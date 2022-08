.

Youth Arrested লক্ষাধিক টাকার জাল নোট সহ মুর্শিদাবাদে গ্রেফতার যুবক Published on: Aug 29, 2022, 5:43 PM IST |

Updated on: Aug 29, 2022, 5:49 PM IST Koo_Logo Versions

জালনোট সহ গ্রেফতার 18 বছরের যুবক। রবিবার রাতে ধুলিয়ান ফেরিঘাট থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ (Youth Arrested by Samserganj Police) । ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 1 লক্ষ 6 হাজার টাকার জাল দু'হাজার টাকার নোট (Youth Arrested with Fake Notes in Farakka)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অমিত হাসান। বাড়ি ফরাক্কা থানার খোদাবন্দপুরে। অমিতকে সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাকে 5 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷