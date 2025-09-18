ETV Bharat / bharat

সবসময় পড়ার কথা বলে, মায়ের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ খুদে'র

স্যার, মা চায় আমি পড়াশোনা করি । তাই আমাকে পড়ার কথা বলে সবসময় । পুলিশ আধিকারিককে মায়ের নামে নালিশ ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার ।

Boy Complains Against Mother in Vijayawada
মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে থানায় ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 6:58 PM IST

3 Min Read
বিজয়ওয়াড়া, 18 সেপ্টেম্বর: বাচ্চারা সাধারণত পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহী হয় না । পরিবর্তে গেম খেলতে, মোবাইল ফোন দেখতে এবং বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে । এই ধরনের ক্ষেত্রে, বাবা-মা তাদের বাচ্চাদের উপর রেগে যান যা অনেকসময় তাদের ভালোর পরিবর্তে ভুল পথে ঠেলে দেয় । বাচ্চারা ভয়ে তাদের বাবা-মায়ের কথা সেই সময় শুনলেও পরে তাদের মনে এর গভীর প্রভাব পড়ে ।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার এই ঘটনাটা অবাক করার মতো । সবসময় পড়ার কথা বলায় মায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া । বাচ্চাটির কথা শুনে অবাক হন বিজয়ওয়াড়া থানার পুলিশ আধিকারিক ।

ঘটনার নেপথ্য কাহিনি

জানা গিয়েছে, বিজয়ওয়াড়ার সত্যনারায়ণপুরমের গুলাবিথোটা এলাকার এক মহিলার দুটি ছেলে রয়েছে । স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে দুই সন্তানকে একাই মানুষ করছেন মহিলা । সংসার চালাতে বড় ছেলেকে একটি দোকানে কাজ করতে পাঠান । তিনি নিজেও একটি দোকানে কাজ করেন । তাঁদের দুইজনের উপার্জিত অর্থ দিয়ে ছোট ছেলেকে লেখাপড়া করান । পড়াশোনায় সুবিধার জন্য মা তার ছোট ছেলের জন্য একটি মোবাইল ফোনও কিনে দিয়েছেন । তবে তারপর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন ছেলে পড়াশোনার চেয়ে ফোন দেখে সময় কাটাচ্ছে বেশি । তার পড়াশোনায় মনোযোগ নেই । এই কারণে, মা ছোট ছেলেকে ঠিকমতো পড়াশোনা না করার জন্য বকাঝকা করেছিলেন ।

Boy Complains Against Mother in Vijayawada
বিজয়ওয়াড়া থানায় এসিপি দুর্গা রাওয়ের কাছে মায়ের নামে নালিশ বছর এগারোর ছেলের (ইটিভি ভারত)

এরপরই ছেলেটি তার মায়ের উপর রাগ করে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় । সটান চলে যায় বিজয়ওয়াড়া থানায় । সেখানে এসিপি দুর্গা রাওয়ের কাছে মায়ের নামে অভিযোগ জানায় । ছেলেটিকে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এসিপি । তিনি দ্রুত ছেলেটির মাকে ফোন করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, আসল পরিস্থিতি বুঝতে পারেন । পরে, এসিপি ছেলেটিকে কাউন্সেলিং করেন । পর্যাপ্ত শিক্ষা না পেলে ভবিষ্যতে তাকে যে কত অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে তা ব্যাখা করেন । বোঝান, তার মা যখন এত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন তখন ছেলেদেরও তাঁর পাশে দাঁড়ানো উচিত । এই কথা বলার পর ছেলেটির মন পরিবর্তন হয় । অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং মায়ের কাছে ক্ষমা চায় । প্রতিশ্রুতি দেয় সে এবার থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে । মাও পড়াশোনার সময় ছাড়া অবসরে মোবাইল দেখতে অনুমতি দেন ।

পুলিশের বক্তব্য

এই বিষয়ে এসিপি দুর্গা রাও বলেন, " জীবনে শৃঙ্খলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াকে বুঝিয়েছিলাম । আমি শিশুটিকে ব্যাখ্যা করলাম যে, মা তার ভবিষ্যতে ভালো উন্নত একটা জীবন চান । যা কেবলমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমেই সম্ভব । যদি সে ভালোভাবে পড়াশোনা করে তাহলে তার পরবর্তী জীবন খুব সুন্দর হবে ।"

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

শিশুরা ছোটবেলা থেকেই তাদের চারপাশের মানুষ এবং পরিবেশ বুঝতে শুরু করে । কিছু শিশু মাঝে মাঝে না জেনেই ভুল করে । তাদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ দেখলে বাবা-মা এবং শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হন । তবে, শিশুদের এটি করার পিছনের কারণগুলি বোঝা উচিত । বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, সঠিক নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করা যেতে পারে ।

