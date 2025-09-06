হাতুড়ি দিয়ে ওয়ার্ডরের মাথায় সজোরে আঘাত, জেল থেকে পালাল দুই কয়েদি

জেল কর্তৃপক্ষের দাবি, রান্নাঘর থেকে হাতুড়ি নিয়ে আসে দুই কয়েদি ৷ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক জেলকর্মীর মাথায় সজোরে আঘাত করে পালিয়ে যায় তারা ৷
Published : September 6, 2025 at 7:14 PM IST
আনাকাপাল্লি (অন্ধ্রপ্রদেশ), 6 সেপ্টেম্বর: জেল ওয়ার্ডেরের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে গেল 2 বন্দি ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপাল্লির চোডাভারাম জেলে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, রান্নাঘরের কাজের দায়িত্ব ছিল নাক্কা রবিকুমার এবং বেজাওয়ারা রামু নামে দুই বন্দি ৷ এই দু'জনকে কাজের জন্য তাদের সেল থেকে বের করে আনা হয় ৷ সেই সময় আচমকাই রান্নাঘর থেকে হাতে হাতুড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসা তারা ৷ সোজা জেলের ওই আধিকারিকের মাথায় আঘাত করে ৷ তাদের আটকানোর চেষ্টাও করেন দায়িত্বে থাকা জেল ওয়ার্ডর ভি ভিরারাজু ৷ কিন্তু তাতেও কাজের কাজ হয়নি ৷ ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন আক্রান্ত জেলকর্মী ৷ সেই সুযোগে আহত জেলকর্মীর কাছ থেকে জেলের মূল দরজার চাবি ছিনিয়ে নিয়ে 2-3 মিনিটের মধ্যে পালিয়ে যায় দুই কয়েদি ৷ পুরো ঘটনাটি সিসিটিভ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ৷ বিষয়টি জেলের অন্য কর্মীদের নজরে আসতেই আক্রান্ত জেলকর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ঘটনায় জেলের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ জেলের মতো সুরক্ষিত জায়গায় কীভাবে ওই দু'জন এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
খবর পেয়ে জেল পরিদর্শনে যান আনাকাপাল্লির পুলিশ সুপার তুহিন সিনহা ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি ৷ জেলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ নিরাপত্তায় কী ধরনের ফাঁকফোকর আছে তা খাতিয়ে দেখেন ৷ পরে সাংবাদিকদের এসপি জানান, পলাতক দুই কয়েদির খোঁজে ইতিমধ্যেই বিশাখাপত্তনম, বিজিয়ানগরম এবং আল্লুরি সিতারামারাজু জেলার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ আনাকাপাল্লি জেলার পুলিশের তরফেও তদন্ত অভিযান শুরু করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না-ঘটে সেই বিষয়েও পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ রামু এবং কুমারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, আনাকাপাল্লি এবং বিশাখাপত্তনমে রামুর বিরুদ্ধে 6টি মামলা রয়েছে ৷ সম্পত্তি তছরুপের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে ৷ সম্প্রতি আনাকাপাল্লি জেলা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ৷ নাক্কা রবিকুমার পঞ্চায়েত সচিবের পদে চাকরি করত ৷ তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারিদের পেনশনের টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে ৷