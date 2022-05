.

Bengali Serial Tumpa Autowali : জমজমাটি আড্ডায় টুম্পা অটোওয়ালি Published on: 32 minutes ago

নারী দশভুজা, কোনও কাজই অসাধ্য নয় তার কাছে ৷ অফিস-আদালতে কাজ থেকে শুরু করে সংসারের কাজ এমনকী রাজনৈতিক মঞ্চেও নারীর জয়জয়কার । একইভাবে আজকাল মহিলা টোটো চালক, ট্যাক্সি ড্রাইভার, অটোচালক, ক্যাব চালকেরও অভাব নেই । এবার এমনই এক মহিলা অটোচালকের জীবনের গল্প উঠে আসছে বাংলা ধারাবাহিকে ৷ ধারাবাহিকের নাম 'টুম্পা অটোওয়ালি' ৷ ১৬ মে থেকে সন্ধে সাড়ে ৭ টার স্লটে আসছে এই নতুন ধারাবাহিক (New Bengali Serial Tumpa Autowali is Coming Soon) । ধারাবাহিকের চরিত্রদের সঙ্গে দেখা করল ইটিভি ভারত।