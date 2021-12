.

ফিরে দেখা 2021 : ক্রীড়াবিশ্বের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত



মহামারীর জেরে 2020-তে বিশ্বজুড়ে কার্যত স্তব্ধ ছিল খেলাধুলো ৷ তবে 2021-এ করোনার নাগপাশ কাটিয়ে ধীরে-ধীরে ছন্দে ফিরল ক্রীড়াবিশ্ব ৷ অনুষ্ঠিত হল অলিম্পিক, ইউরোর মতো ইভেন্ট ৷ ঘটে গেল উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনা ৷ বছর শেষে ফিরে দেখা তারই কিছু ঝলক (Some major incidents of world sports in 2021) ৷