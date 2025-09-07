বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ায় 8 বছরের ছাত্রীকে বেধড়ক 'মার', চাকরি গেল শিক্ষিকার

বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ায় 8 বছরের ছাত্রীকে বেধড়ক 'মার', চাকরি গেল শিক্ষিকার
বাথরুম যাওয়ার অনুমতি চাওয়ায় তার পায়ে লাঠির আঘাত করেন শিক্ষিকা ! দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুটিকে 100 বার ওঠবোস করতেও বাধ্য করা হয় বলে দাবি পরিবারের ৷
Published : September 7, 2025 at 12:01 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 12:07 PM IST
সরগুজা (ছত্তিশগড়), 7 সেপ্টেম্বর: ক্লাস চলছিল ৷ এমন সময় শিক্ষিকার কাছে বাথরুম যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল 8 বছরের এক শিশু ৷ অভিযোগ, তাকে অনুমতি না-দিয়ে লাঠির সাহায্যে পায়ে মারতে থাকেন শিক্ষিকা ৷ সেই সঙ্গে 100 বার কানধরে ওঠবোস করতেও বাধ্য় করা হয়!
শিক্ষিকার মারে ভালোভাবে দাঁড়াতেও পারছে না শিশুটি ৷ অভিযুক্তকে বরখাস্ত করার পাশাপাশি স্কুলের প্রিন্সিপালকেও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের সরগুজা জেলার সিতাপুরের প্রতাপগড় এলাকার একটি পাবলিক স্কুলে ৷ দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রীর পরিবার অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে ৷
কী ঘটেছিল?
ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, ক্লাস চলাকালীন শিক্ষিকা নম্রতা সিংয়ের কাছে বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি চায় শিশুটি ৷ অনুমতি দেওয়া দূরের কথা তার পায়ে ছড়ি দিয়ে বারবার মারতে থাকেন শিক্ষিকা ৷ এমনকী, শিশুটিকে 100 বার কান ধরে ওঠবোস করতেও বাধ্য করা হয় সে সময়ও তার পায়ে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ শিক্ষিকার মারে শিশুটির পায়ে আঘাত লেগেছে ৷ সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ৷ এরপর শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জানায় পরিবার ৷ কিন্তু তিনি কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে ঘটনাটি অস্বীকার করেন বলে দাবি ছাত্রীর পরিবারের ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও সাহায্য না-পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয় শিশুর পরিবার ৷
সরকারের তরফে পদক্ষেপ
পুলিশে অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে পদক্ষেপ করা হয় ৷ অভিযুক্ত শিক্ষিকা ও প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন সরগুজা জেলার এডুকেশন অফিসার (ডিইও) দিনেশ ঝা ৷ সেই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয় ৷ সেই সঙ্গে শিশুর পরিবারকে সহযোগিতা না-করার জন্য অভিযুক্ত অধ্য়ক্ষকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয় ৷ তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছে ৷
তিনি বলেন, "ছাত্রীর পরিবারের তরফে অভিযোগ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিককে চিঠি পাঠানো হয় ৷ চিঠি পাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষও পদক্ষেপ করে ৷ শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার পাশাপাশি অধ্যক্ষকেও তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই ধরনের আচরণ একেবারই গ্রহণযোগ্য নয় ৷"