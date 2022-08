.

Udayan and Mihir on Anubrata অনুব্রত ইস্যুতে তরজায় উদয়ন ও মিহির

অনুব্রত মণ্ডল তো ডাঙ্গোয়াল নয়, যে গরু টানতে টানতে বাংলাদেশে পাচার করেছে । বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের । তাই গরুপাচারের জন্য যদি কাউকে গ্রেফতার করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মাথাদের গ্রেফতার করা উচিত । আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী যদি 42 দিনের জেল খাটা আসামি হয় তাহলে তো গরু পাচারের মতো ঘটনা ঘটবেই । বিজেপিকে একহাত নিয়ে শুক্রবার কোচবিহারে এমনটাই জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ(Udayan and Mihir on Anubrata)। যদিও এই নিয়ে উদয়নকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী ৷ তিনি জানান, উদয়নের মুখে এসব কথা মানায় না । কারণ উনি বাম আমলের বীজ কেলেঙ্কারির নায়ক(udayan guha and mihir goswami talk on anubrata mondal issue)।