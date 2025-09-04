ETV Bharat / bharat

ইঁদুরের কামড়ে পরপর দুই সদ্যোজাতর মৃ্ত্যু, সরকারি হাসপাতালে শোরগোল - NEWBORNS DIE AFTER RAT BITES

পরপর দু'দিন দুই সদ্যোজাত শিশুকে কামড়েছে ইঁদুর। তার জেরেই মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্গত সরকারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

BABY DIES AFTER RAT BITE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
ইন্দোর, 4 সেপ্টেম্বর: দু'দিনে দুই সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুতে শোরগোল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের সরকারি হাসপাতালে ৷ 75 বছরের পুরনো সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতাল মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত ৷ গত পরশু (মঙ্গলবার) মহারাজা যশবন্তরাও হাসপাতালে এক সদ্যোজাতকে কামড়ে দেয় ইঁদুর ৷ এরপরই ওই কন্যাসন্তান মারা যায় ৷ গতকাল আরও এক সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের হাতের আঙুলে কামড়ে দেয় ইঁদুর ৷ তার পরপরই মৃত্যু হয়েছে ওই দ্বিতীয় নবজাতকের ৷

তবে ইঁদুরের কামড়েই যে মৃত্যু হয়েছে নবজাতকদের তা অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ এদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এই ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করছেন ৷ হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগে তুলে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও ৷

দ্বিতীয় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের তরফে দাবি করা হয় অভিযোগের পরও ময়নাতদন্ত হয়নি ৷ মৃত্যুর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় ৷ মহারাজা যশবন্তরাও হাসপাতালের (MYH) এক কর্মকর্তা এর পাল্টা দাবি করেন, প্রথম শিশুর ময়নাতদন্ত হয়েছিল ৷ কিন্তু গতকাল যে নবজাতক মারা গিয়েছে, তার কারণ মেয়েটির শরীরে রক্ত কম থাকা; ইঁদুরের কামড় নয় ৷ সেইসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, শিশুর পরিবারের সদস্যরা চাননি যে, বাচ্চাটার ময়নাতদন্ত হোক ৷

মহারাজা যশবন্তরাও হাসপাতালের শিশুমৃ্ত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ তদন্তে নামে ইন্দোর পুলিশ ৷ এখনও পর্যন্ত, হাসপাতালের প্রায় 6 জন কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ অবহেলার অভিযোগে শিশু সার্জারি বিভাগের প্রধানকে মৃ্ত্যুর কারণ দর্শানোর নোটিশও জারি করা হয়েছে ৷

এনিয়ে সংবাদমাধ্যমকে MYH-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট জিতেন্দ্র ভার্মা বলেন, "সম্প্রতি ইঁদুরের আক্রমণে আক্রান্ত এবং বুধবার চিকিৎসার সময় মৃত নবজাতক মেয়েটির ওজন মাত্র 1.60 কেজি ৷ আগের দিনের শিশুর ওজন ছিল মাত্র 1 কেজি ৷ ওদের শরীরে হিমোগ্লোবিন কম ছাড়াও জন্মের পর থেকে শরীরে নানা সমস্যা ছিল ৷ এই শিশুকন্যাটি জন্মগত অ্যানিমিয়ায় ভুগছিল, হাতও বিকৃত ছিল। সাতদিন আগে তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। 3-4 দিন ধরে অবস্থার উন্নতি না-হওয়ায় ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় নবজাতকের বাঁ-হাতের আঙুলে সামান্য কামড়ের চিহ্ন ছিল ৷ তবে মৃত্যু হয়েছে জন্মগত অ্যানিমিয়ার কারণে।"

ইতিমধ্যে, ইন্দোরের জেলাশাসক আশিস সিং প্রায় 75 বছরের পুরনো হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন ৷ ইঁদুরে কামড়ের কারণে যে অভিযোগ উঠেছে তার প্রেক্ষিতে হাসপাতালকে একটি রিপোর্ট দিতে হবে ৷

তবে প্রশ্ন উঠছে, নবজাতক নার্সিং কেয়ার ইউনিটে (NICU) কীভাবে ইঁদুর ঘুরছিল ? হাসপাতালের কর্মীরা স্বীকার করেছেন, কয়েকদিন ধরে একটি বড় ইঁদুর ওই NICU-তে ঘুরছিল। হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠলেও কর্তৃপক্ষের দাবি জমা জলের কারণে ইঁদুর গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এদিকে দুই শিশুমৃত্যুর পর তৎপর হয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। যদিও এই ঘটনায় রাজ্যের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা।

