আমেদাবাদ, 10 অগস্ট : এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান কেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল তা জানতে মার্কিন ফেডারেল কোর্টে মামলা দায়ের হল ৷ স্বজন হারানো 65টি পরিবারের তরফে এই মামলাটি দায়ের করেছে বিশ্ববিখ্যাত ল-ফার্ম বেসলে অ্যালেন ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বিমানের প্রস্তুতকারক সংস্থা বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই মামলায় সওয়াল করবেন বিশিষ্ট আইনজীবী মাইক অ্যান্ডুস ৷
12 জুন আমেদাবাদ বিমানবন্দর ছাড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্য়ে ভেঙে পড়ে ওই বিমান ৷ ভিতরে থাকা 242 জন যাত্রীর মধ্যে একজন বাদ দিয়ে সকলের মৃত্যু হয় ৷ মেডিক্যাল পড়ুয়াদের যে হস্টেল এবং আবাসিক চিকিৎসকদের আবাসনে বিমানটি ভেঙে পড়ে সেখানেও বেশ কয়েকজনের প্রাণ যায় ৷ সবমিলিয়ে মৃত্যু হয় 260 জনের ৷
এই ঘটনার তদন্ত করছে এএআইবি ৷ অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের এই সংস্থা ইতিমধ্যে প্রাথমিক রিপোর্টও পেশ করেছে ৷ সেখানে প্রাথমিকভাবে ইঞ্জিনের জ্বালানি বন্ধ হয়ে যাওয়াকে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি বিমানের দুই পাইলটের মধ্যে জ্বালানির সুইচ বন্ধ করা নিয়ে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তির কথাও বলেছে এএআইবি-র তদন্তকারী দল ৷ তবে এটাই যে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ তা অবশ্য বলেনি এএআইবি ৷ পাইলটদের সংগঠনও দাবি করেছে, তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে উঠে আসা তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোনও উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া একেবারেই ঠিক হবে না ৷
এমতাবস্থায় স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যরা মনে করছেন, মার্কিন আদালাতেও মামলা দায়ের করার প্রয়োজন আছে ৷ বোঝাই যাচ্ছে বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা বোয়িংকেও আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আনতেই এই উদ্যোগ ৷ ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন আইনজীবী ৷ কথা বলেছেন নিহতদের আত্মীয়দের সঙ্গেও ৷ এই মামলা থেকে তাঁদের কী কী প্রত্যাশা আছে তাও জেনেছেন তিনি ৷
আইনজীবী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই পরিবারগুলি জানতে চায় দুর্ঘটনা কেন ঘটল ? যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না তাও জানতে চান তাঁরা ৷ এই পরিস্থিতি তাঁদের কাছে বিকল্প বলতে কী কী আছে সেটাও বুঝে নিতে চান আত্মীয়রা ৷ এদিকে, আমেরিকার আদালতে যখন মামলা দায়ের হচ্ছে তার দিন দুয়েক সুপ্রিম কোর্টেও বিমানের সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি হয়েছে ৷
নরেন্দ্রকুমার গোস্বামী নামে এক ব্য়ক্তি আবেদন করেন, যাত্রী সুরক্ষায় এয়ার ইন্ডিয়া যে ধরনের ব্যবস্থা নেয় সেগুলি যথাযথ কিনা তা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি তৈরি করুক শীর্ষ আদালত ৷ তার মাথায় থাকবেন আদালতের এক প্রাক্তন বিচারপতি ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীর কাছে জানতে চায়, যে উড়ান সংস্থা এমন এক ভয়াবহ বিপর্যয় দেখেছে তাকে নিশানা করার নেপথ্য়ে কী কারণ থাকতে পারে ৷ আবেদনকারীর জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বেঞ্চ ৷ এরপরই মামলা খারিজ হয়ে যায় ৷ এবার মার্কিন ফেডারেল কোর্টে দায়ের হল মামলা ৷