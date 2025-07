ETV Bharat / bharat

গাড়ির ধাক্কায় থেমে গেল ফৌজা সিংয়ের দৌড়, প্রয়াত ‘পাগড়িওয়ালা টর্নেডো’ - FAUJA SINGH DIES

প্রয়াত ‘পাগড়িওয়ালা টর্নেডো’ ( ফাইল চিত্র )

By ETV Bharat Bangla Team Published : July 15, 2025 at 9:54 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:02 AM IST 3 Min Read

জলন্ধর, 15 জুলাই: রাস্তাতেই থেমে গেল 'দ্য টার্বানড টর্নেডো'র দৌড় ! জলন্ধর জেলার নিজের গ্রামে বিকেলে হাঁটতে বেরোনোর সময় একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান প্রবীণ ম্যারাথন রানার ফৌজা সিং। তাঁর বয়স হয়েছিল 114 বছর ৷ একাধিক ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি ৷ ফৌজা সিং জলন্ধরের বিয়াস গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ৷ সোমবার বিকেলে বাড়ির সামনের রাস্তায় হাঁটছিলেন ৷ তখন একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাত 10টা নাগাদ মৃত্যু হয় প্রবীণ এই দৌড়বিদের। পঞ্জাবের প্রাক্তন তথ্য কমিশনার তথা লেখক খুশবন্ত সিং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ফৌজা সিং-এর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ ফৌজা সিং-এর জীবনী 'দ্য টার্বানড টর্নেডো' লিখেছিলেন খুশবন্ত সিং ৷ কিংবদন্তি এই দৌড়বিদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেল প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "ফৌজা সিং জি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ক্রীড়াবিদ ৷ যাঁর অবিশ্বাস্য দৃঢ় সংকল্প ছিল। তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ৷ ফিটনেসের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ভারতের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে আমি ব্যথিত ৷ তাঁর পরিবার এবং বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।"

জলন্ধর, 15 জুলাই: রাস্তাতেই থেমে গেল 'দ্য টার্বানড টর্নেডো'র দৌড় ! জলন্ধর জেলার নিজের গ্রামে বিকেলে হাঁটতে বেরোনোর সময় একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান প্রবীণ ম্যারাথন রানার ফৌজা সিং। তাঁর বয়স হয়েছিল 114 বছর ৷ একাধিক ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি ৷ ফৌজা সিং জলন্ধরের বিয়াস গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ৷ সোমবার বিকেলে বাড়ির সামনের রাস্তায় হাঁটছিলেন ৷ তখন একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাত 10টা নাগাদ মৃত্যু হয় প্রবীণ এই দৌড়বিদের। পঞ্জাবের প্রাক্তন তথ্য কমিশনার তথা লেখক খুশবন্ত সিং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ফৌজা সিং-এর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ ফৌজা সিং-এর জীবনী 'দ্য টার্বানড টর্নেডো' লিখেছিলেন খুশবন্ত সিং ৷ কিংবদন্তি এই দৌড়বিদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেল প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "ফৌজা সিং জি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ক্রীড়াবিদ ৷ যাঁর অবিশ্বাস্য দৃঢ় সংকল্প ছিল। তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ৷ ফিটনেসের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ভারতের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে আমি ব্যথিত ৷ তাঁর পরিবার এবং বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।" পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া, ফৌজা সিং-এর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন ৷ এক বিবৃতিতে কাটারিয়া বলেন, "তিনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। তাঁর পরিবার এবং বিশ্বজুড়ে ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। তাঁর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক ৷" জলন্ধরের আদমপুর থানার এসএইচও হরদেবপ্রীত সিং জানিয়েছেন, বিয়াস গ্রামে হাঁটতে বেরোনোর সময় একটি গাড়ি ফৌজা সিং-কে ধাক্কা দেয়। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে ৷ একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তিনি মারা যান। ঘটনার পর গাড়িটির চালক পলাতক ৷ তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ তবে চালকের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। 1911 সালে পঞ্জাবের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ফৌজা সিং ৷ চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি 100 বছরের বেশি বয়সে ম্যারাথন সম্পন্ন করেছেন ৷ একাধিক আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে রেকর্ড অর্জন করেছেন ৷ 80 বছর বয়সে ম্যারাথন শুরু করেছিলেন ফৌজা সিং ৷ 2012 সালের লন্ডন অলিম্পিকে মশাল নিয়ে দৌড়েছিলেন তিনি। ফৌজা সিং-এর যুক্তরাজ্যেরও নাগরিক ছিলেন ৷ কিন্তু করোনার পর তিনি জলন্ধরের বিয়াস গ্রামে তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূর সঙ্গেই থাকতেন। ফৌজা সিংয়ের মৃত্যুতে এক্স হ্যান্ডেলে খুশবন্ত সিং লেখেন,"আমার পাগড়িওয়ালা টর্নেডো আর নেই । আমার পরম শ্রদ্ধেয় এস ফৌজা সিং-এর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছি। আজ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রাস্তা পার হওয়ার সময় তাঁর গ্রামেই গাড়ির ধাক্কায় তিনি আহত হন । শান্তিতে ঘুমাও, আমার প্রিয় ফৌজা।" লর্ডসে ম্লান জাদেজার অদম্য লড়াই, ভারতের 'মিরাকল' রুখে সিরিজে এগোল ইংল্যান্ড

'জীবন কখনও অন্যদিকে বাঁক নেয়', বিচ্ছেদ ঘোষণায় লিখলেন দেশের তারকা অ্য়াথলিট

Last Updated : July 15, 2025 at 10:02 AM IST