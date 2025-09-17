জন্মদিনে দেশ-বিদেশের শুভেচ্ছা মোদিকে, 'সেবাপক্ষ' পালন বিজেপির
বুধবার 75 বছরে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দলের শীর্ষনেতার জীবনের বিশেষ এই দিন উপলক্ষে এক পক্ষব্যাপী 'সেবা পাখওয়ারা' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি ৷
By PTI
Published : September 17, 2025 at 1:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ 75 বছরে পা রাখলেন তিনি ৷ এই বিশেষ দিনে দেশ-বিদেশের একাধিক রাষ্ট্রনেতারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁকে ৷
জন্মদিন পালনে পিছিয়ে নেই বিজেপিও ৷ মোদির জন্মদিন উপলক্ষে আগামী 15 দিন ধরে 'সেবা পাখওয়ারা' বা 'সেবাপক্ষ' পালনের উদ্যোগ নিল তাঁর দল ৷ আগামী 2 অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলবে এই কর্মসূচি ৷
বিজেপি জানিয়েছে, প্রথমে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসেবা এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা অতুলনীয় ৷ তাই তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই উদ্যোগের আওতায় আগামী 2 অক্টোবর পর্যন্ত বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আদিবাসীদের তৈরি পণ্যের প্রচার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করবেন ৷
भारत के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2025
জনবহুল স্থানের পাশাপাশি অন্যত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অভিযানও চালাবেন ৷ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সমাবেশের আয়োজন হবে ৷মোদি নিজেও মহিলা এবং শিশুদের সু-স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বুধবার মধ্য়প্রদেশের ধার জেলা থেকে নয়া এক প্রকল্পের সূচনা করেন ৷ সেই সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যও একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও সূচনা করেন ৷
1950 সালের 17 সেপ্টেম্বর গুজরাতের ভাদনগরে মোদির জন্ম ৷ রাজনীতিতে উত্থান ও দেশের জন্য তাঁর অবদানের প্রশংসা করে বিশেষ এই দিনে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে হিন্দিতে তিনি লেখেন, "ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাই । আপনার অসাধারণ নেতৃত্ব এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশকে উন্নতির শিখর তুলে পৌঁছে দিয়েছেন ৷ মহান লক্ষ্য অর্জনের এক সংস্কৃতি স্থাপন করেছেন আপনি । আজ আন্তর্জাতিক নেতারাও আপনার উপর ভরসা রেখে চলেন ৷"
রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান সদ্যনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণান, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ অনেকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে কর্তব্যপথে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷