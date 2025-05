ETV Bharat / bharat

আড়াই বছরে ভর্তি শূন্য, বন্ধ হল 1200টি স্কুল - SCHOOLS SHUT DOWN

ক্লাসরুমে শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 16, 2025 at 7:18 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 7:24 PM IST 2 Min Read

সিমলা, 16 মে: বাংলায় হাজার হাজার শিক্ষক রাস্তায় নেমে চাকরি হারিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ৷ চাকরি চেয়ে জুটেছে পুলিশের মার ৷ এমনই আবহে হিমাচল প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার কথাও প্রকাশ্যে এলো ৷ তবে ছবিটা খানিক উল্টো ৷ এখানে শিক্ষক আছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ৷ সংখ্যায় কম ছাত্ররাই ৷ গত আড়াই বছরে এই পাহাড়ি রাজ্যে প্রায় পাঁচশোটি স্কুলে কোনও নতুন পড়ুয়ার নাম নথিভুক্ত হয়নি ৷ আর তাই শিক্ষামন্ত্রী রোহিত ঠাকুর জানিয়ে দিলেন 1200টি স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার ৷ বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে 450টি স্কুলে নতুন কোনও পড়ুয়ার ভর্তি হয়নি ৷ আর বাকি স্কুলেও যে পরিমাণে ছাত্র ভর্তি হয়েছে তা খুবই নগণ্য ৷ তাই সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 1200টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ মন্ত্রীর কথায় "শিক্ষা দফতরকে মজবুত করতে রাজ্য সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কয়েকটি স্কুলকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসার কথা ভাবা হচ্ছে ৷ বিবেচনা করা হচ্ছে সামগ্রিক পুনর্গঠন নিয়েও।" কত পরিমাণ ছাত্র ভর্তি হলে এই মার্জ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে তাও জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷ কোনও একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 25 জনের কম ছাত্র ভর্তি হলে মার্জারে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হবে ৷ সেই স্কুলটিকে তখন অন্য কোনও স্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে ৷

ঠাকুর বলেন, "আগের বিজেপি সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছিল। কিন্তু, বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রকে মজবুত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রি-প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে, 6200 জন নার্সারি টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত 200 জনেরও বেশি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের চাকরি নিয়মিত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা বিভাগে 483 জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছে। গত আড়াই বছরে বর্তমান সরকার 700 লেকচারার নিয়োগ করেছে। কিন্তু, আগের বিজেপি সরকারের সম্পূর্ণ 5 বছরের মেয়াদে মাত্র 511 জন লেকচারার নিয়োগ করা হয়েছিল।" এ বছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট ( Annual Status of Education Report) অনুসারে, সরকারি স্কুলে ছাত্রদের পড়ার দক্ষতার নিরিখে দেশের সেরা কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ। প্রথম বেআইনি কাজ আন্দোলনকারীরা করেছিল, বিকাশ ভবনে বিক্ষোভ নিয়ে বলল পুলিশ

May 16, 2025