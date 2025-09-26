অষ্টমীতে জীবন বদলে যাবে 5 রাশির, আপনার অপেক্ষায় নতুন চাকরি

অষ্টমীতে জীবন বদলে যাবে 5 রাশির, আপনার অপেক্ষায় নতুন চাকরি
দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বিশেষ দিন মহাষ্টমীতে আপনার জীবন আনন্দে ভরে উঠবে ৷ একাধিক সুখবর পেতে পারেন এই পাঁচ রাশির জাকর ও জাতিকারা ৷
Published : September 26, 2025 at 9:39 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: আকাশে মেঘ-বৃষ্টির আনাগোনা ৷ পাড়ার ইতিউতি এখনও জমে বৃষ্টির জল ৷ এত 'নেই রাজ্যে'-ও মা আসছেন ৷ পরিবারের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠা, রাত জেগে ঠাকুর দেখা এবং জমিয়ে পেটপুজোর পাশাপাশি জ্যোতিষের দিক থেকেও দুর্গাপুজোর বিশেষ গুরুত্ব আছে ৷ বিশেষ করে এবারের অষ্টমী 'বিশেষ' হতে চলেছে পাঁচটি রাশির জন্য ৷
বারাণসীর বিখ্যাত জ্যোতিষী অজয় শুক্লার মতে এবারের অষ্টমীতে মা দুর্গা পাঁচ রাশির জীবনে খুশিতে ভরিয়ে দেবেন ৷ একাধিক উৎস থেকে অর্থলাভের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনেও আসবে শান্তি ৷ স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কও আগের থেকে ভালো হবে ৷ পকেটে আসবে আটকে থাকা টাকা ৷
মেষ: অষ্টমীর দিন একাধিক সুখবর পেতে পারেন মেষ রাশির জাতক ও জাতিকারা ৷ অনেক দিন ধরে বিদেশের কোনও বড় সংস্থায় চাকরি চেষ্টা করছিলেন ৷ কিন্তু বারবার হতাশ হতে হচ্ছিল ৷ এবার বদলাবে পরিস্থিতি ৷ বিদেশের চাকরির খবর পাবেন ৷ তাছাড়া দেশের কোনও বড় সংস্থাতেও চাকরি পেতে পারেন ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে চলতে থাকা মতবিরোধের অবসান হবে ৷ বাড়ির সদস্যরা আপনার সমস্যা বুঝতে পারবেন ৷
বৃষ: এবারের পুজো বৃষ রাশির জাতক ও জাতিকাদের জন্যও বিশেষ হতে চলেছে ৷ তারাও নতুন চাকরি পেতে পারেন ৷ তা না হলে অফিস থেকে আপনাকে নতুন কোনও প্রজেক্টের বড় দায়িত্বেও আনা হতে পারে ৷ কাজ আরও ভালোভাবে করতে আপনি যে পরামর্শ দেবেন তা সিনিয়রদের পছন্দ হতে পারে ৷ তবে এ সময় সাত-পাঁচ না ভেবে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না ৷ নতুন চাকরির প্রস্তাব হোক বা অন্য কিছু- সমস্ত দিক ভালোভাবে খতিয়ে দেখে যা করা দরকার সেটা করুন ৷
কন্যা: এই রাশির জাতক-জাতিকারাও ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ পাবেন ৷ অনেক দিন আগে আবেদন করেছিলেন এমন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ৷ অষ্টমীতে আপনি সহকর্মী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্য পাবেন ৷ আগে অন্য কোথায় বিনিয়োগ করে থাকলে সেথান থেকেও আর্থিক লাভ পেতে পারেন ৷
মকর: এতদিন যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন অষ্টমীর দিন মা দুর্গা আপনাকে তার ফল দেবেন ৷ চারপাশের সব ঘটনা আপনাকে প্রবল আত্মবিশ্বাস দেবে ৷ যে কোনও কঠিন সমস্যার সহজ সমাধানও করে ফেলতে পারবেন ৷ সেদিন গোলাপি রংয়ের জামা আপনার জন্য শুভ ফল বয়ে আনতে পারে ৷
কুম্ভ: আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি কোনও নতুন কাজ সেদিন শুরু করতে পারেন ৷ আপনার মধ্যে ধর্মীয় উপাচার পালনের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে ৷ পারিবারিক সম্পর্কও আগের থেকে অনেকটাই ভালে হবে ৷