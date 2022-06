.

Priya Mondal: প্রথমবার লিড রোলে প্রিয়া মণ্ডল, জন্মদিনের প্রাক্কালে কীসের বার্তা দিলেন অভিনেত্রী ? Published on: 2 hours ago

বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় প্রথমবার মুখ্য চরিত্রে প্রিয়া মণ্ডল । এর আগে বহু ধরনের চরিত্রে দর্শকের মন জয় করেছেন এই অভিনেত্রী । তবে, লিড রোলে তাঁকে কখনও পায়নি দর্শক । 6 জুন থেকে টিভির পর্দায় আসছে বাংলা ধারাবাহিক 'তুমিই যে আমার মা' । এখানেই মুখ্য চরিত্রে প্রিয়া । জুটি বাঁধছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সুমন দে'র সঙ্গে । 7 জুন প্রিয়ার জন্মদিন (Priya Mondal Opens Up About Her Birthday)। এ বছরের জন্মদিনে তাঁর কাছে সেরা উপহার এই ধারাবাহিক, জানালেন ইটিভি ভারতকে। জন্মদিনের প্রাক্কালে কীসের বার্তা দিলেন তিনি সকলের উদ্দেশ্যে?