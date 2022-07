.

TMC Leader in Controversy: কুপ্রস্তাব দেওয়ায় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে পেটালেন মহিলা Published on: 55 minutes ago

Koo_Logo Versions

রাস্তায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে মারধর করছেন এক মহিলা-সহ বেশ কয়েকজন(TMC Leader in Controversy)। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । অভিযোগ, ওই মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার কারনে মহিলাটি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের উপর চড়াও হয়ে কিল চড় থাপ্পড় মারতে থাকেন(woman beating the tmc panchayat samiti member for giving bad proposal)। মহিলাকে সমর্থন করে এগিয়ে আসেন আরও অনেকে । ঘটনায় নবগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ওই মহিলার অভিযোগ, 1 জুলাই তিনি পলসন্ডা মোড় সংলগ্ন পলসন্ডা লালভাগ সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকাকালীন নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের কিষান সেলের সভাপতি শম্ভুপদ মণ্ডল তাঁকে কুপ্রস্তাব দেয় । এই ঘটনার প্রতিবাদ করে মহিলা তৃণমূল নেতাকে মারধর শুরু করেন । ঘটনায় তিনি নবগ্রাম থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন । কিন্তু এরপরও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন তিনি ৷