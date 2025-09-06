নিলামে গণেশ পুজোর লাড্ডুর দাম উঠল প্রায় আড়াই কোটি টাকা

শুক্রবার রাত আটটার সময় শুরু হওয়া লাড্ডুর নিলাম রাত 11টা পর্যন্ত চলে । 2 কোটি টাকায় পৌঁছানোর আগে, অনেকেই দরপত্র জমা দিয়েছিলেন।
Published : September 6, 2025 at 3:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: চলতি বছর নিজামের শহরে গণেশ উৎসবের মান এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে ৷ গণেশ লাড্ডুর নিলামে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ৷ শুক্রবার বান্দলাগুডা রিচমন্ড ভিলাসে বিনায়ক লাড্ডু নিলাম রেকর্ড 2 কোটি 31 লক্ষ 95 হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে ৷ গত বছর, একই সম্প্রদায় নিলামে 1.87 কোটি টাকায় লাড্ডুটি কিনেছিল ৷ পাশাপাশি, বালাপুর গণেশ লাড্ডু নিলামে 35 লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে ৷
এবার গত বছরের রেকর্ড ভেঙে বান্দালগুডার রিচমন্ড ভিলাসের গণেশ লাড্ডু 2.32 কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে ৷ গত বছর গণেশের লাড্ডু নিলামে 1.87 কোটি টাকায় বিক্রির পর এই পুজো শিরোনামে এসেছিল ৷ শুক্রবার রাত আটটার দিকে শুরু হওয়া নিলাম চলে রাত 11টা পর্যন্ত চলে ৷ 2 কোটি টাকায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত অনেকেই দরপত্র জমা দিয়েছিলেন।
প্রায় 80 থেকে 100 জন একসঙ্গে 10 কেজি ওজনের লাড্ডুটির জন্য চারটি দল গঠন করেছিল। নিলামে প্রতিটি দল তাদের সর্বোচ্চ দর দিয়েছে। সাধারণত, ব্যক্তি বা একটি সংস্থা লাড্ডু নিলামে অংশ নেয়। রিচমন্ড ভিলাসের এক সদস্য আর শৈলেশ রেড্ডি বলেন, “এবার লাড্ডুটি নিলামে 2.32 কোটি টাকায় বিক্রি হয় ৷ সমস্ত অর্থ দাতব্য কাজে ব্যবহার করা হবে ৷” নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ আরভি দিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টে স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রাস্টটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি-প্রদানের মতো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে ৷ এছাড়াও, এটি সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদের রেশনও সরবরাহ করে।
হায়দরাবাদ দেশের অন্যতম সেরা গণেশ বিসর্জনের অনুষ্ঠানের সাক্ষীও হতে চলেছে ৷ শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বিসর্জন প্রায় 40 ঘণ্টা ধরে চলবে বলে প্রশাসনের অনুমান ৷ একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, হুসেন সাগরে প্রায় 50,000 প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে এদিন। বিশাল জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের জন্য শহরে 3200 ট্রাফিক পুলিশ-সহ 30000-এরও বেশি কর্মী মোতায়েন করেছে ৷ প্রতিটি প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার যানবাহনকে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি QR কোড জারি করা হয়েছে ৷ 250টি অস্থায়ী সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নয়টি ড্রোন দিয়ে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে SHE টিম টহল দিচ্ছে ৷
এনটিআর মার্গে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে । প্রতি 100 মিটার অন্তর মাউন্টেড যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ট্যাঙ্ক বান্ডের আশেপাশের এলাকায় 3000-এরও বেশি পুলিশ কর্মী নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছেন। হুসেন সাগর, ট্যাঙ্ক বান্ড এবং এনটিআর মার্গের মতো প্রধান বিসর্জন কেন্দ্রগুলিতে, প্রতিমা বিসর্জনের সুবিধার্থে 40টি ক্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রশাসনের অনুমান বিসর্জন দেখতে প্রায় 10 লক্ষ মানুষ হাজির হবেন।