দুর্ঘটনায় সুরেশ মিশ্র (50) এবং শালু মিশ্র (19) নামে দুইজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কুরলা এবং চেম্বুর-সহ বেশ কয়েকটি এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷

মুম্বাইয়ে অতিভারী বৃষ্টিপাত
Published : August 16, 2025 at 12:43 PM IST

মুম্বই, 16 অগস্ট: লাগাতার বৃষ্টির জেরে ভূমিধস ৷ তাতে মুম্বইয়ের শহরতলিতে প্রাণ গেল দু'জনের ৷ শুক্রবার গভীর রাতের এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছেন । তবে দুর্যোগ এখনই থামছে না ৷ হাওয়া অফিসের তরফে শনিবারও মুম্বই থেকে শুরু করে আশপাশের এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷

শুক্রবার গভীর রাতে বিক্রোলির বর্ষানগর এলাকায় এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। বৃহৎমুম্বই পুর কর্পোরেশনের (বিএমসি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এই দুর্ঘটনায় সুরেশ মিশ্র (50) এবং শালু মিশ্র (19) নামে দুইজনের দেহ উদ্ধার করেছে। কর্পোরেশনের আধিকারিকদের মতে, রাত আড়াইটে নাগাদ পাহাড়ি এলাকা থেকে মাটি ও পাথর পড়ে গড়িয়ে একটি কাঁচা ঘরের উপরে পড়ে ৷ সেখানে চারজন ঘুমিয়ে ছিলেন ৷ আহতদের সকলকেই রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আরতি মিশ্র (45) এবং ঋতুরাজ মিশ্র (20) নামে দু'জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে।

শুক্রবার রাত থেকেই মুম্বই এবং তার আশপাশের এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। জলের তলায় চলে গিয়েছে বেশ কয়েকটি এলাকা ৷ অধিকাংশ ঘরবাড়িতেই জল ঢুকে গিয়েছে বলে খবর। শুক্রবার থেকে শনিবারের মধ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে 99.61 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ পূর্ব শহরতলিতে 142.80 মিমি এবং পশ্চিম শহরতলিতে 144.57 মিমি বৃষ্টি হয়েছে। মধ্যরাতের পর থেকে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায় বলেও জানা গিয়েছে। কুরলা থেকে শুরু করে চেম্বুর-সহ অন্যান্য অঞ্চল কার্যত জলমগ্ন ৷ শনিবার সকালে দেখা গিয়েছে, রাস্তার পাশাপাশি রেলপথও জলের তলায়। আজ শনিবার রায়গড় এবং মুম্বই উভয় জায়গাতেই ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বশেষ পূর্বাভাসে আবহাওয়া দফতরে তরফে বলা হয়েছে, কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ বাকি অংশেও হবে বৃষ্টি ৷

মুম্বই পুলিশও শহরে জল জমা এবং দৃশ্যমানতা কমার কারণে মানুষকে অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে এবং জলমগ্ন এলাকা এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দিয়েছে। এক বিবৃতি জারি করে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি এলাকায় জল জমা এবং দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। মুম্বইবাসীদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে এবং বাইরে বের হওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ মুম্বই পুলিশ সতর্ক এবং মুম্বইবাসীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে, 100 / 112 / 103 ডায়াল করুন ৷

