার নেতিবাচক চিন্তাগুলি আজ আপনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে। আপনার মন থেকে সমস্ত নেতিবাচকতা চিন্তাভাবনা বার করে দিন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করুন। আপনার শক্তিগুলিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করুন। কন্যা: তেল উপচে পড়ার মতো খরচ হবে, বাজে খরচ এবং নোংরা। কিন্তু মহাজাগতিক শক্তি ও ইতিবাচকতা আজ পালে হাওয়া দেবে এবং আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি যদি সংগতি নিয়ে আসতে চান, তাহলে আপনার সৃজনশীলতা আপনার জীবনসঙ্গীকে মুগ্ধ করবে। আজকে, আপনি খুব বেশি পরিশ্রম না করলেও ক্লান্ত বোধ করবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে আপনার খাদ্যাভ্যাস ভালো করতে হবে এবং শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট আরাম করতে হবে। তুলা: সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে, আজ কোনও কিছুই ম্লান করতে পারবে না এবং এই ভালোবাসাই আপনাকে, তাদের সব কিছুর সেরাটা দেওয়ার জন্য অনবরত চালিত করে। পড়াশোনায় ভালো করার জন্য বিশেষ ক্লাসই হোক বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ধর্মীয় স্থানে যাওয়া, আজ আপনি সবই করবেন। প্রিয়তমের থেকে আপনি উপযুক্ত প্রশংসা পাবেন। আজকে খুব বড় আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না এবং অন্যদের ওপর নির্ভর করবেন। বৃশ্চিক: আজকের দিনটি খুব ভালোভাবে শুরু হবে না, কেননা আপনি বিবাদমান মেজাজে থাকবেন। শান্ত ও ধৈর্যশীল হন, কেননা আপনার উত্তপ্ত মেজাজের কারণে ভালো কোনও লেনদেন খারাপ হয়ে যেতে পারে। সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা কম করুন। দিনের পরের দিকে, আপনার কাজকর্মের মধ্যে ভারসাম্য আসবে। আপনি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন না এবং সম্ভবত আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। ধনু: ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সব জায়গা থেকে আপনার বন্ধু, আত্মীয় এবং অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিরা আপনার ব্যবসার উন্নতির জন্য, আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। আপনার অসাধারণ যোগাযোগের দক্ষতা, এই কাজটিকে সহজতর করে তুলবে। আপনার মধ্যের নেতৃত্ব দেওয়ার দিকটি, দুনিয়া জয় করতে বেরিয়ে পড়বে। সব মিলিয়ে, আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে থাকবে। কোনও চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে আপনাকে ভালো মন্দ বিচার করে দেখতে হবে। মকর: নতুন বাড়ি বা নতুন গাড়ি কেনার আপনার ইচ্ছা পূরণ করার উপায় নিয়ে গবেষণা শুরু করার জন্য আজ একটি ভালো দিন। দীর্ঘস্থায়ী সম্পত্তি কেনার জন্য পরিকল্পনা করতে আপনি সক্ষম হবেন। সবকিছু যেহেতু স্বাভাবিক গতিতে চলবে, আপনার দিনটিও ঝামেলাবিহীন হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের ও অন্যদের জন্য নিয়ম ঠিক করার ফলে আপনার মধ্যে একটি শৃঙ্খলার বোধ জন্মাবে। আপনার দিনটি একটু আলস্যের সঙ্গে শুরু হবে। কুম্ভ: প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি মেজাজের ওঠানাম দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। আপনার কূটনীতি আপনাকে এই ওঠানামা সামলাতে সাহায্য করবে। যদিও, আসল চ্যালেঞ্জ হলো মতপার্থক্য কমিয়ে আনা ও রোমান্টিক বন্ধন মজবুত করা। আর্থিক দিক থেকে, দিনটি একদম শুষ্ক নয় কিন্তু প্রচুর অর্থাগম হবে এরকমও নয়। আরো সম্পত্তি জমানোর ইচ্ছা আপনার প্রবল হবে, কিন্তু আপনার অর্থ আসার বিষয়টির পরিকল্পনা করা আগে প্রয়োজন। মীন: ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, নাহলে তা ভবিষ্যতে আপনাকে তাড়া করবে। সকল আর্থিক লেনদেনের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপে জড়াবেন না বা অকারণ ঝুঁকি নেবনে না। সম্পর্কে কোনওরকম সমস্যার ইঙ্গিত নেই। আপনার প্রেম জীবন মসৃণ কাটবে। আজ রাতে আপনার সাংসারিক জীবনে সৃজনশীলতার ছোঁয়া লাগবে।

