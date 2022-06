.

Minor Girl Molested by Head Master : তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে মারধর Published on: 30 minutes ago

Koo_Logo Versions

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করে স্কুলেই তালাবন্দি করলেন গ্রামবাসীরা (villagers protest against headmaster for molestation a minor girl)। ভাঙচুর করা হয় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বাইকও । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকে ৷ স্থানীয়দের দাবি, প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ চাল বিতরণ করা হচ্ছিল । চাল দেওয়ার পর অন্যান্যদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেও তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুলে আটকে রাখেন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মুরারি মোহন মণ্ডল। স্কুলে আটকে রেখে ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি শ্লীলতাহানি করা হয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ (Minor Girl Molested by Head Master)। এরপর ওই ছাত্রী বাড়ি ফিরে গিয়ে কান্নাকাটি করে বিষয়টি পরিবারকে জানালে বুধবার দুপুরে অভিযুক্তকে প্রধান শিক্ষককে আটকে রেখে ব্যাপক মারধর করে স্কুলেই আটকে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ ওই স্কুল শিক্ষককে দ্রুত অপসারনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷