মাথার দাম কোটি টাকা, শীর্ষ মাও নেতা বালাকৃষ্ণকে নিকেশ করল নিরপত্তা বাহিনী ; খতম আরও 9
নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : September 12, 2025 at 10:22 AM IST|
Updated : September 12, 2025 at 10:30 AM IST
রায়পুর, 12 সেপ্টেম্বর: মাও-দমনে বড় সাফল্য় পেল নিরাপত্তা বাহিনী ৷ ছত্তিশগড়ের গারিয়াবন্দ জেলায় একটি অভিযানে 10 মাওবাদীকে নিকেশ করল নিরাপত্তা বাহিনী ৷ তাদের মধ্যে ছিল মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মডেম বালাকৃষ্ণ ৷ তার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল এক কোটি টাকা ৷
জানা গিয়েছে, বালাকৃষ্ণ, মনোজ থেকে শুরু করে বালানা, রামচন্দর ও ভাস্কর-সহ একাধিক নাম ব্যবহার করে নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল ৷ তাকে খতম করা অবশ্য়ই নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে একটি বড় সাফল্য ৷ নিরপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর থেকে 180 কিমি দূরে অবস্থিত গারিয়াবান্দ জেলার মইনপুর থানা এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি ৷ আচমকাই মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের গুলির লড়াই শুরু হয় ৷ তাতে দশজনরে প্রাণ যায় ৷ এই প্রসঙ্গে রায়পুরের আইজি অমরেশ মিশ্রর সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ তিনি জানান, তল্লাশির সময় এসটিএফের সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয় ৷ তাতে দশজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিনের অভিযানে সিআরপিএফের বিশেষ কোবরা বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের একটি দল যোগ দিয়েছে ৷
नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली…— Amit Shah (@AmitShah) September 11, 2025
নিরাপত্তা বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী আবারও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে ৷ কোবরা কমান্ডোদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন ছত্তিশগড় পুলিশের কর্মীরা ৷ তাতে 10 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ এই তালিকায় ছিল মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য় মডেম বালাকৃষ্ণ ওরফে মনোজ ৷ তার মাথার দাম ছিল কোটি টাকা !" অমিত শাহ মনে করেন, এখনও যে সমস্ত মাওবাদীরা সন্ত্রাসের পথে আছে তাদের আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা উচিত ৷ এদিন আরও একবার 31 মার্চের মধ্যে মাওবাদীদের সম্পূর্ণরূপে নিকেশ করার কথা মনে করিয়ে দেন তিনি ৷
দেশে মাওবাদী কার্যকলাপ সম্পর্ণরূপে বন্ধ করতে ইতিমধ্য়েই তৎপরতা দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রতীক অতীতেও একাধিকবার জানিয়েছেন, 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে ভারত থেকে মাওবাদীদের অস্বিত্ব মুছে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ৷ ঘোষণার পর থেকেই ছত্তিশগড় থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের মতো জায়গায় আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে বাহিনী ৷ কখনও অভিযান করে মাওবাদীদের নিকেশ করা হচ্ছে, কখনও আবার তাঁদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে ৷ বহু মাওবদী ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে ৷ বাকিরাও যাতে দ্রুত এই পথে হাঁটে তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর মোদি সরকার ৷
একাধিক অঙ্গরাজ্যের সরকারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিকে, এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত চলতি বছরে 241 জন মাওবাদীর প্রাণ গেল ছত্তিশগড়ে ৷ শুধু বস্তার ডিভিশনেই 212 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ বাকিদের অন্যত্র নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে ৷ জানুয়ারি মাসে এরকমই একটি অভিযানে একসঙ্গে 16 জনকে খতম করেছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ৷ এবার 10 জনকে নিকেশ করা সম্ভব হল ৷