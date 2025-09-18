সবসময় পড়ার কথা বলে, মায়ের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ খুদে'র

সবসময় পড়ার কথা বলে, মায়ের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ খুদে'র
স্যার, মা চায় আমি পড়াশোনা করি । তাই আমাকে পড়ার কথা বলে সবসময় । পুলিশ আধিকারিককে মায়ের নামে নালিশ ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার ।
বিজয়ওয়াড়া, 18 সেপ্টেম্বর: বাচ্চারা সাধারণত পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহী হয় না । পরিবর্তে গেম খেলতে, মোবাইল ফোন দেখতে এবং বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে । এই ধরনের ক্ষেত্রে, বাবা-মা তাদের বাচ্চাদের উপর রেগে যান যা অনেকসময় তাদের ভালোর পরিবর্তে ভুল পথে ঠেলে দেয় । বাচ্চারা ভয়ে তাদের বাবা-মায়ের কথা সেই সময় শুনলেও পরে তাদের মনে এর গভীর প্রভাব পড়ে ।
অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার এই ঘটনাটা অবাক করার মতো । সবসময় পড়ার কথা বলায় মায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া । বাচ্চাটির কথা শুনে অবাক হন বিজয়ওয়াড়া থানার পুলিশ আধিকারিক ।
ঘটনার নেপথ্য কাহিনি
জানা গিয়েছে, বিজয়ওয়াড়ার সত্যনারায়ণপুরমের গুলাবিথোটা এলাকার এক মহিলার দুটি ছেলে রয়েছে । স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে দুই সন্তানকে একাই মানুষ করছেন মহিলা । সংসার চালাতে বড় ছেলেকে একটি দোকানে কাজ করতে পাঠান । তিনি নিজেও একটি দোকানে কাজ করেন । তাঁদের দুইজনের উপার্জিত অর্থ দিয়ে ছোট ছেলেকে লেখাপড়া করান । পড়াশোনায় সুবিধার জন্য মা তার ছোট ছেলের জন্য একটি মোবাইল ফোনও কিনে দিয়েছেন । তবে তারপর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন ছেলে পড়াশোনার চেয়ে ফোন দেখে সময় কাটাচ্ছে বেশি । তার পড়াশোনায় মনোযোগ নেই । এই কারণে, মা ছোট ছেলেকে ঠিকমতো পড়াশোনা না করার জন্য বকাঝকা করেছিলেন ।
এরপরই ছেলেটি তার মায়ের উপর রাগ করে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় । সটান চলে যায় বিজয়ওয়াড়া থানায় । সেখানে এসিপি দুর্গা রাওয়ের কাছে মায়ের নামে অভিযোগ জানায় । ছেলেটিকে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এসিপি । তিনি দ্রুত ছেলেটির মাকে ফোন করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, আসল পরিস্থিতি বুঝতে পারেন । পরে, এসিপি ছেলেটিকে কাউন্সেলিং করেন । পর্যাপ্ত শিক্ষা না পেলে ভবিষ্যতে তাকে যে কত অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে তা ব্যাখা করেন । বোঝান, তার মা যখন এত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন তখন ছেলেদেরও তাঁর পাশে দাঁড়ানো উচিত । এই কথা বলার পর ছেলেটির মন পরিবর্তন হয় । অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং মায়ের কাছে ক্ষমা চায় । প্রতিশ্রুতি দেয় সে এবার থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে । মাও পড়াশোনার সময় ছাড়া অবসরে মোবাইল দেখতে অনুমতি দেন ।
পুলিশের বক্তব্য
এই বিষয়ে এসিপি দুর্গা রাও বলেন, " জীবনে শৃঙ্খলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াকে বুঝিয়েছিলাম । আমি শিশুটিকে ব্যাখ্যা করলাম যে, মা তার ভবিষ্যতে ভালো উন্নত একটা জীবন চান । যা কেবলমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমেই সম্ভব । যদি সে ভালোভাবে পড়াশোনা করে তাহলে তার পরবর্তী জীবন খুব সুন্দর হবে ।"
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
শিশুরা ছোটবেলা থেকেই তাদের চারপাশের মানুষ এবং পরিবেশ বুঝতে শুরু করে । কিছু শিশু মাঝে মাঝে না জেনেই ভুল করে । তাদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ দেখলে বাবা-মা এবং শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হন । তবে, শিশুদের এটি করার পিছনের কারণগুলি বোঝা উচিত । বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, সঠিক নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করা যেতে পারে ।